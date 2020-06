Jouad Boufarra (voetbaltrainer): 'Marnix moet lekker bij OZW gaan voetballen."

Jouad Boufarra gaat deze zomer fulltime als trainer aan de slag bij Go Ahead Eagles . Daar vertelt hij over in de vijftien vragen aan waarin hij ook zijn mening geeft over het aantal voetbalclubs in de stad Groningen, Louis Koorenhof maar ook over hoe we met het coronavirus om moeten gaan.Ik ben geboren in Leiden, op 9 juni 1980.”Kan ik kort over zijn. Mag geen naam hebben.”: 'Fulltime inderdaad. Voor mij de perfecte combinatie m.b.t. mijn persoonlijke ontwikkeling. Bij het 1elftal assisteren en gegarandeerd veel leren van de hoofdtrainer, collega's en spelers op allerlei gebieden. En daarnaast zelfstandig met het oudste jeugdteam (O21) aan de slag. “‘Het betreft niet zozeer één persoon, maar wel een geheel. Toen ik bij v.v. Gorecht als TJC/HJO werkzaam was (2008-2014) hadden we een team jeugdtrainers die in 6 jaar tijd de jeugdafdeling een behoorlijke boost hebben gegeven. Dit was een geweldig team trainers, met verschillende karakters en verschillende achtergronden, maar op de één of andere manier heeft het heel lang, heel goed gewerkt. Er waren heel veel overeenkomsten waarvan hard werken, divergerende creativiteit en humor de belangrijkste waren. Volledigheidshalve wil ik ze ook allemaal benoemd hebben, op alfabetische (voornaam) volgorde; Christian Gunnink, Frank Nieuwenhuis, Jan Moorlag, Jorick de Haan, Limuel Mulder, Mark Nieuwenhuis, Martin Bartels, Rik Jan Wildeboer en Thomas de Jong. Naar mate de jaren verstrijken word het mij steeds duidelijker dat dit een uniek gezelschap betrof met een dito samenwerking. Om dit bij een amateurvereniging voor elkaar te krijgen is namelijk heel moeilijk, zeker voor zo'n lange periode. “‘Ik heb als pedagogisch hulpverlener gewerkt en daarnaast als UEFA C docent voor de KNVB. Laatstgenoemde zal ik blijven doen.”‘Ik lees regelmatig een boek. Hetzij een biografie en anders een educatief boek m.b.t. leidinggeven en sport psychologie. Kickboksen doe ik 2x per week, recreatief, om wat stoom af te blazen. En ik mag graag een beetje Netflixen, voor zover dat een hobby is.”: ‘Nee denk niet dat ze nog te handhaven was. Maar Ik vraag me wel af wat dit de korpschef en de hoofdofficier van justitie doet. Volgens mij worden dit soort zaken altijd in die driehoek besproken en besloten. Halsema is nu de kop van jut. Niet geheel ten onrechte. Maar die andere twee hoofdrolspelers hoor ik niemand over. Los van de beleidsbepalers. Wat te denken van al die mensen die op de dam stonden!? Naar mijn mening onverantwoord en een zeer slecht signaal naar al die mensen die de afgelopen maanden zijn getroffen door het Corona virus.Ik in eerste instantie, voor 1 jaar heb getekend. Bovendien is het prima aan te rijden, vind ik.Een goed luisterboek, een leuke podcast en je bent er zo...”De KNVB heeft al laten weten het niet als een officiële wedstrijd te beschouwen.Dus de beker word niet uitgereikt en er is ook geen Europees ticket te verdienen.Dus zinloos.Persoonlijk heb ik geen vervelende ervaringen.Wel leef ik enorm mee met al die mensen die iemand zijn verloren en er geen afscheid van hebben kunnen nemen. Lijkt me verschrikkelijk!En natuurlijk ontzettend veel respect en waardering voor al die toppers in de zorginstellingen en ziekenhuizen die alle zeilen bij moesten zetten.Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden, wat mij betreft.Nee eigenlijk niet eerlijk gezegd.Maar ben natuurlijk wel benieuwd wat je hiermee bedoeld?Klopt Kees ook een rustige man en weet wat hij wil dus wat dat betreft zijn er zeker overeenkomsten.”Ergens komen is mooi, omdat je een doel kunt afvinken. Daar blijven moet dan altijd het volgende doel zijn. Dus op weg naar een duurzaam dienstverband bij 'Kowet'. Dan praten we concreet over een periode van 3 tot 5 jaar. Wanneer dat een feit is ga ik weer naar 'de tekentafel' en nieuwe doelen formuleren.Iets wat ie al 4 jaar doet. Niet meer dan logisch als je in de herfst van je carrière zit. Naar mijn mening moet ie lekker bij OZW gaan spelen. Dat past perfect bij hem, kan ie nog een jaar of 5 meedoen.Marnix is een liefhebber, dus ik sluit het ook niet uit.”Het is van alle tijden. Vind het niet per se bij dit tijdperk horen. Waar ik me meer zorgen over maak is al die clubs die 0,0 bijdragen aan de samenleving, maar wel jaarlijks subsidie vangen omdat elke vereniging daar recht op schijnt te hebben.Ik verbaas me daarom ook echt over de ambtenaren die in mijn stad verantwoordelijk zijn voor sport en welzijn. Ben ook oprecht benieuwd naar of en hoe zij de verschillende voetbalverenigingen beoordelen.Als je in onze stad zoveel te kiezen hebt als speler, dan is het gevolg dat je clubhoppers krijgt.Dus ik pleit voor strengere criteria, waarbij sommige clubs gedwongen moeten worden om te gaan fuseren. A) omdat ze teveel op elkaar lijken B) omdat ze structureel in hetzelfde vaarwater zitten C) het bespaart de samenleving onnodig belastinggeld. Wat in deze tijd geen overbodige luxe is....‘Voor die man kom ik superlatieven tekort! Ga toch een poging doen...Wereldvent, kan prachtige verhalen vertellen, ontzettend bevlogen, verstand van voetbal, hart op de juiste plaats, voetbalvriend. Weliswaar uit het oog, maar nooit uit het hart!Iedereen die een zware tijd achter de rug heeft of er helaas nog middenin zit, ontzettend veel sterkte!Het is een periode die we nooit meer zullen vergeten, maar vroeg of laat wel achter ons zal komen te liggen.Daar hebben we nu niks aan en voor sommigen is het al te laat, dus laten we er vooral niet te makkelijk over denken en 'scherp' blijven met z'n allen!”