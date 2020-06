Leendert Nieborg (voetbaltrainer ): ‘.Als trainer moet je open staan voor veranderingen.”

Leendert Nieborg vertrekt naar drie seizoenen bij Ezinge om met ingang van het nieuwe seizoen bij GEO uit Garmerwolde als trainer aan de slag te gaan. Daar vertelt Leendert over in de rubriek de vijftien vragen waarin hij het verder heeft over Ron Jans, de eredivisietijden en zijn herstel van een vervelende longontsteking.Ik ben geboren in Groningen op 29-01-1959: ‘Ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen bij Groninger Boys. Hier heb ik de hele jeugdopleiding genoten. Helaas geen basisspeler bij het 1elftal geworden. Op 21 jarige leeftijd ben ik gaan verhuizen naar Stedum en ik heb daar enkele jaren in het 1elftal gespeeld en daarna in het 2elftal. Omdat ik 2 zonen in de jeugd had voetballen werd ik gevraag om mijn jeugdtrainersdiploma te gaan halen en werd ik trainer van A1. Na een half jaar werd de hoofdtrainer ontslagen en werd ik gevraagd om hoofdtrainer te worden. Inmiddels ben ik al meer dan 25 jaar hoofdtrainer bij diverse verenigingen.”Het mooiste moment is natuurlijk dat we vorig jaar op eigen kracht een periode hadden gewonnen in de laatste competitiewedstrijd en nacompetitie mochten spelen. Na 2 gewonnen wedstrijden ging het helaas mis in de laatste wedstrijd.”‘Ik kan niet direct een trainer opnoemen waarvan ik kan zeggen die was de beste, van alle trainers neem je wel iets mee. Iedere trainer heeft zijn kwaliteiten. Je moet je als trainer zelf ontwikkelen en dingen blijven doen die het beste bij je passen en open staan voor veranderingen. Elke groep, vereniging is anders, waardoor je ook nog jezelf blijft ontwikkelen. Door je ervaring kan je in bepaalde situaties beter handelen.”: ‘Ik ben beheerder van een aantal applicaties binnen PostNL. “‘Ik luister graag naar muziek, bezoek regelmatig een concert. Ben een echte Ameland-ganger. Heerlijk fietsen en uitwaaien op het strand. Tevens vind ik het fijn om te spelen met mijn kleinkinderen. Helaas is het in deze rare tijd niet veel van gekomen.”De longontsteking is nog niet helemaal weg maar het gaat de goede kant op. Fysiek moet ik nog aansterken, dit gaat helaas voor mijn gevoel te langzaam.”Door de versoepelingen worden mensen een beetje onvoorzichtig en bestaat inderdaad de kans dat het aantal besmettingen weer gaat toenemen. Je ziet het aan de landen om ons heen.Ik denk wel dat we hier nu beter op voorbereid zijn.”Zolang er zonder publiek wordt gespeeld is het niet vreemd dat je het voetballen over de verschillende avonden verdeeld. Daar zal ook wel een commercieel belang bij zijn. Wanneer het publiek weer in de stadions mag komen, heeft volgens mij het merendeel van het publiek het liefst dat er op de zaterdagavond en/of zondagmiddag wordt gespeeld en niet op een vrijdag- of zondagavond. “: ‘Het vervelendste is dat je wordt beperkt in je doen en laten. Ik val in de risicogroep en moet dus voorzichtig zijn. Verder mis ik de sociale contacten met mijn kleinkinderen, collega’s en natuurlijk het contact met spelers en alles er omheen.”: ‘Het voelt natuurlijk een beetje vreemd als je zegt financiële problemen te hebben en moet bezuinigen op personele kosten. Aan de andere kant wil je als publiek ook een representatief elftal zien dat meedoet om prijzen te winnen. Je kunt dit natuurlijk niet doen met alleen maar spelers uit je eigen jeugd. Als je dus vindt dat je binnen je selectie kwaliteit te kort komt en een speler moet gaat halen hangt hier een prijskaartje aan. Ik weet niet wat de gangbare salarissen zijn, maar schijnbaar had Groningen dit er voor over gehad.Het tijdstip 20.00 uur op de zondagavond heeft niet mijn voorkeur. Bij een thuiswedstrijd is dit nog te doen, maar bij een uitwedstrijd wordt het wel erg laat. Ook dit heeft natuurlijk weer te maken met een commercieel belang.”Ik vind dit geen vreemde keuze. Ron Jans heeft het bij de verschillende clubs goed gedaan en is beschikbaar. FC Twente is natuurlijk wel een grote club, maar als ik lees wat er bij FC Twente allemaal nog moet gebeuren weet ik niet of Ron Jans hier goed aan heeft gedaan.”: ‘Het hoppen van spelers is al jaren aan de orde. Je hoeft alleen maar op de site tweenul.nl te kijken en je schrikt telkens weer hoeveel spelers er jaarlijks van club verkassen. Als club weet ik niet of je er altijd blij mee moet zijn. Als je teveel nieuwe spelers bij een club krijgt gaat dit veelal ten koste van je eigen jeugd. Tevens heb je de kans als een nieuwe speler niet in het 1elftal komt dat hij in de winterstop of aan het einde van het seizoen weer vertrekt. “: Ik hoop dat we vanaf september gewoon weer met de competitie mogen beginnen en in augustus hiervoor de basis kunnen leggen. GEO heeft het vorig seizoen moeilijk gehad. Als iedereen fit is denk ik dat we met GEO goed mee kunnen draaien in de vierde klasse. Verder bevat de selectie veel dertigers en zal gekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om te kunnen verjongen.”