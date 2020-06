Simon Cageling (voetbaltrainer): 'Er gaan meerdere wegen naar Rome."

Simon Cageling is naast dat hij als projectleider bij FC Groningen verantwoordelijk is voor het onderdeel’ trainen als een prof’ met ingang van het nieuwe seizoen ook trainer van Velocitas 1887. Dat zorgt dat Simon vele uren besteed aan een sport waar hij hoopt van hoopt dat hij daar zijn droom in kan realiseren. En wat dat is valt te lezen in de vijftien vragen aan …Op 2 mei 1996. Geboren en getogen in HarderwijkIk ben begonnen bij vv Hierden en toen ik in Groningen ben gaan wonen heb ik een aantal jaar bij HFC’15 gespeeld. Na een aantal jaar was het eigen voetbal slecht te combineren met het trainerschap, dus toen hier de keuze voor gemaakt.”Het verbaast mij niet perse en ben altijd nieuwsgierig naar verschillende werkwijze/visies. Er leiden meerdere wegen naar Rome.”Ik kan genieten van drive in trainers in combinatie met de intrinsieke motivatie om echt beter te worden. Als ik wat namen moet uitlichten, vind ik zowel Jelmer Meinardi als Remy van der Wal mooie voorbeelden hiervan.”: ‘In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij FC Groningen. Hier ben in als projectleider verantwoordelijk voor de Trainen als een Prof en maatschappelijke activiteiten. Ook in mijn werk sta ik dus dagelijks op het voetbalveld.”Voetballen beheerst wel echt mijn agenda. Daarnaast probeer ik geregeld te wielrennen of te ontspannen door een boek of een serie.”Na twee erg mooie seizoenen bij sv Bedum was ik toe aan een nieuwe prikkel. Ik had verschillende mogelijkheden, maar werd direct enthousiast toen Velocitas belde. De combinatie tussen een jonge, gedreven groep en het ontwikkelen buiten mij comfortzone vind ik erg interessant. Dit heeft mede mijn keuze bepaalt.”Ik wil zo veel mogelijk leren als trainer/coach en denk dat de TC1-cursus een middel is om hier aan bij te dragen. Mijn ambitie/droom is om te werken als (hoofd)trainer in het Betaald Voetbal.”Heerlijk, doe maar elke dag voetbal op tv!”‘Ik heb vooral moeite met de vele vastigheden die wegvallen door het virus. Daarentegen biedt dit ook kansen om op een andere manier met dingen om te gaan of te reflecteren op afgelopen periode. “Fantastisch, al zeg ik het zelf, haha. Ik denk dat we met FC Groningen on Tour vele kinderen kunnen bereiken en een mooie dag vol met voetbal en FC Groningen kunnen geven. Geniet hier zeker van!”: ‘Genoeg trainers! Ik denk dat je van iedereen wat kan leren. Als ik trainers moet uitkiezen, zou ik Jurgen Klopp of Pep Guardiola bezoeken.”Volgens mij moeten we het niet uitsluiten tot er juiste medicatie is. Laten we het in ieder geval niet hopen.”Het is de huidige markt en als zij het niet doen, betalen andere clubs het wel.”Ik vind het altijd erg mooi om te zien als er speler doorbreken die door uit de (jeugd)opleiding komen. Echter blijkt in praktijk dat er veel zeker niet lang willen wachten op hun kans. Ik denk dat in regelgeving wel wat moet veranderen. Een mogelijkheid hierin is werken met een opleidingsvergoeding in het amateurvoetbal.”