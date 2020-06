Johannes Kalfsbeek(dé reporter van SV Marum): 'we zijn vaak ook wel goed om donker de toekomst in te kijken.."

Johannes Kalfsbeek is voor mij altijd dé reporter van SV Marum gebleven. De club wat ,naast het genieten van zijn dierbaren, de belangrijkste bijzaak in zijn leven is. Dat en nog veel meer vertelt een bevlogen Johannes ons in zijn bijdrage aan de rubriek de vijftien vragen aan. ..: ‘In het Academisch ziekenhuis in Groningen op 29 januari 1955. Mijn lieve moeder zei, het was een enorm zware bevalling maar zou het voor geen goud willen missen.”Mijn eerste trainingen waren bij de vv Roden o.l.v. Ep Piek een al iets op leeftijd zijnde trainer maar wel doordrenkt met voetbal. Mijn moeder was ook sportief en daarom moest ik tot en met mijn twaalfde op gymnastiek blijven wat we (mijn maatje Jan van Rij en ik) combineerden met voetbal.In 1966 werd ONR opgericht waar ik samen mijn vriendjes in de aspiranten ging voetballen. Ik heb nog even gekeept maar dat was toch niet mijn ding Als speler verder in een mooi team, en eigenlijk durf ik wel te stellen, we hadden een fantastisch team. Alles zat erin, vooral toen we in de A1 speelden. Een prima keeper, een verdediging met heel veel venijn, een middenveld wat heel goed kon voetballen en een voorhoede wat vaak de verdediging van de tegenpartij de baas was.Hierna naar ONR 1 waar ik meer dan 10 jaar in heb gespeeld. Daarna een jaar afbouwen in ONR 2. Vervolgens nog vele jaren in ONR 4 gespeeld wat een team was waar je in ging spelen wanneer je in het eerste had gespeeld. Wederom een geweldig team wat ook zeer bedreven in de derde helft was .Op mijn 55ste heb ik samen met mijn oudste zoon mijn laatste competitie wedstrijd gespeeld.Intussen was ik ook jeugdtrainer en coach geworden bij sv Marum in het dorp waar we in 1986 naartoe zijn verhuisd. Daar heb ik 19 jaar lang met heel veel training gegeven. Trainerscursussen, EHBO- en scheidsrechters cursussen gedaan. Zelf cursus gehad van voormalig scheidsrechter Egbert Mulder. Wat een fantastische docent was dat. Veel plezier mee gehad maar bovenal veel van geleerd.Begonnen met fluiten, eerst de jonge jeugd en later senioren en zaalvoetbal wat ik tot op de dag van vandaag doe en als het lijf het toe laat zal blijven doen.”Pop Hummel was de trainer waarmee ik de meeste DNA overeenkomst had. Pop was een winnaar, keihard voor zijn spelers, had de drive van een kolonel in het leger. Trainde wedstrijdgericht en wie zijn best niet deed op de training mocht vroegtijdig naar huis. Had ook verstand van het spelletje. Mijn laatste jaar in de A1 was ik aanvoerder, we werden met Pop kampioen. ACV A1(toen al een hele grote club) zat bij ons in de competitie maar was kansloos tegen ons. In het eerste jaar in de senioren nog onder Roel Nijland getraind, die man leerde je om beter te voetballen. Te weinig van deze trainers gehad helaas.”Dit is best een lastige omdat ik met meerdere goeie voetballers heb gespeeld. De beste van allemaal was zonder twijfel Jan van Rij. Jan was een allround atleet beheerste alle balsporten enorm goed. Werd geselecteerd voor het Drentse elftal maar had niks met reizen en een vreemde omgeving. Dus alleen maar lekker voetballen bij ONR.Bert Dob was een krijger in het veld, veel samen met hem in het centrum van de verdediging gespeeld. Als we tegen elkaar zeiden voor de wedstrijd vandaag komt er niemand langs dan gebeurde dat, wat een winnaar was dat.In de jeugd gespeeld met Bennie Hattu, een fenomeen toen. Had eigenlijk alles wat een goeie voetballer moet hebben alleen miste hij de echte mentaliteit. Was ook al vrij snel weer verdwenen maar toch.”Ben Accountmanager bij Headlam in Zutphen waarvan het moeder bedrijf in Engeland resideert. Verkoop vloeren aan de woninginrichting winkels.”Eerst komt mijn gezin met aanhang en kleinkinderen, dan toch even niets en dan..........sv Marum, Dat is de belangrijkste bijzaak in mijn leven. Geweldig de sociale contacten daar. Geweldige vrienden door gekregen. Ik fluit iedere week wedstrijden voor de club bij de jeugd en senioren. Verder doe ik regelmatig ook nog redactie werk, de in memoriams, de nieuwsbrief en af en toe een column. Verder ben ik supporter van sv Marum 1 en van onze kleinzoon Jort die net is begonnen met voetballen.”We hebben nog een aantal prachtige kleindochters, Lieke. Esmée, Elle en Dané, Die turnen en doen streetdance dus daar zijn we weer ook regelmatig van de partij. Is een andere tak van sport maar ook erg leuk om mee te maken.Ik ben opgegroeid op een boerderij waar mijn vader het werk deed met paarden. Vorig jaar heb ik deze hobby weer opgepakt. Ik bezit nu een mooie enter merrie tuigpaard en deze maand is er weer een veulen op komst. Ook in deze prachtige hobby kun je veel tijd kwijt.”:Jaap is een geweldig mens, heb een biografie over hem gelezen waar je nog meer over Jaap Stam als mens komt te weten. Het is een trainer die werkt vanuit de visie die hij er op na hield als speler. Ik denk wel dat als je als speler onder hem traint je wel een beetje karakter moet hebben.Net datgene wat de gemiddelde voetballer in Nederland vaak mist. We klagen bij het minst of geringste al over overbelasting en dat we zo moe zijn. De Amerikaanse mentaliteit past wel bij Jaap denk ik. Misschien wel een hele goeie keuze.”‘Heel erg jammer en verder begrijp ik het niet zo goed waarom mensen dit doen. Het is niet niks deze pandemie dus samen even de afspraken nakomen, de regels in acht nemen is mijn mening. Ook in de winkels dus.”Begrijp het niet helemaal. Sowieso is de KNVB moeilijk te doorgronden. Waarom neem je al zo snel de beslissing dat er niet verder wordt gespeeld. In de ons omringende landen worden alle competities uitgespeeld waarom hier niet? Typisch weer een KNVB aktie. Speel je het wel uit heb je deze oneerlijke discussie ook niet gehad .: ‘Iets van deze tijd wat even niet anders is denk ik. Ik vind wel dat indien een speler bij een club speelt in b.v. de vierde klasse en hij heeft extreem veel talent (b.v. eerste klasse is mogelijk) kan ik me voorstellen dat je op hoger niveau wilt spelen. Wil je van de vierde naar een derde klasser begrijp ik er weinig van. De club heeft je opgeleid, waar is dan de clubliefde!”Het meest vervelende vind ik dat we onze lieve kleinkinderen een tijd lang niet konden zien, vooral even niet knuffelen. Verder zijn er meer zaken vervelend natuurlijk maar dat zijn er wat veel om op te noemen.”‘Belangrijk geweest dat we in de winterperiode beter door kunnen trainen en wat misschien nog wel belangrijker voor de jeugd is dan voor de senioren. Toch gaat er niets boven een mooie strak gemaaide grasmat.”: ‘Laat ik het zo zeggen de commerciële muziek heeft altijd mijn voorkeur genoten. Toch was er vroeger veel mooie muziek kijk maar naar de eeuwige top 1000 waar altijd weer oldtimers de lijst aanvoeren.”Er wordt vaak naar commercie gekeken wat ook belangrijk is maar uiteindelijk gaat het om het spelletje op de groene mat. Het zal zeker lastiger worden om de begrotingen sluitend te krijgen. Maar we zijn vaak ook wel goed om donker de toekomst in te kijken. Ik zie het ook nog wel een beetje als de soep wordt niet zo heet gegeten etc. Als we met elkaar ons beste beentje voor gaan zetten, met allemaal wat minder kan het best wel eens mee vallen. Enige punt van onduidelijkheid is wanneer mogen we weer, daar zal veel vanaf hangen ..”Alles hangt een beetje af van het in de vorige vraag geuite denk ik. Wanneer mogen we weer. Het wordt wel een ander seizoen dan voorheen, een herhaling seizoen zo voel ik het een beetje.Met de sv Marum zal het zeker goed komen. Breed gezien zit er voor komend seizoen veel groei en perspectief in.”