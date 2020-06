Gezinus Oosterhuis (voetbaltrainer ): ‘.Veel clubs hebben geen boegbeeld met bijnaam meer.".”

Gezinus Oosterhuis wordt met ingang van het nieuwe seizoen trainer bij de v.v. Ezinge. De oud-trainer van Zeester en Zevenhuizen was vorig seizoen nog werkzaam als trainer bij Be Quick 1887 en waar hij ook over vertelt in de vijftien vragen aan waarin het verder gaat over het salaris van Virgil van Dijk, een druk bestaan en uiteraard Ezinge .: Op 25 juni 1964 te Godlinze. Reeds na vier maanden verhuisd naar Friesland. ik voel mij geen Groninger en geen Fries maar zoek mijn clubs toch het liefst in Groningen uit.”‘Geen bijzondere voetbalcarriere. Mijn hele leven gevoetbald bij de VV Hardegarijp waarbij ik nog goed weet dat ik mij een jaar later dan mijn vriendjes aanmeldde omdat ik nog niet kon veteren en mij daarvoor schaamde.”‘Waarom men specifiek Duitse trainers neemt zou ik niet weten maar als je de huidige beschikbare Nederlandse trainers bekijk (met namen als Alfons Groenendijk, Erwin Koeman, Gerard vd Lem, Clarence Seedorf, Robert Maaskant, Ruud Krol.....) kan ik mij voorstellen dat clubs een verfrissend alternatief proberen te bedenken. De tijd zal het leren.”: ‘Hardegarijp was een nette Nederlands dorpsploegje. Na jaren van "eigen mensen" als trainer te hebben gehad kwam een echte Fries voor onze groep te staan: Klaas Kooistra. Klaas was hard en durfde tegen de gevestigde orde aan te schoppen. Daarnaast een prima trainer met het geluk aan de kont. Dankzij hem werden we ineens kampioen, algeheel kampioen zaterdag/zondag en wonnen we de beker (toen bestond er nog een onderbond FBV). Door een slepende liesblessure was ik al vrij jong genoodzaakt te stoppen. De beste speler die mij als trainer is bijgebleven is Janus Pol bij Haulerwijk. Een klassespeler die het verschil maakte met zijn kwaliteit. Daarnaast De sterkhouder van het team. Zowel binnen als buiten het veld een leider. En daarnaast een fijn persoon.”: ik ben werkzaam als Zakelijk Adviseur binnen de ING in Groningen. Daarnaast bestieren wij sinds maart een krantendepot in Burgum. Dit betekent dat hier 6 dagen in de week de wekker om drie uur s morgens gaat en wij de krantenverdeling hier in Burgum regelen. Dit in combinatie met een fulltime baan en het trainerschap is pittig maar werken vind ik niet erg.”Naast een fulltime baan, het krantendepot en trainerschap blijft er weinig tijd over en geniet ik van mijn spaarzame vrije tijd. Een journalist (Erik Ebbinge) wist deze hobby eens mooi te vertalen als "Bourgondische momentjes" en zo is het precies. Ik kan genieten van een zaterdag namiddag... de vuurkorf aan, een muziekje, een pilsje en soms een sigaartje.”‘Ik heb me er nog niet in verdiept maar las wel over het spelen op bijvoorbeeld een zondagavond? Ik leef in een vrouwengezin (vrouw en twee dochters) dus ik zal concessies moeten doen. Niet erg.”Dat FC Groningen Mark een marktconform salaris aan heeft geboden. De gemiddelde salaris in de eredivisie is 290.000 euro. Het aanbod is m.i. dus niet buitensporig.”‘Ik weet dat er mensen zijn die er ontzetten blij van worden. Prima toch. Ik hoef niet alles te zien maar daarvoor is ooit de afstandsbediening uitgevonden.”: ‘ Gelukkig is een en ander al versoepeld. Voor ons was een geplande vakantie naar Turkije wat ons bezig hield. Hier hadden we geen zin meer in. Gelukkig kregen we van de week het bericht dat we de vakantie naar volgend jaar mogen doorschuiven.”: ‘Ik hoop echt dat we straks weer los kunnen maar de wegen van het RIVM zijn ondoorgrondelijk. Bij Ezinge ga ik weer het plezier en de gebondenheid terug vinden wat ik het afgelopen jaar bij Be Quick 1887 totaal niet heb gevonden. Sportief gezien wordt het afwachten. De vertrekkende trainer heeft het uitstekend gedaan. Normaal gezien ga je de ploeg waarbij je hebt getekend meerdere malen bekijken. Dus ook ik laat me verrassen.”‘Ik kan me geen bekende trainer bedenken. Wat me meer zou interesseren is eens mee te lopen met een top amateur trainer. Ik was bijvoorbeeld twee seizoenen geleden erg onder de indruk van Wim Bakering. Had graag eens met hem meegelopen: hoe wordt er getraind, hoe ziet zijn wedstrijd bespreking eruit enz. “‘Op de huidige manier kunnen we de virus nooit de baas worden. Dan maar accepteren dat er weer een opleving zal komen. Maar ik ben benieuwd hoe de Nederlandse samenleving op een eventuele nieuwe Lockdown zal reageren.”‘Als Liverpool het niet betaald is er wel een andere club die het graag wil betalen. De clubs zien het dus blijkbaar wel als een nuttige investering. Wel blijft het bizar dat Liverpool in April corona overheidssteun aanvroeg voor 200 medewerkers waardoor zij nog maar 20 procent van de loonlasten hoefde te voldoen. Dit terwijl Britse bedrijven op omvallen stonden. Wat mij een meewarige glimlach bezorgt is het feit dat Virgil 4 seizoenkaarten voor de FC kocht. Een gegeven paard niet in de bek kijken maar vier kaarten??”‘In de jaren 80/90 werd er al door rijke amateurs voorzitters aan spelers getrokken. Al deze clubs heb ik kapot zien gaan. Wat je nu veel ziet en wat ik funest vind zijn de zogenaamde "vriendenteams" binnen een vereniging. Teams die geen spelers afstaan voor andere elftalen. Op internet vind je oproepen van clubs gericht aan deze vriendenteams om maar vooral bij hen te komen spelen tegen leuke secundaire voorwaarden. Soms profiteren clubs van deze verplaatsing van spelers, vaak ondervonden ze de naweeën. De tijd dat iedere club wel een boegbeeld met bijpassende bijnaam had lijkt voorbij.”