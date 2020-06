Gertjan Bos (speler SV Bedum Oldstars): ' Het Walking Football is voor mij pure inspanning maar vooral ontspanning"

Gertjan Bos heeft bijna zijn hele voetballeven voor GVAV Rapiditas gespeeld maar heeft op latere leeftijd de ‘transfer’ naar de SV Bedum Oldstars gemaakt. Een transfer waar hij nog geen seconde spijt van heeft omdat hij daar ,naast de nodige sociale contacten , nog veel plezier aan het voetballen beleeft .Ik ben geboren op 16 april 1952 in Groningen; Huize TavenierIk heb samen met mijn ouders en broer jarenlang gewoond aan de Th Tuessinklaan, nabij de Oosterparkwijk.”Ik ben op mijn 10begonnen bij de pupillen van G.V.A.V, Rapiditas , maar voor het zover was had ik eerst twee jaar bij dezelfde club gymnastieklessen gevolgd aan de Kapteijnlaan. Je moest namelijk 10 jaar zijn voor je op voetbal mocht.Vervolgens heb daarna gespeeld in B1 en A1 als keeper en vervolgens in de senioren als voetballer.In de periode in de B1 en A1 heb nog een paar jaar samengespeeld met Hugo Hovenkamp later F.C. Groningen AZ en het Nederlands elftal.Hij was toen al een fantastisch talent !Bij de senioren heb ik jarenlang in lagere elftallen gespeeld met veel plezier !Ik ben van mening dat we beter nog kunnen wachten met voetballen. En wat WF betreft misschien kunnen we aangepast trainen.jaren 60, 70, en 80. The Beatles, Neil Diamond, Dire Straits, Cuby ,Golden Earring.”Ik geloof er niets van wanneer je de cijfers wereldwijd bekijkt; ik denk dat in Europa het virus op z’n retour is , maar we zijn er nog lang niet.”Ik ben op 1 januari 1976 bij het schildersbedrijf van mijn vader en mijn oom in dienst getreden.In 1983 hebben mijn neef en ik de directie overgenomen van onze vaders.Mijn neef werd in 1998 afgekeurd en vanaf dat moment heb ik de zaak alleen voortgezet.In 2014 heb ik de zaak verkocht , heb nog een paar jaar meegewerkt en ben in 2016 met pensioen gegaan.”Ik heb twee beste trainers gehad; de eerste was mijn pupillen trainer bij G.V.A.V. : ‘Hij was toen al binnen de club een begrip ; Klaas de Wit. En nu op mijn leeftijd is dat Nanno Kranenborg.”Het Walking Football is voor mij , pure ontspanning en gezonde inspanning, bekroond met de sociale contacten !”Naast het voetballen zijn overige hobby’s : wandelen, lezen en reizen met mijn vrouw, het bezoeken van musea .We zijn in de gelukkige omstandigheden geweest dat we heel wat van de wereld hebben kunnen zien. Onze jongste zoon heeft een periode in Singapore gestudeerd en daar hebben we hem opgezocht incl. een vakantie in Indonesië.Ook hebben we een rondreis gemaakt op Cuba.We hebben al jaren vrienden in Noorwegen en bezoeken elkaar regelmatig.Ook dacht een zoon zijn geluk te moeten zoeken in Nieuw Zeeland en die hebben we 4 keer bezocht incl. een vakantie in AustraliëMaar de liefde bracht hem terug naar Nederland; ze zijn hier getrouwd en wij zijn sinds kort de trotse grootouders van een kleinzoon !!!Onze oudste zoon woont in De Meern, incl. vrouw en twee dochters, waarvan de oudste fanatiek lid van de plaatselijke voetbalclub is !!De jongste zoon woont met zijn vriendin in Utrecht en voetbalt zowel op het veld, als in de zaal.: ‘Ik heb bij de S.V. Bedum beslist geen vervelende tegenstander!!”Johan Cruyff is mijn ogen de beste. Als voetballer, en mens was hij gewoon zichzelf. Waar je ook kwam in buitenland : overal kende men de naam Cruyff en sprak die ook met bewondering uit !!”Dat de politie vanwege de drukte op een zomerse dag ingrijpt vind ik terecht. Regels zijn regels !!!!”Niet alle clubs zitten in dezelfde financiële positie, dus ik mij wel indenken dat er clubs zijn die om extra bijdragen vragen.”Zoals in veel eerdere interviews is het gemis van persoonlijk contact, ook het knuffelen van je kinderen en kleinkinderen , dat maakt het allemaal zo afstandelijk. Ik hoop nog lang deel uit te maken van het WF team en wens iedereen:BLIJF GEZOND !!!!!!!