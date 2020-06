Ronald Bouwman(voetbaltrainer): Wanneer Halsema mag blijven dan kunnen we alles wel weer oppakken." ."

Ronald Bouwman is van mening dat Halsema op moet stappen, noemt de beslissing van Eenrum verstandig en wil met Woltersum meer punten pakken dan de jaren hiervoor. Dit en nog veel meer vertelt hij in de rubriek de vijftien vragen aan ..Op 26 april 1973 te Garmerwolde.”Ik ben begonnen in de jeugd bij v.v. GEO en op mijn 15e, vanwege het ontbreken van B- en A junioren, verkast naar Omlandia. Daar heb ik een half seizoen in de B1 gespeeld en vervolgens vervroegd doorgeschoven naar A1, waar ik vervolgens 1,5 seizoen heb gespeeld. In die periode kort op proef geweest bij BV Veendam, maar toen dit op niets uitliep vertrokken naar s.v. Woltersum. Hier heb ik van mijn 17e tot 30e in het eerste gespeeld tot ik vanwege een knieblessure noodgedwongen moest stoppen.”Dit verbaast mij niet. Ik denk dat Groningen doortastender had moeten handelen dan had Diemers, die ik als een welkome versterking zie, al lang getekend.”Bij Omlandia A1 heb ik veel geleerd van (een beginnende) Rinie Jurna.Bij Woltersum heb ik vooral een fijne tijd gehad onder Rio Zoutman en Gezinus Salomons. Beiden erg sociaal en wisten de trainingen altijd leuk te houden ondanks de beperkingen van het trainen op een beperkt niveau.”Ik werk als landmeter/maatvoerder bij MUG Ingenieursbureau.”Naast mijn werk, gezin en het voetbal blijft er weinig tijd over voor andere hobby’s.”Halsema moet wat mij betreft zeker aftreden omdat zij het doel van de demonstratie belangrijker vindt dan de eventuele consequenties van een nieuwe uitbraak. Dit terwijl wij allen ons aan strikte regels moeten houden.Indien dit voor haar geen gevolgen heeft dan vind ik dat we als land per direct weer verder moeten gaan met ons leven zoals deze was voor de corona uitbraak.”Verbaasd mij niet, omdat ik er vanaf het begin al erg veel moeite mee heb dat ik van mijn vrijheden ben beroofd door deze p(l)andemie.”Ik kijk sowieso niet veel voetbal op tv, maar onder deze omstandigheden al helemaal niet.Dat ons allemaal regeltjes worden opgelegd en dat we niet gaan en staan kunnen waar we zelf willen. Iemand die bang is besmet te raken kan thuis blijven. Ik hoop niet te ziek te worden, maar ben er niet bang voor en wil graag mijn leven hervatten zoals deze een paar maand geleden nog was.”De vakantie, met een bevriend gezin, naar het Gardameer is geannuleerd. We zijn nog zoekende naar een alternatief en anders blijven we een jaartje thuis.”De filosofie van Jurgen Klopp spreekt mij zeker aan en het is dan een mooie bijkomstigheid dat hij trainer van één van mijn favoriete clubs is.”: ‘Verstandig. Soms moet je één stap terug doen zodat je (hopelijk) er in de toekomst weer twee vooruit kunt zetten.”Het schijnt er bij te horen.Ik heb er alleen begrip voor als spelers ambitieus zijn en op een hoger niveau gaan spelen.”Ik hoop dat we in september weer vrijuit kunnen spelen en dat de competitie een normaal verloop krijgt.Voor Woltersum hoop ik op een seizoen met aantrekkelijk voetbal en meer punten dan voorgaande jaren.”