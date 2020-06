Henk Elderman (sportverslaggever): 'Amateursporters vertellen vaak nog het echte verhaal.”' ."

Henk Elderman is vanaf 1998 als sportverslaggever verbonden aan RTV Noord en Henk kom ik met regelmaat tegen bij sportevenementen of voetbalwedstrijden. Want, en zo vertelt de in Ekamp geboren sportliefhebber, hij staat met veel plezier voor een reportage of interview ergens in de amateursportwereld langs de lijn.k geboren in Finsterwolde (gehuchtje Ekamp) op 11 april 1972.”Mijn eigen sportcarrière: Op zesjarige leeftijd ging op voetbal bij VVS in Oostwold Oldambt. Ik heb er tot en met de A-junioren gevoetbald (als robuuste voorstopper). Ik kom nog regelmatig bij de wedstrijden van het eerste elftal in de vijfde klasse. Een beetje voetbal kijken en wat ouwehoeren met m'n jeugdtrainer van vroeger. Na het voetbal heb ik nog aan badminton gedaan. Toen ik studeerde nog een tijdje rugby gespeeld.”Dat zijn er heel veel: Met stip op 1 de promotie van Veendam naar de Eredivisie in 1986. 2. De zilveren medaille van Jan Ykema op de 500 meter bij de Winterspelen van 1988. Zo mooi en zo onverwacht. 3. Nog een schaatsmoment. Het goud van Marianne Timmer op de 1000 meter bij de Winterspelen van Turijn in 2006 en verder doelpunt van Rob de Wit tegen Hongarije, goud op 800 meter van Ellen van Langen, doelpunt van Erik Nevland in Florence tegen Fiorentina in 2007 en zo kan ik nog wel even doorgaan).”Ik werk bij RTV Noord als sportverslaggever. In 1998 begonnen als freelancer, sinds 2007 in vaste dienst.”Hobby's zijn sportvissen en darts (in de kwak em drin competitie in de Stad Groningen, geen hoog niveau maar wel gezellig) Verder nog jeugdleider bij VV Harkstede bij het team van mijn zoon Rik (JO10).”Ik hou het regionaal. Ik zou graag meer willen weten hoe het leven van kickbokster Sarel de Jong uit Meedhuizen eruit ziet. Tot nu heb ik haar alleen maar gevolgd tijdens een aantal gevechten. Maar ik vraag me af wat ze er allemaal voor moet doen en laten om zo sterk en fit te worden en te blijven. De volledige overgave aan haar sport zou ik graag een keer in beeld willen brengen.”Uiteraard zijn er beperkingen. Er zijn geen wedstrijden of sportevenementen. Aan de andere kant is er nog voldoende aanbod, alleen moet je het wel zien. Je wordt creatiever en doet verslag van zaken waar je normaal gesproken niet aan denkt. Het geeft een prettige, nieuwe wending aan mijn werkzaamheden. Ik heb sowieso meer gevoel voor sportverhalen dan het harde nieuws. Ik denk wel veel na over hoe mijn werk er in het 'nieuwe normaal' uit gaat zien. Wat is er nog mogelijk? en in welke mate veranderen sporters in hun gedrag richting de media bijvoorbeeld. Praktisch zie ik ook wel wat hobbels. Een radiogesprek opnemen werkt immers het best als je dichtbij de geïnterviewde staat. Met anderhalve meter afstand wordt dat lastig.”‘Ik maak me meer zorgen over amateurclubs dan over BVO's. Gudde zal ongetwijfeld aanwijzingen hebben dat betaald voetbalclubs er niet florissant voorstaan, maar dat was ook al wel het geval voor de coronacrisis. Met name in de Eerste Divisie heeft een aantal clubs moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De KNVB zal er alles aan moeten doen om iedereen binnenboord te houden. In eerste instantie door de voorwaarden om betaald voetbal te mogen spelen te versoepelen. Minder contractspelers bijvoorbeeld. Mocht het dan nog niet lukken dan komen er kansen voor tweede divisieclubs. Die hebben hun zaakjes doorgaans beter voor mekaar dan sommige BVO’s in de Eerste Divisie.”Ik ben zeker blij met de versoepelingen die er zijn en nog gaan komen. Maar ik ben niet iemand die meteen op een terras gaat zitten. Ik heb ook nog eerst een week gewacht toen de kappers weer open gingen. Ik blijf alert, wil geen risico lopen en hou me aan de regels die er nog zijn. Aan de andere kant kan ik niet wachten dat ik weer langs de lijn sta bij een sportwedstrijd. Ik hoop dat dat zo snel mogelijk weer kan.”Veronica Inside of Studio Voetbal: Ik moet bekennen dat ik bijna nooit naar deze programma's kijk. Simpelweg omdat ik op zondagavond vaak nog aan het werk ben en maandagavond mijn vaste dartavond is. Ik heb er ook geen behoefte aan om de herhaling te kijken. Op social media komen regelmatig wat flarden voorbij. Die klik ik af en toe nog wel eens aan. Ik ben sowieso geen persoon die veel sport kijkt op TV. Ik luister liever naar een verslag of goed gesprek over sport op de radio.”Ik vind dat er te snel besloten is om het niet te doen. Als je nu kijkt naar wat er in andere landen wel mogelijk is had de competitie hier ook best uitgespeeld kunnen worden. Over de vorm had je kunnen discussiëren. Ik werd enthousiast van het idee om alle wedstrijden in 1 of 2 stadions zonder publiek te spelen. Bovendien had het een hoop gedoe gescheeld over wel/geen kampioen en wel/geen degradatie of promotie. De oplossing lag in mijn ogen voorhanden: Had de beste (Cambuur) laten promoveren en de slechtste (RKC) laten degraderen.”Het is de geur, de charme van niets moet en alles mag. Voor mezelf is de drempel laag, voel me er thuis. Amateursporters vertellen vaak nog het echte verhaal.”Dat je elkaar weer wil opzoeken is begrijpelijk. De horeca speelt daarin een belangrijke rol. Logisch dus dat er volop gereserveerd wordt. Elkaar weer kunnen ontmoeten met een biertje in de hand is belangrijk. Zolang de regels in acht genomen worden, vind ik het prima. De restaurants en cafés kunnen ook wel een stevige duw in de rug gebruiken.”In het algemeen is de poule waaruit praatprogramma's putten niet zo groot. Deze Oosterhuis heeft, vinden ze, verstand van zaken. Het maakt programma's niet zoveel uit wat dit soort mensen te zeggen hebben. Redacties zijn al snel tevreden met zijn of haar aanwezigheid in de uitzending. Dat moet niet de reden zijn om iemand uit te nodigen. Ik deel je mening dat Oosterhuis te veel mag opdraven, maar dat geldt voor veel meer gasten in praatprogramma's.”Amateursport 20/21 in Nederland: Ik verwacht een seizoen waarin we nog regelmatig met de naweeën van de coronacrisis te maken krijgen. Bijvoorbeeld clubs die het hoofd uiteindelijk toch niet boven water kunnen houden of sporters die moeite hebben om de draad weer op te pakken. Ik heb wel de indruk dat menig amateursporter en ook vereniging staat te popelen om weer te beginnen. Iedereen heeft het gevoel dat er iets afgepakt is door middel van het stopzetten van competities. De amateursport wil die ervaring zo snel mogelijk vergeten. Er zal vol overgave gesport worden op de velden of in de zaal.”--