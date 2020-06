Roelof Rutgers (voetbaltrainer): 'keepers uitwisselen, waarom niet ," ."

Roelof waar en wanneer ben je geboren: ‘Ik ben geboren in Assen op 13 oktober 1966.”

Kun je wat vertellen over je eigen voetbalcarriere: ‘Begonnen bij (toen nog) de “welpen” bij Vako, eerst als speler en vanaf mijn 13e als keeper. Vervolgende alle drentse jeugdselecties doorlopen en reeds op 15-jarige leeftijd keeper geworden in Vako 1 zondag. Op 17- jarige leeftijd gaan spelen bij het C-team van FC. Groningen en vervolgens 2 jaar 2e keeper bij SC. Heerenveen. Door blessure aan schouder en elleboog moeten stoppen en toen trainerswereld in gerold (via CIOS Heerenveen mijn oefenmeester 1 gehaald).”

Het grote nieuws binnen SV Tynaarlo was met het prestatievoetbal op zaterdag verder gaat. Kun je daar iets meer over vertellen: ‘In eerste instantie leek de groep te klein en te weinig kwaliteit om als prestatie elftal door te gaan, echter uit onverwachte hoek kwamen er versterkingen vanuit Vako (vijftal spelers wilden graag bij elkaar blijven spelen en bij Vako was dit blijkbaar niet mogelijk) waardoor de selectie een kwaliteitsimpuls krijgt. Dat zorgt dat er nu wel een 5e klasse waardige selectie aanwezig is en wellicht zelfs nu nog een aantal spelers extra gaat opleveren.”

In het dagelijks leven ben jij Manager bij Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo. Hoe groot is de schade door het coronavirus voor jullie : ‘De schade is erg groot, door het wegvallen van veel inkomsten, maar wel doorlopende kosten en maar zeer beperkte inkomsten als we wel open gaan met de huidige protocollen. Zonder garantstelling van de gemeente voor het te verwachten verlies is het niet mogelijk open te gaan. We moeten niet alleen de korte termijn denken maar juist op lange termijn. We zijn bezig alle zwembaden te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. Het is onverantwoord om die toekomst nu op het spel te zetten. Gelukkig zijn er nu positieve ontwikkelingen en hoop ik dat we binnenkort de deuren weer kunnen openen!”

Wat zijn naast het voetballen jouw verdere hobby’s: ‘Sport in zijn algemeen. Daarnaast help ik mijn zoon in zijn eigen cafetaria (Cafetaria Oosterpark in Groningen) en dat zie ik ook als hobby.”

Er komen steeds meer fouten over de Dam-demonstratie naar buiten. Dat betekent dat Halsema af had moeten treden : ‘Vind dat ik daar geen oordeel over kan geven, dan zou ik van alle informatie op de hoogte moeten zijn waarom er zo is gehandeld. Dat er zaken niet goed zijn gegaan is duidelijk, maar wat daarvoor de beweegredenen zijn geweest kan ik niet beoordelen. Ik vraag me af of alle informatie die naar buiten komt ook daadwerkelijk klopt. Als er een intern onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd en aantoonbaar fouten gemaakt zijn door de burgemeester dan zal er geen andere keuze zijn dan af te treden.”

Dat ‘we’ de regels steeds moeilijker te hanteren vinden verbaasd jou wel/niet: ‘Dat verbaast mij niet, hoe meer vrijheid we krijgen hoe nonchalanter we er met z’n allen mee om gaan, zeker als we ook niet overal ons houden aan geldende protocollen. Dat maakt het houden aan afspraken alleen maar moeilijker.”

Vanaf 9 juni de hele maand juni voetbal op TV wordt jij wel/niet blij van: ‘Het is leuk om weer eens voetbal te kunnen kijken, echter is het wel erg sfeerloos zonder publiek.”

Wat vind jij persoonlijk het vervelendste aan alles rond het coronavirus: ‘De beperkte vrijheid die we allemaal hebben op dit moment om te gaan en te staan waar we willen en alle protocollen waaraan we allemaal moeten voldoen om het virus uit te bannen. Als ik betrek op mijn eigen situatie dan vind ik het erg vervelend dat de zwembaden waar ik verantwoordelijk voor ben (nog) niet open zijn en vele collega’s nu niet aan het werk kunnen.”

Bij welke trainer zou jij graag een dag meelopen en waarom: ‘Ik zou wel eens mee willen lopen bij Erik ten Hag. Enerzijds omdat ik graag in de keuken zou willen kijken bij Ajax en hoe de organisatie daar functioneert en anderzijds erg benieuwd naar zijn werkwijze. Ik heb een jaar mogen werken als trainer met Marnix Kolder (bij Veendam1894) en hij heeft veel ervaring in het betaald voetbal en vele trainers gehad en hij gaf aan dat wat hem betreft Erik ten Hag erg hoog aangeschreven stond over zijn manier van denken over voetbal en om dit te vertalen als trainer.”

Kun je wat meer vertellen over het project van jou en je vrouw in Gambia: ‘Mijn vrouw en ik zijn nu twee jaar op vakantie geweest naar Gambia en dat heeft veel indruk op ons gemaakt. We verzamelen kleding e.d. die we geregeld opsturen naar mensen die we daar hebben ontmoet en waar we nu nog steeds een persoonlijk contact onderhouden. Daarnaast hebben we getracht geld in te zamelen om een klein schooltje te kunnen renoveren. Het geld wat gedoneerd is heeft er nu voor gezorgd dat het volledige dak van het schooltje is vervangen!”

Jullie zoeken, net als veel verenigingen een keeper voor het eerste elftal. Dat velen zoeken komt wel/niet doordat er te weinig aandacht aan het keepersvak wordt besteed : ‘Lastig, er zijn de laatste jaren erg veel keeperscholen ontstaan en die hebben ook veel deelnemers, echter zie je dat nu nog weinig van terug met name in het amateur voetbal. Denk dat veel getalenteerde keepers door de BVO’s al weggekaapt worden. Bij veel verenigingen wordt de laatste jaren ook wel aandacht besteed aan keeperstrainingen, maar op het moment dat keepers senior worden haakt er blijkbaar toch veel af. Daarnaast zijn er denk ik toch op dit moment te weinig talentvolle keepers in de breedte (betaalde clubs halen ook vaak keepers uit het buitenland). Daarnaast wil elke (goeie) keeper natuurlijk in het 1e elftal spelen en durft men vaak de concurrentie niet aan als er reeds een keeper aanwezig is waardoor je in de breedte te kort komt. Als je namelijk niet speelt is vaak het 2e elftal niet geschikt, of is er helemaal geen 2e elftal meer en is het klasse verschil waarop je dan gaat spelen erg groot en niet uitdagend genoeg. Zou goed zijn dat er meer samenwerking ontstaat met verenigingen in de directe omgeving. Als de buurman beschikt over drie of vier goede keepers en de andere vereniging heeft geen keeper dan zou het goed zijn om in onderling overleg tussen de club en de keeper te kijken of een talentvolle keeper die niet aan spelen toek komt gestald wordt bij de buurman om wedstrijdminuten, dus ervaring op te doen en wellicht het jaar daarop weer de stap terug kan maken om dan wel voor het 1e daar te gaan bij die vereniging. Daar wordt een keeper beter van en ontwikkeld zich beter dan er bij te hangen en daardoor de motivatie verliest en afhaakt… Een keeper heeft toch een iets andere positie in een selectie dan een speler, een speler heeft meer kans op speelminuten dan een keeper als de huidige keeper goed blijft presteren. Uit ervaring weet ik dat je als keeper pas beter wordt als je veel wedstijden gaat spelen op competitie niveau.”

Dat spelers van club naar club hoppen maakt het amateurvoetbal steeds meer kapot of is dit iets wat bij het amateurvoetbal van nu hoort: ‘Ik denk dat dit in het amateurvoetbal al heel lang gaande is en niet is veranderd met jaren terug. Voetballers zijn gevoelig voor vergoedingen en eventueel kans om zich maatschappelijk te verbeteren. Wat je ook steeds meer ziet is dat voetballers graag met een vaste vriendengroep ergens willen spelen en dan maakt het niet zo zeer uit bij welke club als ze maar samen kunnen spelen. Echte clubliefde zie je niet zoveel meer in de huidige generatie voetballers.”

Wat verwacht je van het seizoen 20/21 voor het amateurvoetbal in Nederland en voor Tynaarlo in het bijzonder: ‘Hoop dat de competitie in september volgens planning van start kan gaan, maar houd mijn hart nog vast… Door de verschuivingen van zondag naar zaterdag zie je wel dat er in de verschillende klassen wel een groot kwaliteitsverschil ontstaat tussen top vier en de rest is mijn ervaring de laatste jaren met grote uitslagen tot gevolg. Voor Tynaarlo hoop ik dat we met de nieuwe groep leuk gaan meedraaien in de 5e klasse en er met veel plezier gespeeld kan gaan worden. De jongens verdienen dit en ook zeker de club zelf verdiend een prestatie elftal. Tynaarlo heeft de zaken door de gehele vereniging uitstekend voor elkaar met een prachtige accommodatie en veel enthousiaste vrijwilligers, bestuur en leden.”





