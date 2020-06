Jan Gast (speler SV Bedum Oldstars): Een drummer, voetballer en een regenjas

Toen ik de antwoorden van teamgenoot Jan Gast binnenkreeg wist ik, dit epistel vraagt om een ‘speciale’ benadering. Het koste even wat tijd maar dat had ik graag voor over omdat Jan op bijzondere, maar vooral uitgebreid wijze, op alle vragen antwoord heeft gegeven.‘Ik ben geboren in Groningen in wel in Huize Tavenier op 30-04-1947 De eerste zes jaar van mijn leven heb ik gewoond in de Van der Waalstraat 2a, met uitzicht op de Parkbrug. Ik vertel dit omdat tijdens de bevrijding op 16 april 1945 daar zware gevechten hebben plaats gevonden tussen de Canadezen en de Duitsers. Ik heb de verhalen wat zich daar heeft afgespeeld en de andere verhalen over de oorlog vaak door mijn ouders horen vertellen en zo is mijn interesse over de Tweede Wereldoorlog al vroeg ontstaan. (Hierover later meer). We zijn op mijn zesde verhuist naar de Huygensstraat, tegen over de velden van GRC. Op mijn tiende begon het voetballen op straat op het schoolplein en we voetbalden op de dijk, waar nu het Julianaplein ligt. Omdat ik een vriend had die van christelijke huize was, gingen wij voetballen bij Lycurgus, ik was toen 14 jaar (rechtermiddenvelder). Daar ontmoete ik voor het eerst Jan van Woudenberg en heb met hem in de A1 gespeeld. Jan droeg toen al witte kousen!! Ik heb tot mijn zeventiende bij Lycurgus gevoetbald (1965). Na mijn schooltijd ben ik begonnen met de opleiding voor tandtechnicus en kwam ik als leerling tandtechnicus te werken bij Lab. Appelhof en kwam daar in contact met Louwtje Leeuw die daar ook werkte als leerling .Louwtje speelde in de band Little John and the Rocking Tigers, de band was in de jaren 60 een begrip in Groningen en omstreken. Louwtje nodigde mij uit om een optreden van hun in Groningen bij te wonen. Ik ben er samen met een vriend naar toegegaan en toen ik ze voor het eerst hoorde spelen was ik verkocht. Kippenvel! We besloten toen om ook een band te beginnen en ik stopte met het voetballen(1965). Met steun van Louwtje zijn we begonnen. Ik had wel aanleg om te drummen, ging op les en werd de drummer van de band .De band ’The Skyscrapers’ heeft vijf jaar bestaan. Het was een Rhythm and Bluesband en we speelden nummers van o.a. van Chuck Berry, Little Richard, Animals, The Stones, Spencer-Davis, Them , Van Morrison enz. enz. Optredens in Groningen o.a Krotje, de Cavern club van Groningen, Daddle Doofy , Schoolfeesten en in vele dancings van de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.”‘In 1967 moest ik in militaire dienst, en werd ik na mijn opkomstplaats s’ Hertogenbosch overgeplaatst naar Steenwijkerwold. Daar kwam ik op de kamer te liggen met Nico Rijnders van Ajax en Joop van Daele van Feyenoord. Met deze twee boys heb ik nog twee selectiewedstrijden gespeeld voor het bataljonselftal. Het is voor mij echter bij twee wedstrijden gebleven maar dat bataljonselftal van Steenwijkerwold werd toen wel kampioen van Nederland. Het was veel lachen op de kamer met Joop van Daele, echte Rotterdamse humor. Hij had een heel hoog stemmetje en droeg een dienstbrilletje en met dat brilletje is hij toen heel bekend geworden . Joop maakte de winnende goal tegen Estudiantes (Argentinië) 1970 om de wereldbeker in de kuip en na afloop sloeg de coach van Estudiantes het brilletje van zijn gezicht en brak een speler het brilletje door midden. Het was een enorme schoppartij in die wedstrijd .Er is ook nog een liedje overgemaakt “Het brilletje van Joop Van Daele” Na de opleiding tot soldaat in Steenwijkerwold kreeg je te horen bij welk legeronderdeel je zou worden ingedeeld. Ik had toen het geluk dat er bij de Garde Fuseliers Prinses Irene op dat moment drie tamboerplaatsen vrij kwamen omdat erbij het korps drie tamboers waren afgezwaaid. Ik moest een test doen en tot mijn groot geluk werd ik aangenomen. Geweldige diensttijd gehad! Schalkhaar was mijn legerplaats. Op alle taptoes van Nederland gespeeld (Delft; Arnhem Leeuwarden) en verder op veel officiële ceremonies in binnen en buitenland.”‘In 1971 begon GRC met een zaterdagafdeling , mijn broer voetbalde al bij GRC en hij wilde ook liever op zaterdag dan op zondag voetballen. Hij polste mij of ik ook zin had om weer te gaan voetballen en zo ben ik in 1971 weer gaan voetballen. We begonnen in de 4e klas GVB we hebben nog 4e klas KNVB gespeeld. Wat ik heel erg leuk heb gevonden van die periode, is dat ik nog een aantal jaren met Bram van der Hoeven van GVAV heb gespeeld .Ik bezocht al vanaf mijn tiende jaar de thuiswedstrijden in het Oosterpark (Zuidzijde) de wedstrijden van GVAV en die spelers waren mijn helden(Piet Fransen; Be Kuiper; Buist; Alting; Bram van der Hoeven enz. ) en dan speel je met een van je helden van toen nog samen! Ik vergat soms gewoon mee te voetballen, want ik genoot als Bram zijn kunstje weer flikte, de bal door de benen van de tegenstander te spelen. Hij speelde laatste man. Wat een overzicht en techniek. Geboren voetballer. Ik ben gestopt met voetballen in 1978.”‘Bij de Faculteit Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen werden in 1969 tandtechnikers gevraagd. Na mijn sollicitatie werd ik aangenomen en trad in dienst op 01-06-1969.Ik heb daar met veel plezier gewerkt. Mijn taak bestond uit het begeleiden van derdejaars studenten in hun opleiding tot tandarts en verder deden we onderzoek en ontwikkelden we nieuwe technieken op het gebied van de tandheelkunde. Helaas moest de Faculteit Tandheelkunde Groningen en de faculteit Tandheelkunde Utrecht in 1990 sluiten omdat er op dat moment teveel tandartsen waren. Er werd toen al gewaarschuwd dat er over vijf jaar weer een te kort aan tandartsen zou ontstaan maar de politiek (Deetman) besliste anders en voerde toch deze dure maatregel uit. Wat een verlies aan kapitaal en knowhow. Personeelszaken van Universiteit hielp je bij het vinden van ander werk, want er kwamen wel 200 man op straat te staan. Je kon ook kiezen of je binnen de Universiteit herplaats wilde worden en daar heb ik voor gekozen. Dat viel tegen, want waar moet je nu een tandtechnicus binnen de Universiteit onder brengen als er geen tandheelkunde meer is. Uiteindelijk vonden ze voor mij een plek bij de Faculteit Wis en Natuurkunde op het Biologisch Centrum in Haren. Ik zou daar gaan werken als analist op de afdeling Dierenfysiologie. Daar deden ze onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, Parkinson, te vroeg geboren baby s. Allemaal heel interessant, maar ik had geen enkele ervaring als analist, dus moest ik weer aan de studie op mijn veertigste. Ik kreeg gelukkig van collega’ s en studenten heel veel hulp, maar die eerste drie jaar was toch wel behoorlijk pittig. Ik heb daar ook weer een hele interessante tijd gehad in een heel ander vakgebied leren kennen en is de uitspraak van Johan Cruyff dan ook hier weer van toepassing(Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel). Als de Tandheelkunde niet had moeten sluiten was ik nooit met dit werk in aanraking gekomen. Maar ik begon de tandtechniek, wat uiteindelijk mijn vak, is toch wel te missen. Want mensen blij maken met een nieuwe prothese is toch ook heel dankbaar werk. Je ziet eerder resultaat dan met onderzoek doen naar de werkzaamheid van een bepaald stofje. Dus besloot ik om in 1992 weer met de tandtechniek van start te gaan. De bovenste verdieping werd omgebouwd tot lab en ik plaatste mijn eerste advertentie, eerst alleen voor reparaties .Dat liep vanaf het begin goed en ik kreeg al snel de vraag of ze ook voor een nieuwe prothese bij mij terecht konden. Samen met tandarts Timmerman uit Uithuizen hadden we elke vrijdag praktijk om mensen te ontvangen voor het aanmeten van een prothese. De rest van de week werkte ik op het Biologisch Centrum en als ik dan om 17.30 thuis kwam dan was het eten en naar boven waar nog een andere taak op mij lag te wachten. In 2007 moesten er op het Biologisch Centrum, onderzoekafdelingen door bezuinigingen sluiten. Onze afdeling viel daar niet onder, maar er waren analisten die door deze bezuinigingen werden ontslagen. Als je er voor voelde kon je je werkplek beschikbaar stellen voor iemand die met ontslag werd bedreigt. Dat heb ik gedaan en op 1 februari 2008 ben ik met ontslag gegaan, nadat ik 40 jaar aan de Universiteit werkzaam ben geweest. Ik kon mij nu volledig richten op mijn werkzaamheden thuis. Met Henk heb ik twintig jaar met veel plezier gewerkt, de tandarts en de technieker samen aan de stoel een betere combinatie voor de patiënt is er niet. Tot de dramatische 1 januari 2010 . Henk kreeg s morgens een zwaar hartinfarct en is daar op 57 jarige leeftijd aan overleden. Een enorme dreun en ik had geen zin meer om zonder Henk met mijn praktijk verder te gaan. Na een tijdje belde een vriend van Henk, of ik voor hem het tandtechnisch werk wilde gaan doen en zo ben ik toch weer begonnen samen met Tandarts Feenstra uit Groningen. We werken alweer bijna tien jaar samen en hebben nu praktijk op de zaterdagmorgen hier bij mij in Bedum .Dus op mijn leeftijd ben ik nog altijd actief bezig en zolang ik er nog altijd plezier aan beleef gaan we gewoon door. Tot zover mijn werkzame leven tot nu. Mijn carrière als voetballer mag geen naam hebben!!! Dat stelde weinig voor.”‘De beste trainer waar ik onder heb gespeeld? Van uit mijn voetbal verleden zou Ik niet weten. Maar sinds ik met Walking Football ben begonnen is dat onze ‘Snor” Nanno! Wat een enthousiasme en inzet elke training. Hij draagt zeker bij voor de goede sfeer. Het jennen en op en aanmerkingen over en weer als het niet gaat zoals hij wil, prachtig. Zeker als Nanno met ons spelpatronen gaat oefenen en het niet goed gaat omdat het voor de meeste van ons te ingewikkeld is. Dan ontploft hij bijna. Koninklijke Nanno ik hoop dat je nog heel lang onze trainer blijft! Wie ik ook zeker even wil noemen is Johan Staal m.b.t. zijn columns die hij na iedere training schrijft . Die zijn altijd erg vermakelijk om te lezen en ook als het over andere zaken gaat binnen de voetballerij slaat hij vaak de spijker op zijn kop. Ik denk dat de meeste van ons er elke week wel naar uit zullen kijken. Johan draagt zeker bij aan de onderliggende verbondenheid! Ook met deze rubriek voetbal” online” Bedankt Johan ..”‘Mijn ander hobby’s zijn: Alles wat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Al vele jaren gaan we op vakantie naar Normandië waar we een huisje huren achter de landingsstranden(Utah Beach, St. Mere Eglise). We hebben daar vrienden gekregen en we bezoeken elk jaar de ceremonies ,herdenkingen de bevrijdingsfeesten ,beurzen enz. en ontmoetingen met de veteranen, wat wel ieder jaar minder wordt. Een vriend van mij, Joel Stoppels van Battlefieldtour, organiseert de laatste drie jaar voor het Noorderpoortcollege een werkweek in Normandië voor studenten die de vooropleiding doen om toegelaten te worden tot het leger en ik ga dan ook mee als een van de gidsen. Dus vervelen doen we ons zeker niet als we daar twee maanden met vakantie zijn. We gaan er zeker niet alleen naar toe om wat zich daar op 6 juni 1944 heeft afgespeeld, maar ook om de schoonheid van dat gedeelte van Frankrijk . Mijn vrouw heeft daar de eerste jaren van haar leven door gebracht ,haar moeder is daar geboren, en is dus een halve Française wat het voor mij met de Franse taal een stuk makkelijker maakt en verder speelt muziek ook een grote rol in ons leven, we houden van kunst, lezen en alles wat het leven leuk maakt.”Dat ik vertrok in de rust bij FC Groningen- FC Utrecht had alles te maken met het feit dat, nadat ik mijn seizoenkaart in 2017 had op opgezegd, er nog op dezelfde zoutloze manier werd gevoetbald . Geen creativiteit op het middelveld ,geen diepgang . Alleen Zeefuik sprong er boven uit. Ik kan het dan niet meer opbrengen om dan nog zo’ n helft te willen zien. Dan moet ik toch altijd even weer terug denken aan de jaren in het Oosterpark met Piet Fransen ,Tonny van Leeuwen en later Milko Durovski . Maar ook de eerste tien jaren in de Euroborg waren top met spelers waar je voor naar het stadion kwam zoals Granquist, Nevland, Stenmann, Van Dijk en natuurlijk Suarez. Het is de laatste jaren in de Euroborg behouden voetballen, tikkie terug tikkie opzij, daar raken de mensen snel op uitgekeken en dan worden er steeds meer groene stoeltjes zichtbaar met dit voetbal.”‘Dat ik tijdens de training een blauwe jas draag heeft niks met bijgeloof te maken, maar omdat ik mij tijdens de training niet buitengewoon inspan en toch wil zweten en ik tijdens de partijtjes niet te veel loop ben ik bang dat ik te veel afkoel!!!! Ik moet er zelf hard om lachen als ik dit opschrijf en ik hoop niet dat Nanno dit leest, want dan ben ik bij de volgende training de klos.”‘Ik had vroeger geen idool wel helden en dat waren in de tijd dat ik op mijn tiende voor het eerst naar het Oosterpark ging om G.V.A.V te zien spelen: Piet Fransen en later Tonny van Leeuwen. Piet woonde in die tijd in de buurt waar wij woonden en als wij dan aan het voetballen waren kwam Piet wel eens op zijn fiets door onze straat gereden als hij op weg was naar de training met de blauwe tas van G.V.A.V achter op zijn bagagedrager gebonden. Wij vielen dan allemaal stil en konden de eerste vijf minuten niet meer voetballen van emotie. Later werden mij n idolen Tonny van Leeuwen; Milko Durovski; Suarez en natuurlijk Johan Cruyff en Willem van Hanegem.”‘De regering heeft de problematiek van de coronavirus wel goed aangepakt, al hebben ze het in het begin misschien wat onderschat. Rutte doet het als crisismanager erg goed daar heb ik grote bewondering voor, want ga er maar aan staan om de juiste beslissingen te nemen in deze barre onzekere tijd. En dan ook nog al die soms domme vragen van de journalisten en kamerleden te moeten beantwoorden. Het is zeker niet mijn partij, want uiteindelijk wordt het nu wel duidelijk dat door de privatisering en de bezuinigingen op de zorg en het onderwijs, dat die sectoren van levensbelang zijn voor de samenleving! Die idiote participatie samenlevingsidee was ook alleen maar een excuus voor bezuinigingen. Nu zien we dat het niet werkt. Deze neoliberale premier moest al snel erkennen dat we alle publieke sectoren heel erg moeten koesteren dat geeft wel hoop!”‘Dat ik meer van het voorspel ben dat klopt, daar ben ik een echte liefhebber van. De echte reden is, dat ik het soms te zwaar ga vinden. Ik sport ook nog twee keer in de week op maandag en donderdagmorgen op het sportcentrum van de ACLO met oud collega’s van de Universiteit o.l.v. van twee sportdocenten. Dan kun je je eigen tempo bepalen. Wanner wij de partijtjes gaan spelen wordt het voor mij een heel ander verhaal dan wordt er meer gesprint en je speelt dan toch om te winnen. Dan heb ik na 1 of 2 partijtjes de tong op de schoenen hangen. Je kan dan wel zeggen het gaat niet om het winnen, want de P van plezier staat voorop maar zo werkt het bij de meeste van ons niet. Het grootste deel van onze groep heeft lang door gevoetbald, maar toen ik in 2015 met Walking football begon had ik 37 jaar niet gevoetbald, dan mis je techniek en het lichaam wil dan ook niet meer doen wat je in bepaalde voetbalsituaties moet doen en als ik dan de meest simpele ballen mis of omdat ik een speler moet laten lopen omdat ik de power niet meer heb, dan voelt dat naar mijn teamgenoten toe niet lekker .Dat is dus de reden waarom ik het hoofdgerecht soms oversla of halverwege verzadig ben.”‘Wie de beste van de drie is Cruyff ,Maradonna of Messi Daar hoef ik niet lang over na te denken Natuurlijk Cruyff! Ik was er ook bij( zoals zo velen) bij zijn debuut voor Ajax op 15 november 1964 in het Oosterpark. Toen hij in de tweede helft bij een 3-0 achterstand in het veld kwam was hij direct aanwezig met zijn wapperende haar, handjes en zijn spichtige beentjes. Direct aanwijzingen geven wat behoorlijk wat irritatie opleverde bij het Groningse publiek, maar hij scoorde wel de 3-1 in de 85 min. Johan was een fenomeen zowel in het voetballen als zijn kijk op het voetbal en is altijd mens gebleven. Het totaal voetbal kwam van hem en niet van Michels, want als hij niet zulke wereldvoetballers in zijn team had gehad was er van dat hele totaal voetbal niks terecht gekomen. Johan kon op iedere positie in het elftal spelen, je kon hem ook opstellen als keeper. Hij was in zijn goede tijd over het hele veld aanspeelbaar. Wat is hij belangrijk geweest voor het voetbal, zowel nationaal als internationaal. Wat heb ik van hem genoten!”‘Natuurlijk hoort winnen en verliezen bij de sport! En dat doe je toch al als je een kleuter bent. Ezeltje Prik, Zaklopen, Zuurtjeshappen, Koekhappen, Knikkeren. Het ging er toen toch ook al om wie er het beste in was! Ik denk dat die persoon(Van der Zee?) van wie dit idiote idee is gekomen, vroeger op school is gepest en bij het kiezen van de partijtjes altijd achter aan heeft gestaan. Verliezen en winnen hoort bij het leven.”De beroepsgroep betaald voetbal moet wel worden gesteund door de regering want hoe langer deze crisis duurt hoe meer clubs zullen omvallen. Zie wat er nu al bij de FC aan de hand is en ik denk dat er al veel meer clubs in grote problemen verkeren. Als er niks binnenkomt en er alleen maar uitgaat dan is het heel snel over en uit. Als de cultuur sector 300 miljoen steun krijgt dan zijn ze dat ook verplicht aan de beroepsgroep betaald voetbal want het voetbal heeft in Nederland onmiskenbaar een sociale maatschappelijke en culturele functie ,het trekt het meeste publiek en heeft de grootste amusementswaarde. Alleen het imago van het betaalde voetbal staat er natuurlijk niet zo goed op. Helemaal niet als zo’n Ihattaren 18 jaar en nog maar tien wedstrijden voor P.S.V gespeeld, met zijn auto van 200.000 Euro op de sportpagina staat!! WAANZIN!!!!”Wat het vervelendste is aan alles van deze coronavirus: Dat je je kinderen en je kleinkind niet ziet dan alleen via face timen. Dat je ze niet kunt aanraken En dat deze pandemie je beperkingen oplegt ,maar dat had ook weer zijn voordeel, want daardoor ga je dingen doen waar ik door mijn werk niet aan toe kwam. Ik ben zes weken bezig geweest met achterstallig onderhoud van ons huis en ik fietste 2 tot 3x in de week, wat ik anders nooit doe. Laten we hopen dat door het wat los laten van de lockdown het virus niet weer de kop opsteekt, want als ik zie hoe onverschillig en nonchalant we nu alweer worden dan hou ik mijn hart vast. Dan is de economische ramp voor alle ondernemers helemaal niet meer te overzien!‘Wat ik verder nog in deze rubriek kwijt wil is: Dat nu maar weer is gebleken hoe kwetsbaar wij als mens zijn. Een vleermuis op Chinese markt zette het leven van de hele wereldbevolking op de kop. Ik hoop dat door deze crisis mensen gaan inzien dat we het slachtoffer zijn geworden van een wereld die totaal aan het overkoken was ,de toenemende privatisering en de globalisering heeft ons echt de verkeerde kant op gestuurd. We werden er vijf jaar geleden door Bill Gates en ook door virologen al voor gewaarschuwd dat een pandemie niet uit kon blijven en dat een pandemie als deze vaker zal gebeuren. Daar maak ik mij zorgen over, niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor onze kinderen en kleinkinderen. Onze toekomst ligt achter ons maar dat geldt niet voor onze kinderen. We leven met te veel mensen op deze aarde en door de globalisering komen we in aanraking met landen die het niet zo nauw nemen met de hygiëne. Hopelijk dat we in Nederland ook toe gaan naar meer kleinschaligheid, want 10.000 varkens en 20.000 kippen bij elkaar dat is niet schoon te houden en zorgt voor ziektes. En Schiphol dat wil uitbreiden omdat er voor 35 Euro gevlogen kan worden naar de Costa del Sol. Je bent aan benzine met de auto naar Schiphol meer kwijt. Ik hoop dat we dit virus snel onder controle zullen krijgen en dat we er van zullen leren. Hopelijk zien we elkaar allemaal in goede gezondheid weer, met of zonder mondkapje. SOMEWHERE-SOMEHOW.”