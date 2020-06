David van der Kam (voetbaltrainer): 'Er wordt in Nederland veel te veel gepamperd."

David van der Kam heeft zijn eerste ‘kennismaak-trainingen’ bij Loppersum al achter de rug. Trainingen die de geboren en getogen Bedumer als prettig heeft ervaren. Dat, en nog veel meer vertelt David in de vijftien vragen aan de trainer die zelf ook op hoog niveau heeft gevoetbald.Ik ben geboren op 17 oktober 1974 in Bedum. Het dorp waar ik nog steeds woon.Als 6 jarig jongetje begonnen bij de F jes van C.V.V.B.. vanaf toen de standaard elftallen doorlopen, waarna ik als 17 jarige mijn debuut maakte bij het 1elftal. Ik heb daar vervolgens tot aan mij 23in het 1elftal gespeeld. In het eerste jaar kampioen in de 4klasse geworden en vervolgens vrij snel naar 1klasse. De zaterdag klasse kreeg toen een nieuwe indeling wat de hoofdklasse was. Doordat wij toen kampioen in de 3klasse werden kwamen we het jaar daarop in de 1klasse terecht. Vervolgens heel wat jaren in de 1klasse gespeeld. Op mijn 23kreeg ik de uitnodiging om bij ACV te voetballen. Op dat moment een van de betere hoofdklassers. Om te kijken waar je plafond als voetballer lag heb ik deze kans gegrepen. Op sportief vlak een hele mooie periode gehad met een aantal erg goede voetballers in het elftal, spelen op fantastische complexen en velden en tegen mooie tegenstanders met standaard veel publiek langs de kant. De wedstrijden met het regioteam waren daarnaast ook altijd leuk. Voetballen tegen FC Groningen, BV Veendam, FC Twente. Mooie ervaringen als amateurvoetballer waar ik nog steeds met veel plezier op terugkijk. Na de periode bij ACV uiteraard teruggekeerd naar C.V.V.B. waar ik nog jaren met plezier in het 1heb gespeeld. Na mijn periode bij het 1elftal ben ik gaan voetballen in het 4elftal met veel “oudgedienden: van het 1. Op dit moment speel ik nog steeds met de “oudgedienden”, nu in de 35+ 7:7 op de vrijdagavond.Als voetballer zijn dat er meerdere geweest: de kampioenschappen met C.V.V.B., de wedstrijden met het regioteam. De wedstrijd bij ACV die mij nog steeds bij gebleven is is de wedstrijd uit tegen vv IJsselmeervogels. Meer dan 3000 man publiek, bengaals vuur, opkomen door een spelerstunnel en winnen met 0-1. Mooie ambiance en 3 punten.Als trainer: het kampioenschap in mijn eerste jaar als trainer met CVVB 2 richting de reserve hoofdklasse en het kampioenschap en de promotie bij Achilles 1894. Bij beide elftallen hadden we een mooie groep waarbij presteren en gezelligheid hand in hand gingen."Bert Vos, Jan Piet Bosma, Jans Deenen zitten in mijn top 3. Stuk voor stuk vakmensen. Bert Vos en Jans Deenen op voetbaltechnisch en tactisch vlak veel van geleerd. Jan Piet Bosma met name over teammanagement: hoe creëer je de juiste balans tussen presteren en plezier. Hij drukte op het juiste moment op de goede knop: een schop onder je kont als je die nodig had en een schouderklop als je die verdiend had."Ik ben docent Lichamelijke Opvoeding en ondersteuningscoördinator op het VMBO Terra in Oldekerk. "Een brede interesse in sport om zelf te doen en naar te kijken. Daarnaast mag ik graag met het gezin dingen ondernemen. De snelheid waarmee je kinderen opgroeien gaat zo ontzettend snel, breng zo veel mogelijk tijd met je gezin door om van te genieten en mee te maken."Ik ben geneigd om hierop volmondig : JA te zeggen. Daarnaast ben ik ook van mening dat de politie wel harder mag optreden. Respect is soms ver te zoeken in de maatschappij. Iedereen is van mening dat hij/zij alles mag zeggen en alles mag doen. Mag wat mij betreft harder aangepakt word.en Er wordt in Nederland veel te veel gepamperd."Niet onderschat. Er is goed ingegrepen. Wel moet ik zeggen dat ik ten opzichte van andere landen vind dat er procentueel veel doden zijn in Nederland."Een Nederlandse bekerfinale op Bonaire vind ik onzin. Er wordt een beetje paniekerig over gedaan vind ik. Dat de bekerfinale gespeeld moet worden ben ik het wel mee eens. Je kan niet zomaar een ticket/winnaar aanwijzen. Het gaat om 1 wedstrijd. Er is vast ruimte om deze wedstrijd in te plannen voordat de competitie begint."Het missen van contact. Dit is op het werk te merken, leerlingen hebben contact nodig om te kunnen en vooral willen leren. Digitaal lesgeven is voor even leuk en goed om achter de hand te hebben, maar ze zijn gebaat bij echt contact. Ook voor ondernemers is het jaar die ze niet snel zullen vergeten helaas. Daarnaast uiteraard het voetballen……..en de welvaart dingen: uit eten, op pad gaan, het terras op etc."Alles in de maatschappij ging plat. Waarom zou het voetbal belangrijker moeten zijn? Ik denk niet dat het té snel op slot gegaan is."Moeilijk om te zeggen. Ik ben geen expert, deze arts zal er ongetwijfeld goed over nagedacht hebben. Wel hoop ik dat de versoepeling doorzet, want ik wil graag dat we een normale voorbereiding en voetbalseizoen kunnen spelen. Iedereen in de voetbalwereld is hier weer hard aan toe. Zolang het maar veilig is , want voetbal blijft nog steeds een (erg mooie) hobby, maar laten we wel even met beide benen op de grond blijven staan qua prioriteiten."Voetbal)vriend, waarmee ik een aantal keren goed heb samen gewerkt op voetbalgebied."Ik denk dat dit clubgebonden is. Het hoppen van club naar club of het aantrekken van spelers uit de regio: hier vind ik wel wat van…. Als amateurclub zou ik dit niet willen. Spelers worden soms de kop gek gemaakt en er wordt soms gouden bergen beloofd. Met name clubs in de regio moeten van elkaars spelers afblijven en meer respect hebben voor elkaar. Als ik dan soms kijk dat regioclubs zelfs elkaars jeugdspelers proberen in te lijven, vind ik dat een slechte zaak en een kwalijke ontwikkeling voor de clubs in de regio. Laat jeugdspelers lekker in hun eigen omgeving voetballen en laat ze zelf keuzes maken. Het beïnvloeden van jonge spelers om ergens anders, los van hun vertrouwde omgeving, een klasse hoger te kunnen spelen moet je in mijn beleving niet doen. Zorg dat alle clubs op een mooi niveau kunnen blijven voetballen."Ik verwacht dat we in augustus weer “normaal” kunnen trainen. De competitie zal wel enige vertraging oplopen vrees ik. Mijn verwachting t.a.v. SC Loppersum: ik heb 2 “kennismaak” trainingen gehad. Deze kennismaking was erg positief. Bij Loppersum heb je te maken met weinig “verloop” in spelers. Je hebt een vaste kern spelers die al jaren met elkaar voetbalt. Daarnaast beschikt het 2elftal over een paar leuke voetballers die de stap naar het 1elftal zomaar zouden kunnen maken. Aangevuld met een aantal spelers vanuit de jeugd voorzie ik dat we een kwalitatief goede groep kunnen samenstellen. Of dit goed genoeg is voor de top 3, de middenmoot of de onderste regionen kan ik nu nog niet zeggen. Dit is afhankelijk van zoveel factoren. De indeling zal nagenoeg hetzelfde blijven en daar zitten toch een aantal erg goede ploegen tussen. Daarnaast moet ik Henk Buikema nog maar eens een keer een compliment geven voor wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet bij Loppersum. Qua accommodatie krijgen we wel een boost. De aanleg van het kunstgrasveld is in een ver stadium en daar kunnen we in de voorbereiding waarschijnlijk al gebruik van maken. Daarnaast wordt het hoofdveld nog een keer aangepakt. Goede ontwikkelingen waar we hoop ik ons voordeel uit kunnen halen. Ik heb er in ieder geval na een “sabbatical” erg veel vertrouwen en zin in!"