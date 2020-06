Joost Gerdez (voetbaltrainer ): ' clubs in 'De Marne' moeten samengaan.".” ' ."

Dit was een deel van antwoord op een vraag die ik Joost Gerdez stelde in de rubriek de vijftien vragen aan. Een duidelijk antwoord maar wat alle antwoorden waren die de nieuwe trainer van SV Bedum dames 1 kreeg.Ik ben geboren op 7 juni 1986 in het ziekenhuis te Groningen en opgegroeid in Zoutkamp. Momenteel woon ik in Winsum.”Ik ben op 5-jarige leeftijd in Zoutkamp begonnen bij sv Zeester. Toen er daar een tekort aan jeugdleden was ben ik in de C-junioren overgestapt naar vv Kloosterburen om daar 1 seizoen te gaan voetballen ter overbrugging want het jaar daarna zou er een volledig combinatie-elftal komen genaamd ZKC (Zeester-Kloosterburen-Combinatie). Daarna gingen de jongens uit Zoutkamp allemaal naar de senioren van Zeester en ik koos ervoor om bij Kloosterburen te blijven voetballen en maakte mijn debuut daar op 15-jarige leeftijd in het 1elftal. Na een aantal jaren ben ik overgestapt naar vv Hunsingo in Winsum. Ik heb daar een mooi kampioenschapsjaar meegemaakt, een aantal jaren in de 3klasse gevoetbald en ook een handvol wedstrijden gevoetbald bij Regioteam Noord Groningen van Harry Torrenga. Inmiddels voetbal ik in het 2elftal van Kloosterburen. Door aanhoudende knieproblemen, te weinig tijd en geen plezier in het voetbal besloten om een stapje terug te doen.”: ‘Ik denk dat een aantal jongens uit Kloosterburen wel moeten lachen om deze vraag omdat ik altijd kritisch was op trainers en niet vaak tevreden was over hoe ze het deden. Bij Hunsingo vond ik het koppel Egbert Darwinkel en Henk Alssema een perfecte match. Egbert nam natuurlijk als ex-prof van FC Groningen en Veendam de nodige ervaring en beleving mee op gebied van mentaliteit en Henk was toen al bezeten van het spelletje en kon de meest prachtige technische trainingen verzorgen. Ze hadden beiden hun specifieke kwaliteiten en vulden elkaar daarin goed aan. Mooie tijd! Was ook wel te zien aan de opkomst van trainingen destijds want een training bij Hunsingo (1 en 2 samen) bestond meestal uit een groep van minimaal 22 man.”Ik ben docent Engels in het VMBO en geef al een aantal jaren les in Leek bij RSG de Borgen.”Vrouwen zijn veel leergieriger, willen zich heel graag verbeteren en zijn wat dat betreft veel fanatieker. De trainingsopkomst is ook veel hoger omdat ze meer betrokken zijn bij het elftal; ze laten veel minder een team in de steek. Mannen zijn wat dat betreft veel eigenwijzer en komen op training om simpelweg lekker een balletje te trappen. Daarnaast zijn vrouwen ook veel sfeergevoeliger terwijl een man na 90 minuten voetballen alles weer vergeten is en zich niet te druk maakt om randzaken. Bij dames is het algehele plaatje zowel binnen als buiten het veld nog veel belangrijker dan bij de heren.”: ‘Ik had voor de corona-periode een squash-abonnement bij Kardinge en deed dat één keer per week. Zodra het weer kan, pak ik dat meteen weer op. Het vergt relatief weinig tijd, is erg intensief en een mooie sport om te doen. Af en toe een keer wielrennen of tennissen is ook altijd leuk want ik ben en blijf een sportman. Verder ga ik geregeld een keer naar de Melkweg of Paradiso in Amsterdam voor een mooi muziekconcert of bezoek ik de Stadsschouwburg in Groningen of de Harmonie in Leeuwarden voor een cabaretvoorstelling.””Geen idee. Om eerlijk te zijn wist ik hier ook niet vanaf maar merk ik wel op dat het bezoekersaantal bij FC Groningen de laatste jaren sowieso al afnam. De tijden van de Groene hel van het Noorden met Tadic, Suarez, Nevland en consorten zijn voorbij en misschien zijn de verwachtingen daardoor te hoog geworden. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik ook nog wel één keer per seizoen naar de Euroborg ga maar ik heb volgens mij nog nooit een aantrekkelijke wedstrijd gezien in de laatste 15 jaar. De laatste mooie wedstrijd die ik me kan heugen, was in de Play-offs van 2006 tegen Ajax toen net voor tijd (88minuut) Wesley Sneijder een beslissende goal maakte en daardoor Ajax de voorrondes van de Champions League inging ten koste van de FC.”SV Bedum is een grote club waar de zaken goed geregeld zijn en daar wilde ik deel van uitmaken. De mensen waar ik mee te maken heb tot nu toe zijn allemaal erg betrokken, fanatiek met voetbal bezig en hebben een idee over voetbal en het damesvoetbal bij Bedum. Dat spreekt me erg aan. De spelersgroep waarmee ik te maken krijg is ook vrij jong waarbij de oudste 22 jaar is. Ik krijg dus te maken met een jonge, leergierige groep waarmee ik nog genoeg ruimte voor verbetering zie en de club kan helpen met hun ambitie om door te stromen naar de 2klasse. Afgelopen seizoen is het elftal 6geëindigd in de 3klasse dus er is nog genoeg werk aan de winkel en voor mij en het team de uitdaging om binnen 1 of 2 jaar promotie af te dwingen naar de 2klasse. Achter het 1elftal zitten nog 2 dameselftallen en misschien wel een 4voor het aankomende seizoen plus een MO19, MO17 en MO15 en daarmee ook genoeg mogelijkheden met oog op de toekomst.”Julian Nagelsmann denk ik. Hij heeft bij Hoffenheim en nu RB Leipzig uitstekende resultaten bereikt en hij is nog maar 30 jaar oud. Wat ik over hem hoor en lees is dat hij innovatieve gedachten heeft over training geven en een bijzondere trainingsmethodiek hanteert die zich onderscheid van vele andere trainers.”Terwijl ik dit stuk schrijf had ik eigenlijk met mijn vriendengroep uit Winsum op Schiermonnikoog moeten zitten. Daar vieren we dan altijd het Kallemooi-weekend en zaten we op dit moment onder een stralende zon op het terras van strandpaviljoen De Marlijn te genieten van een heerlijke bucket Corona’s (hoe ironisch). Dat is wat ik op dit moment het meeste mis.”Als rasechte Ajacied ben ik het natuurlijk met je eens haha. Uiteindelijk heeft de KNVB dit besloten en of het nu een goede beslissing was of niet; het gaf wel duidelijkheid. Inmiddels hervatten veel Europese landen wel weer hun competitie maar dat is allemaal achteraf natuurlijk. Ik snap dat AZ hun kans rook om het kampioenschap maar voor Nederland als voetballand is het uiteindelijk ook Ajax dat de meeste kans maakt in de Champions League en afgelopen jaren verreweg de meeste punten op de coëfficiënten-lijst heeft binnengesleept voor ons land.”Als kleine clubjes in bijvoorbeeld oud-gemeente de Marne talentvolle jongens hebben rondlopen die meer kunnen dan het voetballen in de 5klasse dan snap ik dat die jongens een stapje hogerop zoeken. Daarom vind ik dat deze clubs ook zo snel mogelijk samen moeten gaan om zulke spelers te kunnen behouden voor de club. Van nature ben ik zelf erg loyaal en bestaat er niets leukers dan met een soort vriendengroep alles te beleven binnen maar ook buiten het voetbalveld om. Die kameraadschap gaat dan wel verloren als je te maken hebt met clubhoppers. Ik ben ook niet iemand die spelers opbelt van andere clubs want ik vind dat er teveel invloed wordt uitgeoefend op dergelijke spelers en met mooie verkooppraatjes worden gelokt. Daar ben ik niet van. Als spelers zelf willen komen dan verwelkom ik ze graag. Misschien is het juist zelfs wel triest om spelers te benaderen van andere clubs want dat wil iets zeggen over het slechte jeugdbeleid wat jij hebt als eigen club. Blijkbaar is het dan noodzakelijk om dit te doen om het niveau aan te houden waarop je presteert en het niet zelf voor elkaar kunt krijgen.”: ‘In Groningen valt het gelukkig allemaal een beetje mee en hebben we de ruimte om enigszins ons ding te doen. Ik geloof niet dat er door zulke dagen weer een groei komt in corona-patiënten omdat we al zoveel warme, drukke dagen hebben gehad en het aantal steeds blijft afnemen. Iedereen moet gewoon z’n gezonde verstand blijven gebruiken. Je moet gewoon oppassen met het organiseren van grote evenementen want dat zijn de broeihaarden.Gekookte aardappelen zonder jus.””Laten we met z’n allen stil staan bij wat we hebben, vooral na zo’n periode van corona. Alles wordt maar voor lief aangenomen en mensen moeten weer bewust worden van alle vrijheden die ze hebben en die vrijheden ook waarderen. Wees aardig voor elkaar en geniet samen van alles wat je straks weer gaat doen na deze vervelende tijd.