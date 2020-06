Henk Mulder (scheidsrechter): 'Staf en spelers moeten straks nog meer hun verantwoording pakken' ."

Henk Mulder begon bij VAKO als keeper, werd vervolgens spits is nu alweer 21jaar als scheidsrechter actief in het amateurvoetbal. Over het hoe en waarom, en nog veel meer, vertelt de geboren en getogen Vriezenaar in de vijftien vragen aan: Geboren in Vries (dr) op 29 april 1966.Als 7 jarig jochie begonnen bij vv VAKO uit Vries in de Welpen zoals dat toen genoemd werd. Verder alle jeugd teams doorlopen en als 17 jarige de overstap gemaakt naar de senioren. In de jeugd was ik keeper tot de A junioren en ben toen als voetballer verder gegaan. In de senioren werd ik als spits direct opgenomen in de selectie van het eerste elftal. Dat was voor een jochie van 17 a 18 jaar een behoorlijke stap, VAKO speelde toen in de derde klasse. Ik heb van mijn 17de tot mijn moment van stoppen , ik was toen 32 jaar, altijd in het eerste of tweede van vv VAKO gespeeld."In mijn laatste jaar als voetballer, wat als een tierelier liep met 36 doelpunten achter mijn naam, scheurde ik mijn kruisband in mijn rechterknie. Dat was met nog 2 wedstrijden te gaan en de nacompetitie in zicht!! Ik miste dus sportief gezien een mooi einde van het seizoen. .Ik was daar er echt kapot van dat het juist nu moest gebeuren maar het was niet anders! In het ziekenhuis was het advies stoppen of in een rolstoel dat werd me letterlijk gezegd toen! Gezien mijn historie met knie operaties zowel links als rechts was dat de enige optie helaas! Een jaar revalideren en toen heb ik me aangemeld bij de KNVB om toch maar iets te willen doen als scheidsrechter! Ze verklaarden me allemaal voor gek bij VAKO. "jij scheidsrechter als notoire kaarten pakker " kreeg ik vaak te horen" Oke ik pakte hier en daar wel eens een kaartje geel of rood maar met boeven pak je boeven "toch. Ben nu alweer 21 jaar scheidsrechter van de KNVB en nog geen dag spijt gehad. Er zijn wel eens wedstrijden die iets anders zijn gelopen dan dat je voor ogen had maar dat hoort er ook bij! Fluit nu toch al weer jaren in de eerste en tweede klasse op zondag dus zo gek doe ik het dus nog niet ! "Ik denk dat men daar weloverwogen een beslissing in gemaakt hebben en denk ook onder druk van de overheid!Nu wordt er gelukkig weer gespeeld bij de profs in het buitenland maar hier nog niet omdat de KNVB de competitie beëindigt heeft!!Ik denk persoonlijk een verstandig besluit!Ha dat is wat lastig te omschrijven omdat ik een beroepsgeheim heb hahaLaat ik het zo zeggen dat ik bij een drukkerij in Assen werk."Valt eigenlijk mee moet ik bekennen, ik fiets heel veel wielrennen wel te verstaan en vooral nu op de voeding letten. En ik kom van 100 kg twee jaar geleden nu naar 85 kg dus het fietsen en voeding heeft ook bij gedragen dat ik fit ben. En als de fitheid er is dan is de basis conditie er ook nog wel."Scheidsrechter zijn is toch wel een hele mooie hobby,Verder ben ik in Januari jl begonnen bij Fc Groningen O17 als assistent scheidsrechter toen ik werd gevraagd voor deze functie. Verder mag ik graag vissen maar dat schiet er door de drukke werkzaamheden de laatste jaren bij in.”Nou dat is wel een moeilijke: ik had altijd twee personen in het scheidsrechters wereldje waar ik veel van leerde maar deze twee zijn gestopt dus dat gaat dan moeilijk worden om een dag mee te lopen!! Maar als ik nu moet kiezen welke persoon dan zijn het er ook weer twee, Jochem Kamphuis of Siemen Mulder met deze heren zou ik wel eens mee willen naar een wedstrijd in het betaalde voetbal."Toen ik nog voetbalde had ik toch wel Johan Cruijff als mijn idool al ben ik geen Ajax fan.Als scheidsrechter kijk je toch heel anders naar je collega`s op tv dus ik was zeer fan van Roelof Luinge en Pierluigi Collina.Phoe in beide gevallen heb ik daar geen zicht op waarom er ploegen zijn gepromoveerd maar ik heb daar geen echte mening over eerlijk gezegd!Ik weet wel dat er in het betaalde voetbal assistent-scheidsrechters zijn gepromoveerd naar de masterclass dus het kan zo maar zijn dat het ook in het amateurvoetbal gebeurt maar dan hadden we dat nu al wel geweten! Maar voor nu heb ik geen namen gehoord die een promotie hebben afgedwongen!!”Dat het betaalde voetbal nu gelden misloopt dat snapt iedereen wel en dat daar de begrotingen naar opgemaakt worden voor een heel seizoen! Het is een heel groot gemis dat er geen inkomsten zijn en als ik dan lees en hoor dat er mensen ontslagen worden is dat triest! Niemand had voorzien in februari dat de wereld er nu heel anders uit ziet met het coronavirus!”: Dat ik mijn moeder en vriend niet meer kon zien althans de eerste anderhalve maand niet, toen kon ik het niet meer opbrengen en ben op gepaste afstand toen echt wel even langs geweest en als je dan je moeder ziet met tranen in de ogen dan denk ik fuck corona! Het zelfde geld voor mijn schoonmoeder die heeft wel iets langer moeten wachten maar we zijn toch heen gegaan, zij op balkon en wij bij de auto en dat deed haar ook goed dat ze toch even dochter en schoonzoon zag!”Ik denk dat dat dit ook een moeilijke vraag is om te beantwoorden, de kleine kroegen hebben het moeilijk en als je 30 personen niet kunt bergen dan gaat het moeilijk worden! Zoals de meeste mensen die ons kennen hebben Ingrid en ik een stamkroeg in Groningen Café de Amstel. Die gaat 1 juni weer open maar het gaat moeilijk al heeft het een terras naast de kroeg Maar in deze tijd is het lastig om je hoofd boven water te houden!”Ja inderdaad het sloeg nergens op! Ajax heeft in mijn ogen meer te zoeken in Europa dan AZ. AZ heeft dan wel 2 x van Ajax gewonnen in de competitie maar dat kan nooit een reden zijn om die titel op te eisen! Ik vond dat een te gemakkelijke actie van de Alkmaarders maar ze konden het proberen"Ik hoop en spreek de wens uit dat de spelers in het amateurvoetbal, dat nu het allemaal anders gaat worden. Dat men er rekening mee moet houden dat je niet meer met je tegenstander neus aan neus kunt staan als er een akkefietje is en dat het spugen naar elkaar ook nu keihard aangepakt wordt! Maar zoals je weet dat gebeurt alleen achter de rug van de scheidsrechter en vindt dat men verantwoording moet pakken zowel spelers als staf van de bij de ploegen. Ik vind gewoon dat ook een trainer een tegenstander er op mag aanspreken als hij of zij iets verkeert doet.Ja en verder hoop ik dat we in september weer met elkaar op de velden staan en er een geweldig seizoen van maken en dat de beste ploeg kampioen mag worden dan is iedereen weer tevreden!"