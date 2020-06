Kees Pranger (voetbaltrainer): 'clubhoppen past bij deze generatie .”

Kees Pranger staat als hoofdtrainer voor een nieuwe uitdaging. Met ingang van het nieuwe seizoen is hij namelijk hoofdtrainer van VEV’67, de club waar het voor hem als speler begon. Daar, en over nog meer, vertelt hij in de vijftien vragen aan …‘Groningen, 24 oktober 1980.”Op mijn 16e gedebuteerd met VEV’67 1 voor de beker, uit in Hardegarijp. Vanaf het seizoen 99/00 vast in de selectie en in de 2e klasse gevoetbald. In 05/06 een uitstap gemaakt naar GRC Groningen (zondag 1F) en daar een heel mooi seizoen mee mogen maken. Vervolgens terug naar VEV’67 die ondertussen 1e klasser waren geworden. Toen wij in 11/12 via de nacompetitie promoveerden naar de 1e klasse heb ik afscheid genomen van VEV’67 en mijn laatste twee seizoenen afgesloten in Hoogkerk bij CSVH. Prachtige tijd en succes gehad! In totaal 15 seizoenen gevoetbald in het amateurvoetbal. Meerdere goede trainers gehad; uiteraard mijn vader Jaap Pranger, Ton Rozema, Jaap Visser, Uilke Damstra, Johan Pitstra, Marc van Meel, Ron de Boer, Johan Wardenier en Ron Kramer.”Er is niet een moment die ik zou bestempelen als de mooiste. Het winnen van de periodetitel was mooi maar als ik denk aan de mooiste momenten dan denk ik aan die paar wedstrijden of trainingen waarin alles perfect samen kwam. Daar kan ik echt gelukkig van worden en dat is ook de reden dat ik dit vak zo mooi vind. Soms heb je zo’n wedstrijd waarin alles lukt. Waarbij het wedstrijdplan en vooral de uitvoering perfect zijn. Of de trainingen bij NEC Delfzijl dat ik in het midden van het veld met een groepsvorm bezig was terwijl in het ene doelgebied de keepertrainer (Jan vd Zweep 17/18) en Erwin Tjalma (18/19-19/20) met onze keepers bezig waren en in het andere doelgebied trainer Toto Kellner los ging met individuele training. Daar kon ik echt van genieten.”Ondanks alle goede trainers is dat zonder twijfel mijn vader, Jaap Pranger. Samen met Lef Meijer (mijn trainer in de jeugd) heeft mijn vader het beste in mij naar boven weten te halen. Die seizoenen was ik als speler op mijn best.”Mijn leven bestaat uit ons gezin, mijn werk en voetbal. Daarnaast probeer ik nog tijd te maken voor mijn vrienden en familie. Ondanks dat ik veel andere hobby’s leuk zou vinden kom ik daar gewoon niet aan toe.”Gezien de taken van sommige BOA’s kan ik mij de overweging wel voorstellen maar het is in mijn beleving een overgangsfase want in de toekomst krijg je ongetwijfeld weer de oude situatie met Rijks- en gemeentepolitie.”Daar kan ik echt geen zinnig woord over zeggen.Het is een bijzonder idee maar ik zou er niet voor kiezen. Of wij spelen hier alles uit; competitie en bekerfinale. Of niet.”Nou vooral dat de wereldwijde gezondheid constant op het spel staat en daarnaast dat veel mensen het ook nog financieel treft. De rest is bijzaak en waarschijnlijk in de tijdelijkheid.”: ‘Ik kan mij voorstellen dat men destijds een keuze moest maken maar volgens mij kun je daar later -met de inzichten van dat moment- ook weer op terugkomen.”Daar heb ik geen verstand. Saai he?”Marcel Poll is een voetbalvriend. Een vriendschap die teruggaat naar de tijd dat wij teamgenoten waren bij VEV’67. Vervolgens ben ik met Marcel gaan samenwerken bij SV Marum en kreeg ik de kans om in twee seizoenen mijn beide trainersopleidingen te halen. Vanaf komend seizoen gaan wij opnieuw samenwerken in een nieuwe uitdaging bij VEV’67.”Ik vind dat het erbij hoort en zeker in de huidige generatie. Alles is vluchtiger en makkelijker geworden en dat is niet automatisch beter maar wel een trend. Desondanks snap ik het ook heel goed dat een club ervan kan balen wanneer hun beste speler vertrekt en het hogerop zoekt. Want dat zijn vaak de spelers waarvoor je kwam kijken.”Ik heb echt geen idee wanneer wij weer wedstrijden gaan spelen maar tot die tijd gaan wij de voorbereidingstijd nuttig besteden met het kennismaken, trainen en het maken van een voetbalplan. Wanneer het echte werk weer begint vind ik dat VEV’67 bovenin de 2e klasse mee moet doen voor de prijzen.”