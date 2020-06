Jacob Cleveringa (scheidsrechter/bestuurslid RZB): '' Plezier houden in het spelletje is mijn drijfveer."."

Jacob Cleveringa is op diverse fronten actief. Naast bestuurslid van Rood Zwart Baflo is hij verder op zaterdag scheidsrechter in het amateurvoetbal en is hij namens gemeentebelangen raadslid in de gemeente Het Hogeland. Voor Jacob bedacht ik ook vijftien vragen waarbij hij, en gelukkig, niet alleen maar politiek gekleurde antwoorden gaf.: ‘Ik ben geboren in Rottum voormalig gemeente Kantens op 12-10-1954.”: ‘Hielko Schipper vroeg me op het zandpad in Den Andel of ik zin had om bij Marcia te komen voetballen. Vond het enorm spannend. Mijn ouders gevraagd en het mocht. Kistjes gekocht bij Abring schoenhandel in Den Andel. Echte stalen snuiten. Wat ik me kan herinneren is dat wanneer die schoenen nat waren geweest het een heel geworstel was om ze weer aan te trekken. Drogen en schoensmeer was verplicht. Begonnen in de pupillen. In die tijd , 1965 geloof ik , had alleen B en A junioren. Dus in het begin veel doelpunten om de oren gekregen. Na een 2 tal jaren te hebben gevoetbald brak de keeper van ons zijn pols. Tegen de Marne. Ook groen wit net als Marcia. Hielko bombardeerde mij toen tot keeper. En zoals dat gaat bleef ik dat ook voor de rest van mijn carrière. Een achteraf verkeerde keuze want ik kon ook goed voetballen. Maar ja achteraf? Ik had toen in die tijd een Gerard Peter Dijk als concurrent. Voor mij een ongelijke strijd. Hij was gewoon een klasse apart toen in die tijd. Dus vaste waarde in het 2elftal. De laatste 3 jaren nog in het 1elftal gespeeld. Verder verdienstelijk doelverdediger bij het zaalgebeuren. Jammer maar stond toen nog in de kinderschoenen. Had ik het zeker ver in kunnen schoppen. Mijn hoogt punten was de promotie van het 1van de onderafdeling GVB 1klasse naar het grote KNVB in de 4klasse en kampioen met het 2elftal. Diverse keren kampioen in de zaal. Al eerder gezegd had ik mijn carrière op het voetballen moeten gooien. Maar ja “als” telt niet in het voetballen.: ‘Bijna 25 jaar zondags rondgelopen op diverse velden. De laatste paar jaren in de 5klasse. Zag dat het steeds minder werd. Wilde wat anders dan vaak op dezelfde sportcomplex terugkomen. Op een gegeven ogenblik maak je de afweging stoppen of doorgaan. Koos voor het stoppen. Na een paar maanden kwam toch de kriebel terug. Met mijn vrouw overlegd en tot een besluit gekomen. Zaterdag sporten en zondag voor mijzelf en de familie. Dinsdag een mail richting KNVB en de eerst volgende zaterdag al het veld weer op. Een beslissing waar ik geen spijt van heb. Nieuwe gezichten. Leuk is ook dat je oude bekenden tegen komt. Die ook van de goeie oude tijd (zondag) de overstap hebben gemaakt naar de zaterdag.”Theo Warners en Henk Poelstra denk ik. Poelstra om zijn nieuwe mannier van trainen. Was duidelijk en direct. Je wist waar je aan toe was. Warners meer om zijn inzicht op het voetbalspelletje. Beide trainers heb ik zeer goede herinneringen aan.Ik heb een schildersbedrijf in Baflo. Die ben ik begonnen in februari 2002. Naast mijn werkzaamheden veel inzet en energie steken in Rood Zwart Baflo. Daarnaast ben ik ook nog raadslid. Geheel onverwacht in de raad gekomen. Nr.10 op de lijst. Na de winst van 8 zetels werd onze lijsttrekker burgemeester en de nr.2 op lijst wethouder en werd ik raadslid en moet je het leven nemen zoals het komt.”Scheidsrechter en het totaal gebeuren om het voetbal in verenigingsverband.Politiek ook veel interesse in.En daarnaast veel interesse in de historisch van Baflo. Helaas te weinig tijd hiervoor.”Hoef ik niet lang over na te denken. Ja!!! Wie niet horen wil moet het maar voelen.”Makkelijk praten achteraf. Denk het niet. Het overkwam ons. Denk ondanks alle kritiekde juiste keuzes zijn gemaakt. Geeft veel stof om over na te denken voor in de toekomst.”Natuurlijk een achterlijke plan. Moet gewoon in de kuip gespeeld worden.Er is een besluit genomen. Snap de reacties. Maar zo is het nu eenmaal.”Alle leed die het veroorzaakt heeft. Het verliezen van je dierbaren.Geen bezoek en zo kunnen we nog wel even doorgaan.Persoonlijk het gemis van het fluiten en clubgebeuren. Maar dat is maar bijzaak.”kortzichtig. Niet nagedacht over de eventuele gevolgen. Doorgaan van de competitie zowel prof of amateurs had de ramp nog vele malen groter gemaakt. Kan me ook ergeren aan die achterlijke reacties op facebook over dit onderwerp.”Voor een potje voetbal tussen het regio team en de FC worden vanuit FC nog al veel eisen gesteld. En er hangt een behoorlijke prijskaartje. Dus niet weer aan beginnen.”Geen publiek bij wedstrijden is de ondergang van veel clubs.”Zal er bij horen. Mijn motto is je komt vrijwillig en je mag vrijwillig vertrekken.Shoppen bij de buren of elders hoort er blijkbaar bij. Doe er niet aan mee. “Nu nog wat te vroeg om hier een antwoord op te geven. Zoals het nu lijkt gaan een aantal spelers stoppen en vertrekken er een paar. Zal een moeilijk seizoen worden voor RZB. Voor me zelf gewoon doorgaan zolang het kan. Plezier houden in het spellertje is mijn drijfveer."