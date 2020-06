Arend Scholtens (voetbaltrainer): 'Clubliefde verdwijnt meer en meer.t' ."

Arend Scholtens is trainer van PJC en Arend sprak ik daardoor drie keer voor de voetbalbijlage in de Koerier , de regionale krant die rond Veendam uitkomt. Ook Arend vroeg ik voor de vijftien vragen en liet hij zijn mening horen over de bekerfinale, de regering en clubliefde.Ik ben geboren op 12 juni 1961 te Oude-Pekela.”: ‘Groot geworden bij Noordster te Oude-Pekela waar ik vanaf mijn zesde keeper ben geweest en ik kort in het 1elftal heb gespeeld Op mijn twintigste naar Haren ben verhuisd en bij de good old Be Quick gespeeld.Daarna ben ik, in 1980, met mijn huidige vrouw verhuisd naar Amsterdam waar ik 1 jaar bij JOS heb gespeeld en daarna bij AFC terechtkwam waar ik in het 1elftal heb gespeeld. Vervolgens teruggekeerd naar het Noorden in 1987 waar we zijn gaan wonen in Assen waar ik onder Lammert Klouwen twee jaar bij Asser Boys in het 1elftal heb gekeept. Na Asserboys nog twee jaar bij LTC onder John de Hoop in het 1e gekeept waarna ik met John mee zou gaan naar Rolder Boys wat helaas niet door is gegaan omdat ik een bekende keepersblessure (versleten heup)kreeg.”John de Hoop was de beste trainer, sociaal, duidelijk, prachtige oefenstof en bovenal een people manager.”In het dagelijks leven ben ik logistiek-, transportmanager bij Sociaal werkvoorzienschap Wedekabedrijven locatie Veendam.”Ik ben zelf altijd van mening dat de houdbaarheidsdatum" van een trainer bij een club over het algemeen drie jaar is. Ik vind dat de groep dan een nieuw gezicht met nieuwe voetbalinzichten nodig heeft als de groep qua samenstelling zo goed als niet veranderd en wat bij PJC het geval is.Waarom Mussel en naar de zaterdag: Ik heb Mussel altijd een mooie club gevonden met een prachtige uitstraling en accommodatie. In de gesprekken klikte het meteen van beide kanten wat een erg goed gevoel opleverde en we snel tot elkaar zijn gekomen.”: ‘Verdere hobby’s zijn fietsen en wandelen in de natuur met de beide honden, bossen, bergen en de georganiseerde wandeltochten waar we vaak aan meedoen en met gemak 24 tot 40 km gaan lopen(zonder honden)En genieten van de goede dingen die het leven ons bied.”Boa’s gewoon een wapenstok geven, maar hun vooral sociale vaardigheden aan te laten leren waarmee agressie kan worden verminderd en er beter begrip komt wanneer het beter en menselijker uitlegt wordt(de goede / betere daargelaten uiteraard)”: ‘Dik onderschat, het was toch ver weg en zou zo’n vaart niet lopen zeiden de heren geleerden toch??”Waanzin, hoort in Nederland gespeeld te worden, dan maar ergens in December o.i.d.”: ‘Dat een stuk vrij leven niet kan op dit moment , het constante nadenken over het hoe, wat en wanneer iets wel of niet kan/ mag. En het voetbal mis ik gigantisch.”Ik vind het ook te voorbarig en te snel, was nog niks duidelijk genoeg.”: ‘Gezien de huidige berichtgevingen dat er door meerdere onafhankelijke instanties d.m.v. studies aangetoond is dat sporten, ook de contactsporten in de buitenlucht, vrijwel geen risico’s en besmettingen oplevert kan ik het hier mee eens zijn.”Dat er amateurclubs gaan omvallen zal zeker gebeuren doordat de financiën bij de sponsoren hard inkrimpen en alle zeilen bij moeten zetten hun bedrijf draaiende te houden. En de kantine inkomsten die uiteraard een groot gat in de begrotingen van clubs slaan. Mijn mening is wel dat de gemeenten en de regering er meer aan zullen moeten doen door het club-, dorpsgebeuren niet te laten verdwijnen . Dan verdwijnt er ook een stuk sociaal gebeuren.Clubs, in alle sporten mogen niet de dupe worden van dit coronagebeuren .”Clubhoppers vernielen het clubgevoel en maken zo clubs kapot. Als je voor een club kiest dan kies je voor DIE club waar je zeker een paar jaar blijft en ga je niet ieder jaar voor een paar voetbalschoenen een beetje onkostenvergoeding weg . Dat doe je ook niet wanneer je club op dat moment gedegradeerd is of net geen kampioen is geworden.. Clubliefde zie je maar zelden meer en is ook meer en meer aan het verdwijnen. Mentaal is het met de jongere garde(goede daargelaten) dramatisch gesteld, lopen zo maar weg en laten daarmee de clubs in de steek, gemakzucht ten overvloede.”: ‘Ik weet niet wat ik moet verwachten gezien de omstandigheden die het Corona gebeuren op dit moment brengt. Ik hoop dat er in juli of augustus echt weer gevoetbald mag gaan worden en het fysieke contact ook weer kan. Ik spreek de hoop uit dat er vanaf 1 augustus sowieso weer als vanouds in het amateurvoetbal gebald mag worden.”