Hans Paapst (teamleider De Heracliden): ' het amateurvoetbal zal er uit gaan zien alsof er nooit iets is gebeurd.” ' ."

Hans Paapst was jarenlang de vaste assistent-scheidsrechter bij het eerste elftal van De Fivel. Maar nu is hij al weer geruime tijd teamleider bij De Heracliden in zijn woonplaats Uithuizermeeden. Over het verschil tussen twee onderdelen in het amateurvoetbal en nog veel meer vertelt Hans in de vijftien vragen aan ..: ‘Ik ben geboren op 14/06/1968 in ’t Zandt”.‘ Altijd voor De Fivel gespeeld tot een blessure er voor zorgde dat ik rond mijn 28moest stoppen. Zowel in het eerste als tweede elftal van De Fivel gespeeld”‘Op dit moment Teammanager, mensen hebben op de assistent zoveel aan te merken, dat is soms gewoon niet leuk meer. Was in mijn tijd als assistent-scheidsrechter ook al zo. Kon het goed van mij afzetten totdat ik privé werd aangesproken op "mijn vlaggen" vanaf die tijd is teammanager een betere functie voor mij.”: ‘Alex van der Galiën samen met Ronald Vermeulen. Die konden met zijn tweeën een wedstrijd goed lezen en met een enkele omzetting een wedstrijd doen kantelen. Ze zagen dit ook heel snel in een wedstrijd en grepen dan direct en goed in.”‘Toastbakker bij Van der Meulen in Hallum.”: Ik mag graag naar vliegtuigen kijken, zowel militair als burgervliegtuigen, ben regelmatig bij Vliegbasis Leeuwarden en op Schiphol te vinden.”‘Als ze de taken van de politie moeten overnemen moeten zei ook die middelen tot hun beschikking hebben die de politie ook heeft. Maar het probleem is in mijn ogen dat er te weinig politie is, was dit niet het geval geweest had je de boa's ook niet gehad.”‘Zeer zwaar onderschat, er werd in het begin zelfs gezegd dat het een "griepje" was, te laat beademingsapparatuur, mondkapjes, testmogelijkheden e.d besteld en dat vind dat nogal wat. “Seizoen is over, dus belachelijk idee.”: ‘Heb er niet zoveel problemen mee, alles gaat zijn gangetje, het hapje eten buiten de deur halen we wel weer in.”achteraf kijk je een koe in de kont, het is nu zo beslist dus punt.”: ‘Komt niet overeen met wat het RIVM zegt, voetbal op anderhalve meter gaat hem niet worden lijkt mij, het advies veranderd ook per week of dag, lastig om er wat zinnigs van te zeggen. “‘Nee dat denk ik niet, hoewel kantine inkomsten vallen nu wel weg natuurlijk, maar denk niet dat clubs omvallen .”‘Eeuwige clubliefde bestaat (helaas) niet meer, maar om nu te zeggen dat het voetbal kapot gemaakt wordt gaat mij ook weer wat te ver, ze hoppen de ene keer weg en de andere keer hoppen ze (weer terug)naar je eigen club.”‘Ik verwacht dat we onderkant linkerrijtje eindigen en op tijd veilig zijn. In tegenstelling tot eerdere seizoenen, denk dat wij bij Hera er wat sterker op worden, en de rest van het amateurvoetbal zal er uit gaan zien alsof er nooit iets is gebeurd.”