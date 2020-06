Martijn Elzinga (voetbaltrainer) voelt zich thuis bij Loppersum ."

Martijn Elzinga begint aam zijn vijfde seizoen als trainer van het tweede team van Loppersum. Een team waar hij al vele successen mee heeft behaald en waar hij in de vijftien vragen over vertelt wat daar zijn volgende doel mee is.Ik ben geboren op 15 augustus 1984 in DelfzijlAls jeugdspeler begonnen in de E pupillen van SV de Heracliden in mijn woonplaats Uithuizermeeden. Via verschillende KNVB jeugdselecties en via de Voetbalschool van de voormalig profclub BV Veendam in de jeugdopleiding van VV Appingedam beland. Als senior nog wat wedstrijden voor SV de Heracliden 1 , 2 , en 3 gespeeld en na wat blessures al vroeg gestopt. Daarna als scheidsrechter voor de KNVB gefloten. Toen ik daar het echte team gevoel begon te missen gestart als trainer. Dit heeft mij via opnieuw Heracliden gebracht bij achtereenvolgens Corenos jeugd , SC Loppersum 2, VV Usquert 1, Heracliden 2 DVC Appingedam A1 en de laatste 4 seizoenen opnieuw SC Loppersum 2.”Ik ben vanaf 2003 werkzaam voor Stichting Zwembaden Eemsmond en werk hierdoor in zwembad De Dinge te Uithuizen en Zwembad De Breede te Warffum.”Een aantal momenten kunnen hier genoemd worden. Als assistent van Jeroen de Munck bij Heracliden 1 de promotie naar de 2e Klasse meegemaakt. Voor mij persoonlijk zijn de mooie seizoenen met Loppersum 2 de allermooiste. Met een promotie naar de res 2e klasse als hoogtepunt. “‘Voetbal is mijn grote hobby. Kijk veel op tv en kom veel op de amateurvelden . Daarnaast mag ik op vrijdagavonden graag bij zaalvoetbal zijn en fluit daar ook nog geregeld wedstrijden voor De Heracliden. “Ik denk dat je niet kan zeggen wat goed of fout is in deze crisis. Het is vreselijk moeilijk om de juiste afwegingen te maken. Ik zou niet graag die beslissingen nemen die het huidige kabinet moet nemen.”: ‘Oneens. Die beste jongen is te vaak geblesseerd geweest en al jaren niet meer op niveau kunnen spelen. FC Groningen kan beter investeren in jongere spelers.”‘Dit kan haast niet anders. Lijkt me sterk dat Groningen de enige zal zijn.”Bizar! Krankzinnig. “De 1.5 meter samenleving. Er is werkelijk niets aan.Dat denk ik ook. Overal beginnen de competities weer. Iets te snel beslist lijkt mij.”Goede zaak. Zaken krijgen het al zwaar genoeg. Hopen dat ze hierdoor weer genoeg inkomsten krijgen om de kop boven water te houden.Dodelijk saai en zeer vervelend om naar te kijken.”Dat je als speler het beste uit jezelf wilt halen begrijp ik. Maar dat er bij verschillende clubs betalingen plaats vinden aan spelers vind ik vreselijk. Erger me daar kapot aan.”Hopen dat we in september weer normaal los kunnen . Verwacht dat we met Loppersum een boeiende fase ingaan. Met David van de Kam als nieuwe hoofdtrainer heeft de club denk ik een goede zet gedaan. Daarnaast gaan verschillende jongens uit het tweede een echte kans krijgen bij het 1elftal. Daar doe je het als 2e trainer ook voor. M.b.t. het 2elftal moet ik kijken hoe de jeugd die door gaat komen de stap gaat maken binnen het seniorenvoetbal. Ik heb er in elk geval onwijs veel zin in om met die jongens aan de slag te gaan.”