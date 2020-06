Martin Broekmans (speler SV Bedum Oldstars) heeft meerdere bijnamen

Martin Broekmans is binnen de SV Bedum Oldstars de man met de meeste bijnamen. Zo gaat hij ook na zijn terugtreden als voorzitter van SV Bedum als ‘El Presidente ‘ door het leven maar is er ook een andere bijnaam. Want komt ‘El Presidente’ op een bepaald type scooter naar de training dan is de bijnaam ‘Holleeder’ niet ver weg.Ben geboren op 13 mei 1954 in Huize Tavenier aan de Singel tegenover het Hoofdstation in Groningen.”: ‘Mijn carrière is redelijk overzichtelijk geweest, begonnen bij Be Quick in de stad Groningen en heb gespeeld in B1 en A1, Militaire Dienst doorlopen daarna een jaar gevoetbald in de Tussenklasse een overbruggingsklasse tussen de jeugd en senioren, op zich niet verkeerd om te wennen aan het seniorenvoetbal. in de senioren kreeg ik een vervelende knieblessure en ben gestopt. In 1990 weer gaan voetballen bij de veteranen van CVVB en nu voetballer bij Walking Football van SV Bedum.”Officieel ga ik komende september met pensioen maar ben in de gelukkige omstandigheid dat ik al 6 jaar niet meer hoef te werken. Heb 33 jaar gewerkt bij ABNAMRO Bank eerst in de stad Groningen en later voor het District Noord te weten de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Heb 18 functies gehad bij de Bank en één van de mooiste was Directeur kantoor Veemarkt in Groningen, elke dinsdag vanaf zeven uur tot 12 uur in de middag. Het was nog in de gulden tijd en er werd toen veel met cheques gewerkt, onze omzet op die morgen was in geld ongeveer 7/8 miljoen gulden, mijn laatste functie was acquisiteur. Zakelijk Markt District Noord. Na mijn bankperiode nog een aantal jaren met plezier gewerkt bij NDC Mediagroep uitgever van o.a Dagblad van het Noorden en de Noorderkrant.”De trainingen van toen waren veel conditie en partijtjes, als trainer hadden we Ellens, kwam van Velo. Als je nu ziet wat een trainer moet leren om het papiertje te behalen en trainingen die nu worden gegeven, kijk bij ons bij SV Bedum zowel bij de Jeugd als Senioren dan is het geen wonder dat het niveau nu veel hoger ligt dan toen. Wel wil graag melden dat ik twee geweldige leiders heb gehad bij Be Quick te weten Frans Postma en Jacques d’Ancona. Bij het Walking Football hebben we sinds jaren Nanno als trainer en daar zijn we zeer content mee.”aan je komen en kleven.Mag heel graag bezig zijn in de tuin en centra’s op het gebied van vrije tijd bezoeken. Organiseren van evenementen en samenwerken met anderen om tot grote prestaties te komen is ook mijn ding.”Dat verbaast mij toch wel, heb altijd het idee gehad dat het wel redelijk tot goed liep bij de FC, ze hebben wel de laatste jaren mindere aankopen gedaan maar dat kan ook liggen dat Grads Fuhler en Henk Veldmate vertrokken zijn als scouts. Hans Nijland kon de club goed verkopen en lag volgens mijn goed bij veel sponsoren. Over de nieuwe leidinggevenden kunnen en moeten we nog geen oordeel over geven, het zal moeilijk genoeg worden om financieel vet op de botten te houden. Wel verbaasd over dat er 91 werknemers die in dienst zijn, dat mag wel wat minder, alleen de wijze waarop deze mensen nu moeten afvloeien is natuurlijk betreurenswaardig.”Dat zullen we nooit weten of het wel of niet komt door het virus want er moesten nog veel wedstrijden .gespeeld worden.”De regering onder leiding van Rutte heeft het tot nu toe goed aangepakt, de maatregelen die genomen moesten werden genomen, per 1 juni komt er een verruiming aan die er ook moet komen.Het ligt nu aan ons burgers om er met gezond verstand mee om te gaan en komen we de maand juni goed door dan gaat voor velen in juli weer richting dagelijkse zaken, maar of het weer heel gewoon gaat worden daar heb ik mijn twijfels over.”Dat de KNVB Betaald Voetbal deze beslissing heeft genomen is in mijn ogen correct geweest er waren geen degradanten en geen kampioenen. Ze hebben de regel toegepast alla het Amateurvoetbal gelijke monniken gelijke kappen! Hoe het allemaal verlopen is verdiend geen schoonheidsprijs en daarom is er misschien ook zoveel heibel over. Het is dus geen schande.”: ‘Cruyff is de beste voetballer maar ook een groot ambassadeur voor het voetbal in het algemeen, overal ter wereld wordt met respect om deze grote voetballer gesproken.”Dat ligt aan het volgende: hebben clubs in Nederland er een rommeltje van gemaakt in de afgelopen jaren door het ene gat met het andere te vullen dan zeg ik nee!Hebben clubs een goede huishouding/cijfers tot maart van dit jaar dan vind ik van wel, want ook de clubs net zo als alle andere bedrijven kunnen niets aan de corona doen.”de contacten even naar de trainingen even naar binnen wippen voor een praatje de alledaagse dingen en zo langzamerhand de praatprogramma’s op radio en televisie, die alleen maar over corona gaan.”Eén van de mooiste herinneringen heb ik aan onze reis als Walking Football naar Iran in 2018, bijna twee weken indrukken opgedaan die we nooit meer zullen vergeten, Bedrijfsbezoeken, ontvangsten op Gemeente Huizen, vrijdags gebed in de Moskee bijwonen, in de late avond naar de Bazaar en voetballen in een nieuw stadion met jubelende kinderen en moeders, het was indrukwekkend.