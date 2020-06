Stefan Bleeker (clubwatcher FC Groningen): ' Makelaars maken het voetbal niet kapot" ."

Stefan Bleeker is sinds twee jaar voor RTV Noord de FC Groningen-watcher. Ook Stefan stelde ik een aantal vragen waarbij ook naar voren kwam dat de Trots van het Noorden geen saaie club is en dat zorgt dat hij aan volgen van.. een fulltime baan heeft.”Ik ben op 13- 11- 1987 in Groningen geborenDat mag helaas niet veel naam hebben. Ik was in mijn jeugd doelman bij GVAV Rapiditas waar door een knieblessure al vroeg een einde aan kwam. Wat grappig is dat mijn overgrootvader nog doelman van het toen roemruchte Velocitas is geweest dus het zat wel een beetje in de genen.”Dat had altijd al wel mijn interesse. Ik heb een aantal jaren meegewerkt aan ‘d' Olle Grieze’ en ben vervolgens naar OOG TV gegaan. En nu dus RTV Noord.”Nee, als clubwatcher ben je wel fulltime met FC Groningen bezig. Naast dat ik echt alle wedstrijden bezoek ben ik ook bij twee maar vaak drie trainingen aanwezig. Verder is FC Groningen wel een club met ‘reuring’. Het is er niet snel saai en dat past mij wel.”Makelaars maken de voetbalwereld niet kapot. Ik denk dat de voetballers in bijvoorbeeld de KKD juist een makelaar nodig zijn om ze bij een club onder te brengen. Maar, en daar zit natuurlijk verschil in, een goede makelaar maakt het voetbal niet kapot.”Je hoort steeds meer dat men er wel klaar mee is met de regels . Ergens logisch maar het blijft lastig omdat we een tweede uitbraak ook niet moeten willen.”,,Dat durf ik niet te zeggen. Dat hoop ik uiteraard niet . Maar ik ben verder geen expert en waag mij daarom niet aan een voorspelling. “,Martin Drent. Toen ik nog alleen maar supporter was van FC Groningen was hij mijn favoriet. Martin was een beetje een Pietje Bell en dat sprak mij wel aan.”,, Enerzijds wel maar persoonlijk denk ik dat er een andere TD gaat komen maar die nu nog niet vrij is. Anders zou het wel een heel vreemd beleid zijn omdat een technisch directeur voor de langere termijn is.,, De laatste actuele stand weet ik nog niet maar denk de teller nu tussen de 6500 en 7000 staat.”,,Dat is echt een eigen keuze maar snap zijn standpunt wel.”,,Natuurlijk wordt ik daar wel blij van hoewel het zonder publiek op de tribunes minder leuk is om naar te kijken.”,,Ik heb daar zeker iets van gehoord en zie dat als een prima actie. Wat ik begreep gaan we daar op 26 juni meer over horen. Mooi dat meer clubs daar hun deelneming aan verlenen om op die manier geld voor jeugdsport binnen te halen.”