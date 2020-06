Remy van der Wal (voetbaltrainer): 'Arne Slot is als trainer zijn tijd ver vooruit.".

Remy van der Wal is niet alleen de hoofdtrainer bij SV Bedum, ook speelt hij een rol binnen de jeugdafdeling van de paarshemden. Ook voor Remy had ik een aantal vragen over Arne Slot, Virgil van Dijk maar ook over de toekomst van SV Bedum 1.: ‘Ik ben geboren in Bedum op 26 december 1976.”‘Ik heb de gehele jeugdopleiding van CVVB doorlopen. Na de jeugd gespeeld in het 2e en 3e elftal, hierna opgeklommen naar het 1e elftal waar ik 12 jaar in heb gespeeld.”: ‘ Ik vind het persoonlijk wel interessant. Ben benieuwd wat ze hier heen brengen. Ga het wel met aandacht volgen.”‘De beste trainer waaronder ik heb gespeeld is Rene Wollerich, hij heeft mij als speler echt beter gemaakt.”‘Ik ben administrateur bij Roba Metals in DelfzijlTja… Als ik toch wat moet noemen is het bezig zijn in de tuin en natuurlijk mijn gezin.”: ‘Wij hebben het theoretische gedeelte net afgerond, dus alle verslagen ed ingeleverd en deze mondeling verdedigt. Door Corona hebben wij de praktijk nog niet af kunnen ronden, als alles mee zit ga ik dat in oktober/november afronden.”‘Ja ik heb een dag meegelopen met hem in de tijd dat hij assistent-trainer was bij Cambuur Leeuwarden. In de manier van spelen was hij zijn tijd op dat moment ver vooruit, hoe hij zijn spelprincipes trainbaar maakt. Ook zijn aanvallende manier van spelen spreekt mij aan. Je ziet het nu ook weer terug nu hij trainer is van AZ.”’ Ik word er wel blij van! Maar moet wel zeggen dat het wel moet wennen met de stadions die zo leeg zijn. “: ‘Dat wij niet ‘normaal’ kunnen trainen en wedstrijden spelen. Ook het minder kunnen bezoeken van mijn moeder was lastig. Gelukkig gaat alles weer wat soepeler.”Er stoppen een aantal zeer gewaardeerde krachten die lager gaan spelen. Deze jongens hebben hun sporen verdiend op 1e en 2e klasse niveau en zijn jaren de boegbeelden van SV Bedum geweest. En natuurlijk het kampioenschap meegemaakt. Er blijven ook nog een aantal ervaren krachten maar de jeugd krijgt nu de kans om zich te laten zien. Het is lastig op dit moment in te schatten wat we kunnen verwachten, maar wij hebben een prima en uitgebalanceerde selectie staan. De nieuwkomers maken tot nu toe een prima indruk. Ik ben heel benieuwd naar komend seizoen. Met Roy Mertens, Patrick Venema, Maikel Hoormann, Guus Rozema en Robin ten Kate hebben wij de selectie op niveau aan kunnen vullen. “‘Ik zou heel graag een week mee willen lopen met Jurgen Klopp. Niet alleen om de manier van spelen van Liverpool maar ook hoe het omgaat met zijn teamproces. Een van zijn uitspraken is ook 70% is teamproces en 30% tactiek. Tijdens de cursus TC1 bij veel clubs op top amateurniveau in de keuken mogen kijken. Dat is ook zeer interessant en ligt dichterbij onze eigen werkwijze als amateurtrainer. Ook de stage bij Be Quick 1897 heeft mij nieuwe en andere inzichten gegeven.”‘Laat we het hopen van niet… Kan mij ook niet voorstellen dat ze alles weer in een lockdown gooien, zeker gezien de consequenties voor de economie.”‘Laten we eerlijk zijn het zijn absurde bedragen. Maar dit is de marktwerking in het voetbal en zeker in de rijke voetballanden. Zolang er zoveel geld in omgaat zal dit blijven bestaan. Dus Liverpool slaat zeker niet door.”Dit hoort bij het hedendaagse amateurvoetbal. Wij lopen hierin een aantal jaren achter bij het westen van het land. Daar is het de normaalste zaak van de wereld om te kijken waar je plafond ligt als speler. Wel wordt er daar zelfs op 2e klasse niveau al aardig betaald aan de spelers. Als amateurvoetballer kun je daar een aardig zakcentje verdienen als amateurvoetballer. Maar elk jaar van de 1 naar de andere club te ‘hoppen’ is voor een speler niet goed.”