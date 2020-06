Roy Kamps (Voetbaltrainer ): . Noordwolde zou absoluut een kunstgrasveld verdienen"

Roy Kamps keert met ingang van het komende seizoen weer terug als trainer van Noordwolde, de club waar hij drie seizoenen vertrok. Over het hoe en waarom van deze terugkeer, en nog veel meer vertelt hij in de vijftien vragen aan. …Ik ben geboren in de stad Groningen op 01-11-1984.”Ik ben begonnen in de jeugd van vv. Hoogezand. Door verhuizing van mijn ouders (slagerij) ben ik gaan voetballen bij OKVC. Vervolgens ben ik gevraagd om bij Viboa te komen spelen destijds in de A-junioren en die uitdaging ben ik aangegaan. Een jaar later gingen wij ook verhuizen naar Winsum en heb ik 9 jaar in het 1elftal van Viboa gespeeld. Verder heb ik gespeeld voor PKC 83 in de hoofdklasse wat toen het hoogst haalbare amateurniveau was. Vervolgens een jaar terug gegaan naar Viboa, maar werd benaderd door DIO Groningen en werden daar kampioen in de 1klasse van het zondag voetbal. Daarna ben ik lager gaan spelen en ging ik voetballen met vrienden bij vv Hunsingo, daar leuke jaren gehad en kampioen geworden. Door te veel last van een jumpersknie was ik gestopt met voetballen en mij als trainer verder gaan ontwikkelen. Toch werd ik verschillende keren benaderd om weer te gaan voetballen door verschillende clubs. Na 4 jaar niks te hebben gedaan heb ik nog 1 jaartje voor sv Bedum 2 zondag gespeeld (kampioen), 1 seizoen bij mijn schoonvader (Jaap vd Ploeg) voor vv Eenrum en samen kampioen geworden.Misschien ga ik straks nog wel weer ergens voetballen met een vriendenteam. Het spelletje zelf spelen blijft toch het leukst en voel mij weer fit!”Nee het verbaasd mij niet. Ik vind het ook wel goed dat dit gebeurt. Nederlandse clubs zouden hier juist meer voor open moeten staan. Er is namelijk meer dan alleen de Nederlandse voetbalschool…”Heb verschillende trainers gehad waar ik allen wel iets van heb geleerd. Als ik dan toch twee trainers naar voren moet halen, zijn dat Fred Hansen en Michel van Oostrum. Fred was mijn eerste trainer bij Viboa 1. Hij gaf mij zelfvertrouwen en de kans om als enige a-junior gelijk in het 1elftal te spelen. Van Oostrum heeft mij als speler bij DIO Groningen op verschillende posities laten spelen. Hij was natuurlijk zelf een goede spits geweest op hoog niveau (Emmen) en daar wilde ik graag van leren. Hij gaf mij tips waar ik echt wat mee kon! Mooiste waardering die ik van hem kreeg was “Als ik met Kamps speel, spelen wij met 12 man” sprak hij toen uit. Dat geeft natuurlijk wel zelfvertrouwen.”In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het MBO Terra in Assen. Verder ben ik ook nog wel te vinden op de vestiging in Winsum (praktijkonderwijs) en Roden. Ik geef hier les aan het praktijkonderwijs en het Entree onderwijs. Ik ben hier SLB-er (mentor), verzorg hier verschillende vakken en bezoek stageadressen.”Ik doe al een aantal jaren aan fitnessen en soms hardlopen. Verder graag met mijn gezin op pad of naar ons vakantiebestemming waar wij graag zijn als gezin.”Vertrouwt! Als een groep je graag terug wilt en de club goed bezig is,geeft dat vertrouwen… Ik weet wat de groep kan (ook al is de 3klasse stukken zwaarder dan voorheen toen ik trainer was bij Noordwolde) en heb echt een klik met deze selectie. “Iedereen graag voor deze club wil spelen, maar doordat de velden zo slecht zijn onderhouden spelers niet kunnen voetballen en ergens anders gaan kijken. Verder zie je dat Noordwolde leeft. Hoe kan het anders dat zo’n klein dorpje met eigen jongens al jaren op 3klasse niveau kan blijven spelen. Ik ben er van overtuigd, wanneer er kunstgras komt er meer leden zullen komen bij deze gezellige dorpsclub.”Ik ben er wel blij mee. Natuurlijk mooi dat er weer wordt gevoetbald en we de terechte kampioenen aan het werk kunnen zien, maar het blijft wel saai zonder publiek.”Dat wij niet normaal aan de slag kunnen als trainer en spelers. Je moet in het dagelijks leven overal bij nadenken wat wel en niet kan/mag. Zou toch wel weer graag het normale willen oppakken. Wel leef ik enorm mee met al die mensen die iemand zijn verloren en er geen afscheid van hebben kunnen nemen.”Als ik naar mijzelf kijk zal mij dit niet overkomen. Ik zal altijd iets gaan verzinnen om te kunnen bewegen en fit te blijven. Helaas kan ik dit niet voor anderen invullen.”Ik zou graag wel eens mee willen lopen met Jurgen Klopp. Je ziet aan deze man heel goed dat hij van elke ploeg één team weet te maken, zowel teamtactisch als het teamproces. Ik ben dan wel heel nieuwsgierig hoe hij dit doet.”‘Hoop het niet! Moet er niet aan denken dat wij straks weer helemaal opnieuw moeten beginnen.”Zijn al jaren te hoge bedragen binnen het voetballen en naar mijn mening niet normaal. Helaas is dit niet te voorkomen zolang er zoveel geld in het voetballen omgaat. Liverpool is hier niet de enige club die hierin door slaat.”Dit hoort bij het hedendaagse amateurvoetbal. Het gebeurt op alle niveaus merk ik de laatste jaren. Jongens gaan voor hun sportieve uitdaging om te kijken waar hun plafond ligt en anderen maken hun keuze op basis van financiële voordelen. Voor zowel de clubs als de trainers is dit wel een vervelend punt als spelers vertrekken aangezien je alle kwaliteit niet direct kunt vervangen.”