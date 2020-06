Frank Elzinga (voetbaltrainer): 'Ik ben toch van de wat hardere mentaliteit' ."

Frank Elzinga trainde in zijn jeugdjaren onder Dick Lukkien had onder Heiko van den Berg een fijne tijd en wat ook geldt voor de periode dat hij Jaap Danhof als trainer had. Dat en nog veel meer vertelt de oud-voetballer, en tegenwoordige trainer van De Heracliden 2, in zijn bijdrage aan de rubriek de vijftien vragen aan…15-08-1984 in Delfzijl”: ‘Ik ben begonnen in de jeugd bij sv de Heracliden. Werd vroeg gescout door de KNVB voor de jeugdselecties en de voetbalschool van de BV Veendam. Daar een aantal jaren doorgebracht en vertrokken naar vv Appingedam. Daar nog een aantal jaren in de jeugd doorgebracht op het divisie niveau. Helaas in de a junioren en zware enkelblessure opgelopen. Na 2 seizoenen senioren op de zondag terug gekeerd naar de Heracliden. 1 jaar bij Corenos en weer teruggekeerd. Totaal 10 jaar in het 1e gespeeld maar oa. door werk en de blessure aan de enkel wou het niet meer.”‘Ik zou m’n trainersdiploma’s zeker willen halen maar doordat ik in een ploegendienst werk is dat zeer lastig te plannen momenteel. Hoop in de toekomst.”‘Dick Lukkien bij de C- junioren van Appingedam, Jan Martin Dijkstra bij de A junioren van Appingedam en in de senioren heb ik wel een fijne tijd met Heiko Vd Berg gehad. Die begreep wat voor type speler ik was en dat waardeerde ik erg!”‘Ik werk bij de Elzingagroep als shovelmachinist. Ik ben voornamelijk bij de Bio Energie centrale van Eneco in Farmsum in een 2 ploegendienst. “‘Ik ga heel veel naar Stockcar racen. Schitterende dagen/weekenden. M’n broer Gert is 1 van de coureurs. Verder ga ik graag naar Donar!”‘NEE. Heb sowieso niks met die kant maar wat er met de demonstratie aldaar gebeurd is kan gewoon niet.”‘Niet. Ik denk dat de maatregelen prima zijn opgelegd. Als je de cijfers ziet in nl valt het enorm mee ten opzichte van andere landen. Helemaal gezien we zo dichtbevolkt zijn!”‘krankzinnig lijkt me. Dat kan prima gewoon in Nederland!”: ‘Dat toch alles grotendeels dicht was en afgelast was. Je normale ritme was/ is er niet!”: ‘De tijd zal het leren! Ik hoop het maar ik moet het eerst maar es zien. “Tja. Als je geen kampioen aanwijst en degradanten of promovendi zal je eigenlijk niks mee moeten laten tellen van dit seizoen. Maar goed. Wie ben ik”.”‘‘Vast en zeker. Is natuurlijk een enorme strop qua inkomsten voor de clubs. Hopen dat het meevalt!”‘Ja de mentaliteit is anders en clubliefde bestaat er weinig meer. Er heerst een enorme vorm van egoïsme tegenwoordig. Het is niet meer vechten voor je plekje maar “als ik niet speel, dan ga ik”. Prima. Lekker gaan. Fluwelen handschoentjes moet af en toe op z’n tijd zeker maar ben toch van de wat hardere mentaliteit. “‘Afwachten of we überhaupt kunnen starten in september. De geruchten over een 2e golf Corona na de zomer houd aan dus ik wacht het wel af. Met Hera hopen “we” een stap in de goede richting te doen. We hebben ons inmiddels versterkt met 2 spelers en ik hoop dat er nog 2 bijkomen. Iets meer lucht in de smalle selectie en de concurrentie neemt toe dus dat is alleen maar positief! Verder hebben we met Jaap Danhof een trainer binnen weten te halen die de klappen van de zweep kent! Heb zelf drie seizoen onder Jaap gespeeld, m’n debuut gemaakt en heb het altijd als een zeer prettige man en trainer ervaren dus heb er veel vertrouwen in dat we weer een stap vooruit gaan maken!”