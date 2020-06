Henk Alssema (voetbaltrainer): 'Nederland heeft qua betaald voetbal een verkeerde keuze gemaakt."."

Henk Alssema is mede-eigenaar van voetbalschool Het Verschil uit Winsum. Daarnaast is hij hoofdtrainer van vierdeklasser SIOS dat een stevige kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Over dat , de voetbalschool en nog veel meer vertelt Henk in de vijftien vragen aan …: In Aduard op 17 juni 1974In de jeugd gespeeld bij Sv Aduard later vv aduard2000 . Daarna Hunsingo en in de zaal bij Real Camaradas . Vervolgens in de sterke Zaalbedrijvencompetitie in de Wijert en Futsal Winsum.”Hans Robben en Gerke Kersaan , duidelijk , plezierige trainingen die teamprestatiegericht waren.”:’Krijger er inderdaad in aanvallend op zicht wat leuke versterkingen bij en Bouke Bolt is na lang blessureleed ook weer inzetbaar !! Voor komend seizoen kijken of we een verassing kunnen zijn in de competitie. “: ‘mede -eigenaar van Het verschil sportbedrijf in Winsum. Zijn inmiddels druk bezig met vaste thuisbasis waar we multifunctionele sporten willen aanbieden en verder loop ik aardbevingschades in het noorden voor TCMG.”Fanatiek snowboarder , gezin , sport in algemeen.”: ‘ Arjen Ludema , Erik Talens twee zeer goede spitsen met wil om te winnen , geweldige drive. Ningo Wibbens , geweldige speler , oog voor steekpass en teamplayer .”:Geweldige hobby 10 jaar geleden mee gestart met Deni en Stijn, uiteindelijk gestopt met mijn reguliere baan en volledig gericht op Het Verschil. Deni en Ik verder gegaan met Het Verschil onze droom op het Hogeland te verwezenlijken.”: ‘Nee ik denk dat iedereen alles op alles zet om de huidige clubs in leven te laten, qua economie zal er ook in het voetbal dingen anders gaan. “Alles hield voor mij. Alles zoals ‘Het Verschil en ook SIOS, stond opeens stil.”.Geweldige vereniging waarin “samen, familiair en schouders eronder naast een gezellige sfeer bij zowel het dames en herenvoetbal hoog in het vaandel staan.”‘vindt dat lastig. Ik weet natuurlijk niet wat er intern allemaal is afgesproken maar dat er iets moest gebeuren was wel helder..”Het zondagvoetbal is in het noorden al aan het uitsterven en als die ontwikkeling doorzet denk ik dat er straks geen echte ruimte voor het zondagvoetbal meer is.”AZ liet dit seizoen wel mooi voetbal zien , maar vanwege de corona en beslissingen van diverse instanties zijn er meerdere clubs beïnvloedt in positieve of negatieve manier. Het is niet anders niemand heeft dit ooit meegemaakt en laat het los. Wel hadden gewoon, zoals in Duitsland en ook andere landen de competitie uit moeten spelen. Maar wij zijn weer Nederland en hebben denk een verkeerde keuze gemaakt.”we hebben als SIOS een aantal aanwinsten mogen verwelkomen. Spelers die uit eigen initiatief kiezen om bij SIOS te willen voetballen en die voor veel aanvallende impulsen zorgen. En verder is Bouke Bolt is weer terug van lang blessureleed. We gaan het mee maken volgend seizoen en hebben er zin in! Alleen is afwachten i.v.m. corona wanneer we weer lekker kunnen voetballen.”