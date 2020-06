Selectienieuws SV Bedum zaterdag 1

In het seizoen 2020-2021 treedt SV Bedum Zaterdag 1 met een sterk gewijzigde selectie aan in de tweede klasse. Wilco Stolwijk stapt over naar VV Eext waar hij ook woont. Jordy van Haag, Bart Apotheker en Jake Smit nemen wat gas terug en gaan hun voetbalkunsten vertonen in zaterdag 5. Daarnaast heeft Tom van Dijk aangegeven dat hij zich wil richten op een andere sport. George Deuling, die afgelopen seizoen geblesseerd was, gaat ook in zaterdag 5 voetballen. Als laatste gaat Thijs Helder spelen met zijn vrienden bij SV Bedum 7.Daar waar spelers weg gaan, komt er ook weer ruimte voor nieuwe spelers. Wij verwelkomen spits Maikel Hoormann die overkomt van VV Winsum en Roy Mertens die na uitstapjes bij Achilles 1894 en Oranje Nassau Groningen, beide keren terug op het oude nest. Daarnaast mogen wij spits Patrick Venema als nieuwe speler verwelkomen. Hij komt over van GVAV. Patrick heeft zijn opleiding genoten bij GVAV en na 5 seizoen in het 1elftal gespeeld te hebben maakt hij dit seizoen de overstap naar SV Bedum.Naast genoemde spelers zijn talenten Robin ten Kate (SV Bedum zaterdag 2) en Guus Rozema ( SV Bedum JO-19-1) toegevoegd aan de selectie. Met deze jongens laat SV Bedum zien dat de eigen talentvolle kweek de kans krijgt om zich op hoog niveau verder te ontwikkelen. De eerste selectie die op dit moment bestaat uit 23 spelers zal dit seizoen weer onder leiding staan van Remy van der Wal. Hij wordt geassisteerd door Bas Groeneveld die zijn sporen als trainer ruimschoots binnen de jeugdafdeling van SV Bedum heeft verdiend. Op 1 augustus zal de voorbereiding weer beginnen voor het nieuwe seizoen.