Geert Spaan(keepertrainer): 'de KNVB bestaat uit individuen zonder enige uitstraling en daadkracht."

Geert Spaan stapt na de zomer over van TLC naar de v.v. Roden om daar als keepertrainer/coördinator bij de jeugd aan de slag te gaan. Daar vertelt hij over in de vijftien vragen aan en heeft hij verder een mening over clubhoppen, Onana en de KNVB.: ‘Ik ben geboren op 28 augustus 1967 in Leek.Op mijn 7(eerder mocht toen nog niet) ben ik begonnen bij vv Roden. Tot de B-junioren ben ik als keeper actief geweest in de selectieteams. Tot 1995 heb ik als voetballer in diverse selectieteams gespeeld en in 1995 ben ik verhuisd naar Tolbert waar ik nu nog steeds woon. Ik heb 5 jaar bij vv Tolbert gespeeld en daarna ben ik overgestapt naar Leek-Rodenburg. Ik heb daar gevoetbald tot ik door problemen met de enkels eigenlijk moest stoppen, maar toch heb ik mijn laatste actieve periode weer onder de vertrouwde lat gestaan. In 2013, toen vv Tolbert en Leek Rodenburg zijn gefuseerd tot TLC, ben ik gestopt als actief speler en begonnen als keeperstrainer. Na 5 jaar dit met veel enthousiasme, veel plezier en succes te hebben gedaan stap ik na de zomer over naar de club waar het allemaal is begonnen nl. vv Roden. Hier ga ik een mooie uitdaging aan als keeperstrainer / coördinator bij de jeugd.”Ik heb best veel trainers gehad in mijn voetbalcarrière en elke trainer had zijn goede en minder goede punten. Als keepertrainer noem ik Pieter Beuzenberg. Wat een beul was dat zeg! Maar hij wist je door zijn oefenstof te motiveren en beter te maken. Dat neem ik ook mij in mijn eigen trainingen.Als voetballer noem ik John de Hoop bij vv Tolbert. Een trainer die zijn beste spelers op de bank durfde te zetten als ze de kantjes er vanaf liepen op de training(en). Tactisch sterk en trainingen met goede oefenstof. Ik noem ook even Gerard Voskuil! Ondanks zijn gehoorproblemen een hele fijne en bevlogen trainer.”Ik heb Onana waanzinnige reddingen zien maken, maar ook domme dingen zien doen. Dat zit een beetje in de karakter van die jongen. Of Onana het gaat redden bij een absolute topclub is afwachten.”Ik ben Senior Hardware Engineer bij Moekotte in Veendam. Moekotte realiseert elektrotechnische- en werktuigkundige installaties in de Water & Infra, Industrie en Utiliteit. Ik hou me bezig met het engineren van besturingen voor o.a. Bruggen & Sluizen, Industrie en (Riool)Waterzuiveringsinstallaties.”Ik loop graag met onze hond Bobbie, ik lees graag boeken, luister graag naar muziek (Pink Floyd, The Eagles, Simple Minds, Dire Straits en nog veel meer), bezoek theaters/concerten en mag graag wat klussen. “Ik heb in mijn voetbal loopbaan veel in selectieteams gespeeld en dan heb je als keeper de beste voetballers voor je en later als speler had ik die om mij heen. Om er drie uit te pikken is wat moeilijk. Als ik er één wil noemen dan is dat mr. FC Groningen Jan van Dijk. Na zijn actieve profcarrière heeft Jan van Dijk bij vv Roden gespeeld en daar heb ik wel e.e.a. van geleerd.”Ja, dat is een feit. Veel clubs zeggen dat ze keepertraining geven, maar dan wordt alleen maar de kleine groep selectiekeepers getraind. De grootste groep binnen een vereniging zijn de niet selectiekeepers, maar die tellen niet mee. Wel moeten deze keepers elke week ballen tegenhouden en als ze dat niet goed doen dan zijn het ‘slechte keepers’. Ik ken geen ‘slechte keepers’, het zijn bij TLC goede of minder goede keepers. De goede keepers moet je op niveau houden en de minder goede keepers moet je door veel trainen/herhalen beter zien te maken. Uit eigen ervaring weet ik dat er in de niet selectie teams ook ‘pareltjes’ zijn opgestaan.Als je een beetje creatief bent en je hebt de materialen en de ruimte dan kun je alle keepers trainen. Trainers zijn er wel, maar je moet ze benaderen, ze komen niet uit zichzelf.Wat het trainen van keepers zo leuk maakt is de passie, de bevlogenheid, de gedrevenheid en de ik-geef-niet-op mentaliteit van de keepers. De keepers moeten bij ons ruim een uur flink aan de bak en de trainingen zijn zwaar! De oefenvormen zijn elke week gevarieerd wat de trainingen leuk en uitdagend maakt. Als keepers de trainingen weer verlaten met een glimlach is ons doel weer bereikt. Het resultaat van de keeperstraining is dat elke keeper die we trainen of hebben getraind beter is geworden. Vaak lezen of horen we dat er bij TLC talentvolle keepers rondlopen en daar zijn we als trainersstaf best wel trots op. Onlangs is de talentvolle eerste keeper van TLC naar sv Marum gegaan, is een jeugdkeeper naar sc Heerveen gegaan, gaat er een keepster meetrainen bij sc Heerenveen, hebben een 2-tal keepers bij FC Groningen meegetraind, een aantal keepers een uitnodiging gehad van de KNVB en zijn er keepers uit niet selectieteams doorgegroeid naar selectieteams. Het is niet altijd polonaise, want er zijn ook keepers die stoppen of liever gaan voetballen. “Laat ik duidelijk zijn dat ik tot de kwetsbare groep behoor omdat ik Diabetes Type 1 heb. Mijn vrouw is verpleegkundige op de Oncologieafdeling in het UMCG. Wij beiden kunnen niet het risico lopen om het corona virus op te lopen en zijn vrij voorzichtig wat betreft onze gezondheid.Het vervelendste aan het corona-virus was dat ouderen geen bezoek meer mochten krijgen. Vertel een dementerende oudere maar eens dat er geen bezoek meer mag komen, ze niet meer naar buiten mag. En kwam er iemand te overlijden dan mocht de partner er niet bij zijn om afscheid te nemen. Vreselijk!Daarnaast die 1,5-meter regel. Op straat en in de winkels doen sommige mensen soms zo panisch over die 1,5 meter alsof je een melaatse bent. “Het gaat de praatprogramma’s alleen om de kijkcijfers en daarom wordt van Gaal overal uitgenodigd en de meer ‘saaie’ Ernie Brands niet. Het boek is vaak bijzaak.”Als een speler/keeper naar een andere club gaat omdat hij/zij ambities heeft, op een hoger niveau kan en wil acteren en beter wil worden dan heb ik daar geen probleem mee. Als spelers/keepers op een andere wijze geronseld worden om over te stappen naar een andere club dan heb ik daar erg veel moeite mee. Vooral als er geld mee gemoeid gaat.”‘Niet logisch, ik vindt dat raar. Een technisch beleidsplan wordt gemaakt door het technisch hart aangevoerd door een technisch directeur. Of van der Kraan wist al lang wie technisch directeur ging worden en is het technisch beleidsplan op de achtergrond gemaakt.Een puddingbroodje zonder pudding.”: ‘Eens. Wat we eigenlijk al wisten, maar in deze crisistijd pijnlijk naar voren is gekomen is dat de KNVB bestaat uit individuen zonder enige uitstraling en daadkracht.