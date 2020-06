Bert van der Meer (voetbaltrainer): als speler was ik een clubhopper."

Bert van der Meer was, zoals hij zegt, vroeger als speler een clubhopper. Daarom begrijpt Bert de generatie ‘Y en Z ook prima die tegenwoordig voor iets anders kiezen. Dat en nog meer vertelt de aan zijn derde seizoen bij ZEC beginnende trainer in de 15 ….aan.: 1 april 1966, IJmuiden‘Niet zo indrukwekkend, gespeeld bij Corenos, De Heracliden en Noordpool UFC. Ik was een echte `clubhopper`, dan weer in het eerste hier, dan weer in het tweede of derde daar, net waar ik zin in had.”Volg het helemaal niet, geen idee wie Mark Diemers is.”‘Henk Jonker bij Corenos in de B- junioren, die sprak nooit, dat paste mij prima. Verder Hemmo Battjes, die liet me gewoon vrij voetballen en begreep heel goed hoe ik in elkaar zat.”‘Voornamelijk zelf sporten en lezen.”‘Ach, is al genoeg over gezegd en geschreven.”Op drie mei 2018 heb ik gezegd dat we 2 senioren elftallen wilden realiseren in 5 jaar tijd. We hadden toen nog maar 1 elftal. Inmiddels hebben we 3 senioren elftallen en een dames team in 3 jaar tijd. De vereniging heeft weer kleur, fundament ligt er, we blijven groeien en sponsoren weten ons weer te vinden. In dat opzicht liggen we voor op onze doelstellingen. We willen ons nu richten op het prestatie voetbal voor ZEC- dames en ZEC 1 en 2. Dat is mogelijk, want we hebben daar de kwaliteit en de stafleden voor.”.‘Geen behoefte aan.”‘Beperking van vrijheden.”‘Denk dat het alleen maar goed is, andere keukens, overal valt iets van te leren, mits je ervoor openstaat.”: ‘Herr Pep’, hij inspireert.: ‘Geen idee, ken de situatie niet goed genoeg.”.: ‘Uiteraard. Generatie Y en Z vragen andere waarden dan ons vroeger. Het is de kunst om spelers enthousiast te houden, te accepteren als ze weer willen vertrekken. Spelers bij ons zijn ook benaderd, zeggen dat gewoon tegen me en ook door wie ze benaderd zijn. Het is dan aan ons om te zorgen dat ze het naar hun zin hebben, dat we weten wat ze willen, wat hun uitdaging is en wat hun kernwaarden zijn waarom ze bij ons willen spelen. Dat kost veel energie, maar hierdoor blijven ze wel en trekken we ook weer nieuwe spelers aan.”: Geen mening over, tijd zal het wel leren als hij verkocht is.”