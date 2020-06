Bas Kammenga (sportliefhebber): 'Geen onvertogen woord over FC Groningen.' ."

Home - Sport in Stad



Sportherinneringen in het corona-tijdperk. De sport staat volledig stil in Groningen en omstreken. En na de mededeling van premier Mark Rutte dat evenementen tot 1 september ook niet plaats mogen vinden, is er tot die datum in elk geval ook geen betaald voetbal.



Bas Kammenga was een van de elf medewerkers die door de gevolgen van het coronavirus hun baan binnen de organisatie van FC Groningen verloren. Een uiteraard vervelende beslissing maar toch valt er in de vijftien vragen aan geen onvertogen woord over de Trots van het Noorden uit de mond van Bas die ik rond de duels van FC Groningen tegen het RWE Eemsmond-team zijn zaakjes als Communicatiemedewerker uitstekend op orde had.Op zondag 4 februari 1979 in Groningen.”‘Die bestaat vooral uit een heleboel sportbezoeken. Sinds 1990 als seizoenkaarthouder van FC Groningen en tussen 1998 en 2016 tevens bij alle uitwedstrijden en alle oefenwedstrijden in de regio. Daarnaast op zaterdagmiddag als bezoeker van de jeugdwedstrijden van FC Groningen. Bij Donar sinds 1997 als seizoenkaarthouder en in de play-offs bij zoveel mogelijk uitwedstrijden. En als er nog tijd over was af en toe een potje van Lycurgus, GIJS of zomaar een andere sport in Groningen of Haren. Jarenlang ook nog veel thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal bezocht en diverse duels op eindtoernooien, met als hoogtepunt de WK-finale van 2014. Verre vakantiebestemmingen in Zuid-Afrika (2003) en Caribisch Gebied (2007) gecombineerd met bezoek aan het WK-cricket. Oh ja, en in de jaren '90 vrijwel standaard op bezoek bij enkele etappes van de Tour de France. En natuurlijk niet te vergeten tussen 1991 en 2013 ieder Pinksterweekend bij Eurovoetbal en de laatste jaren met Pasen bij het HNBT-basketbaltoernooi in Vinkhuizen. En in de tijd dat Haarlem nog een echte sportstad was, ook daar bezoek gebracht aan de honkbalweek en basketbalweek. Europese uitwedstrijden van FC Groningen in 2006, 2007 en 2015 en diverse wintertrainingskampen. Oh ja, ongeveer 15 Europese uitwedstrijden van Donar door de jaren heen, met als verste bestemming Kazan. En nog diverse basketbalinterlands van Oranje, waaronder het eerste deel van het EK in Kroatië in 2015. Kortom, nogal een bezig baasje geweest. De laatste jaren zoek ik het vooral in en rond de Stad en volg ik de sportgebeurtenissen buiten de gemeentegrenzen zoveel mogelijk online en op afstand. Maar de beleving van uitwedstrijden en belevenissen op buitenlandse trips zijn nog altijd de krenten in de pap.”We begonnen met zes jongens vanuit de Supportersverenging FC Groningen met een nieuwe website voor FC Groningen. Die mochten we destijds presenteren aan de clubleiding en na de promotie richting de Eredivisie 2000 kreeg ik de kans om van mijn hobby mijn werk te maken.”‘Om te beginnen die legendarische 28 mei 2000 met de winst op FC Emmen in de nacompetitie en de promotie naar de Eredivisie. Dan de verhuizing van Oosterpark naar Euroborg en het perfecte verloop van vier thuiswedstrijden tegen achtereenvolgens NEC, Volendam, Veendam en Heerenveen. De koudwatervrees van het nieuwe stadion was daarmee meteen verdwenen en het afscheid van het oude stadion was daarmee nog meer memorabel. Unieke periode. Ten derde uiteraard de gewonnen bekerfinale tegen PEC Zwolle in 2015. Vooral de saamhorigheid van alle geledingen binnen en rond de club was indrukwekkend. Het heeft de toon gezet in een eendrachtige manier van samenwerken die in deze coronatijd noodzakelijk is, maar ook richting de toekomst de enige manier is om op de been te blijven. FC Groningen is alleen maar relevant als iedereen in Stad en Ommeland zich met de club verbonden blijft voelen.”Bij Donar kom ik als losse bezoeker ook al sinds 1990 en als seizoenkaarthouder sinds 1997. De laagdrempeligheid en het clubgevoel zijn ook bij Donar zeer belangrijke succesfactoren en spreken me zeer aan. Ik ben als supporter en vrijwilliger zeer lang op de achtergrond actief geweest om het Donar-gevoel bij mensen aan te wakkeren. Sinds 2016 ben ik voorzitter van SV Donar, de officiële supportersclub met ruim 300 leden."Zoveel mogelijk van mijn vrije tijd en ook van de komende zomervakantie breng ik door met mijn zoons van bijna 6 en bijna 8 jaar oud."Het lijkt me vooral zaak om als samenleving en maatschappij een beetje normaal met elkaar om te blijven gaan. Door de coronamaatregelen zijn er nu (tijdelijk) allemaal extra regels, die in het geval van groepsvorming gehandhaafd moeten worden in verband met de gezondheidsrisico's. Het lijkt me belangrijk om voor alle doelgroepen weer voldoende en passende oplossingen te bieden om weer met elkaar dingen te kunnen ondernemen. Na ruim twee maanden vooral binnen zitten en een ogenschijnlijk gecontroleerde situatie, heeft de samenleving nu de versoepeling verdiend. Maar de risico's van corona blijven nog nadrukkelijk op de loer liggen. Het is kortom een zeer complexe materie waarbij wapens in mijn ogen niet altijd de-escalerend zullen werken.”Voor elke club geldt weer een andere situatie. FC Groningen is één van de eerste clubs in Nederland geweest, die maatregelen heeft doorgevoerd. Dat geeft in ieder geval een voorsprong op de concurrentie. Er zijn nog zoveel factoren die een rol spelen, dat het scenario's nog vrij onduidelijk blijven. Duidelijk is dat de budgetten zeer zwaar onder druk komen te staan, maar dat er in deze crisistijd ook blijkt dat inkomsten binnengehaald kunnen worden, die niet gekoppeld zijn aan het spelen in volle stadions. Dat biedt weer perspectief.”: Het is een behoorlijk gek idee. Als men die wedstrijd al zou willen of moeten spelen, ligt ons buurland Duitsland toch veel meer voor de hand.”Het missen van alle sociale contacten. Na maanden bellen en videobellen en zonder een bezoekje aan een stadion, sporthal of sportpark, merk je toch hoe ongelofelijk bevoorrecht we toch waren voor de coronatijd. Stapje voor stapje hopen we weer eens wat sportactiviteit in Groningen te mogen bekijken. Met volle stadions als grootste uitdaging.”‘Niet eens. De overheid is juist heel duidelijk geweest met 1 september als vroegste mogelijkheid. Pas daarna is de knoop doorgehakt. Dat clubs in de beginfase erg veel haast maakten met de beëindiging en bovendien niet met één stem naar buiten traden, is veel kwalijker geweest dan die onvermijdelijke beslissing zelf.”Ik ga vooral op zoek naar weer werkzaamheden die niet voelen als werk. Twintig jaar geleden lukte het van mijn hobby mijn werk te maken en met de ervaring en contacten van de laatste twintig erbij, zijn er zeker mogelijkheden om voor die kans te gaan. Ik had door de vastigheid van een vast dienstverband tot dusver nooit de afweging hoe iets voor mezelf geld kon opleveren en die factor komt er nu bij met alle keuzes die ik deze zomer en dit najaar moet maken. Er moet kortom een nieuwe balans ontstaan en dat is een mooie uitdaging.”Vooral erg sfeerloos. Het toevoegen van ingeblikte supportersgeluiden vind ik ook helemaal niets toevoegen, zit geen enkele emotie in en is alleen achtergrondruis. Je hoort monotoon zingen bij een 6-1 achterstand van de thuisploeg. Totaal onzinnig. Dan hoor ik liever wat de scheidsrechter allemaal zegt, of de VAR, of de trainer of de aanvoerders of desnoods vijf co-commentatoren.”Zeker niet afgelopen. Voetbal is in de loop van de tijd via recettes, sponsoring en tv-gelden inmiddels voor een groot deel afhankelijk van de geldstromen met (externe) investeerders en de transferbedragen die over en weer betaald worden. Het is allemaal marktwerking en zo lang de spelregels wereldwijd niet worden aangepast, blijft het 'spel' zo gespeeld worden.”Ik wil je hartelijk danken voor de geboden ruimte. Het aantal woorden bij de eerdere antwoorden heb ik al flink laten oplopen. Ik hoop dat we deze zomer snel weer met zijn allen op en langs de sportvelden mogen staan, weer een biertje kunnen drinken in de kantine. En dat we over tien jaar op deze periode terugkijken als het begin van tijdperk waarin het menselijke kapitaal en de kracht van samenwerken in Groningen tot veel mooie dingen op sportgebied hebben geleid.