Sander Eisinga (bestuurslid SC Loppersum): 'Voor de amateurclubs is het belangrijk dat de kantines weer open gaan.."

Sander Eisinga wordt met ingang van deze zomer de nieuwe voorzitter van SC Loppersum. Dat vertelt de geboren en getogen Lopster in de vijftien vragen waarin het ook gaat over zijn favoriete club in de eredivisie , zijn andere hobby’s, zijn scheidsrechterscarrière en natuurlijk over de voetbalclub uit zijn geboortedorp.‘In Loppersum op 8 november 1986.”Daar zijn we gauw over uitgepraat, net toen ik de stap naar de senioren maakte ben ik geblesseerd geraakt aan mij knie en er lang mee aan het kwakkelen geweest. Na twee operaties heb ik het voetballen weer opgepakt en voornamelijk in de kelderklasses geacteerd. Niet dat ik zonder die blessure het eerste van Loppersum had gehaald overigens hoor.”Mijn favoriete club al van jongs af aan, al zal ik hier nog wel wat commentaar op krijgen omdat ik ook wel gesignaleerd ben in andere tenues. Op mijn toppunt had ik denk tegen de 40 shirts van verschillende clubs. FC Groningen had wel altijd de voorkeur boven alles.”‘Sinds dit seizoen ben ik hiermee gestopt. Als je in het district hoger fluit ben je toch gauw bijna je hele dag kwijt. Ik floot op zondag en omdat ik ook op zaterdag veel op het voetbalveld ben is dat voor het gezin niet helemaal een goede balans. Ik heb mooie wedstrijden gehad met weinig noemenswaardige incidenten, het was een mooie tijd maar de vrijheid op de zondagen nu is veel waard.”Ik ben sales- en service manager in de brandbeveiliging. Onze mensen controleren en leveren o.a. brandblussers en noodverlichting.”‘Ik probeer door middel van hardlopen mijn conditie een beetje op peil te houden en maak naast voetbal, werk en uiteraard ons gezin dan alleen nog wat tijd voor motorrijden met mooie dagen. Verder heb ik geen hobby's.”‘Tja lastige discussie. Het is blijkbaar nodig maar volgens mij begint de discussie met hoe groot straffen moeten zijn voor de idioten die hulpverleners, agenten, BOA's etc. aanvallen.”‘Zeker onderschat en dat kon ook haast niet anders met de informatie die er was denk ik.”‘Het is natuurlijk een krankzinnig plan maar verplaats je in Utrecht, je probeert wat...”‘De vele kleine ondernemers die hard geraakt worden, dat is natuurlijk verschrikkelijk ik hoop dat ze overeind kunnen blijven maar ik ben bang dat er toch nog veel bedrijven naar de knoppen gaan. Persoonlijk mag ik niet klagen, maar gezien het mooie weer mis ik het sociale deel van bijvoorbeeld de voetbalclub inmiddels wel.”100% waar , dit is wat mij betreft het braafste jongetje van de klas uithangen zonder te weten hoe de wereld er over enkele weken uit ziet. Het is moreel gezien goed dat je op het begin van zo'n crisis besluit in ieder geval voor een bepaalde periode te stoppen maar dit was te rigoureus. De TV-inkomsten hadden de clubs nu goed kunnen helpen en hadden daarmee wellicht (een deel van) de ontslagen bij bijvoorbeeld FC Groningen kunnen voorkomen. In Denemarken zag ik een club die op enorme schermen zijn supporters langs de lijn had via Skype of Zoom. Dat soort initiatieven missen we nu en kost de bedrijfstak meer geld dan nodig was geweest. Het is natuurlijk ook wel zo dat achteraf praten makkelijker is.”Hij zal er meer verstand van hebben dan ik mogen we vanuit gaan dus wie ben ik om hem tegen te spreken?”Feit. Rob neemt na jarenlang trouwe dienst afscheid deze zomer. We zijn druk bezig met onder andere het nieuwe kunstgrasveld wat nu aangelegd wordt en bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie zodat onze velden beter onderhouden kunnen worden. We hebben een mix van bestuurders die zijn blijven zitten en een paar nieuwe jonge bestuurders dus we kunnen als club weer jaren vooruit denk ik.”Voor beide is wat te zeggen denk ik en het ligt er dan ook aan hoe je ermee omgaat. De ambitie van de speler bepaalt waar hij gaat spelen, blijft hij zijn club en vrienden trouw of gaat hij kijken waar zijn plafond ligt en gaat hij misschien voor een beetje geld? Voornamelijk wanneer er geld mee gemoeid is ben ik geneigd te zeggen dat het op de langere termijn kapot gaat. We hebben in de provincie voorbeelden genoeg van gevallen grootmachten en dat is zonde. Maar ook kleinere clubs hebben hier last van, als je een paar talentvolle jongens hebt dan heb je die hard nodig om op je niveau te blijven of misschien eens te promoveren. Als je die jongens kwijtraakt kunnen al je ambities in de ijskast. Wij hebben in Loppersum ook spelers van andere clubs naar ons zien komen maar zullen nooit betalen of actief gaan bellen om die spelers naar ons te laten komen. De ambitie van de speler bepaalt hier, dat kan ook voor Lopsters gelden die een hoger niveau aan kunnen dan wij kunnen bieden. Zo blijft er altijd een carrousel actief ben ik bang.Het zal denk ik nog wel even spannend worden of we echt volledig los kunnen tot de kerst, ik verwacht persoonlijk namelijk dat er ergens nog wel een versoepeling teruggedraaid zal moeten worden omdat er teveel besmettingen geconstateerd worden nadien. Voor het amateurvoetbal in het algemeen is het vooral belangrijk dat de kantines weer open kunnen zodat er weer wat extra geld in het laatje komt want hoe je het ook wend of keert zonder die inkomsten houden maar weinig clubs in de regio het vol tot de kerst. Voor Loppersum verwacht ik een bijzonder jaar, na een regime sinds mensenheugenis van Lopster trainers hebben we nu voor het eerst met David van der Kam weer een trainer van buiten het dorp. De selectie zal de komende jaren ook steeds verder verjongen en daar ligt voor David en de club een mooie uitdaging. We zijn heel benieuwd of die jongere jongens straks ook het niveau kunnen vasthouden van de huidige selectie.”