FC Groningen on Tour doet VV Middelstum aan!

Zaterdag 20 juni doet FC Groningen on Tour VV Middelstum aan. Van 09.30 tot 15.30 uur kan de jeugd van 6 t/m 14 jaar onder leiding van ervaren FC Groningen trainers werken aan ‘hun skills’. Zowel ’s morgens als ’s middags wordt er een trainingssessie afgewerkt en tussendoor krijgen alle deelnemers een sportmaaltijd aangeboden. Hoe zou het zijn om een hele dag als een prof te trainen? Zaterdag a.s. kunnen de deelnemers hier een antwoord op krijgen.De jeugdcommissie van de VV Middelstum geeft nadere uitleg over hoe een en ander is ontstaan. ‘Toen deze mogelijkheid zich voordeed, hebben we contact gezocht met ons omringende verenigingen. Er bleek voldoende draagvlak te zijn, zeker onder onze eigen leden. Door interne sponsoring (waaronder de Club van 50 van de VV) en een hele mooie bijdrage van onze hoofdsponsor voor de jeugd Klimaatgroep Holland is het ons gelukt om het inschrijfgeld voor deze dag te reduceren tot €10,- per deelnemer. En daar krijg je dus een hele dag voetbalplezier voor terug!’‘Er was ons veel aan gelegen om dit evenement, dat uiteraard geheel volgens de richtlijnen van het RIVM wordt afgewerkt, binnen onze poorten te krijgen. We hebben als club namelijk een bizar seizoen achter de rug en willen deze vooral voor onze jongste jeugd op een mooie manier afsluiten. Alhoewel afsluiten? We onderzoeken de mogelijkheid om als hele vereniging door te trainen in de zomermaanden. Maar los daarvan is dit natuurlijk wel iets unieks wat we onze jeugd aan kunnen bieden. Daarbij ook alle lof voor de gemeente Loppersum die volop meegedacht heeft om dit te faciliteren.’Het evenement heeft bijna zijn deelnemerslimiet bereikt en dat het grootste gros van alle jeugdspelers van de VV Middelstum t/m 14 jaar zich heeft opgegeven, laat zich raden. ‘We gaan voor een heel gezellige dag. Eigenlijk gaan we ook een beetje terug naar de traditie van hele mooie voetbalkampen die we in het verleden voor de jeugd hebben mogen organiseren. Om al die kinderen zo enthousiast met hun geliefde sport bezig te zien, dat is voor ons als club iets om naar uit te kijken!’