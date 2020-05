Albert Stuivenberg (speler SV Bedum Oldstars): 'ik ben altijd een tweede elftalspeler gebleven ."

Bij de antwoorden van Albert Stuivenberg was ik echt verbaasd dat hij altijd een tweede elftalspeler is gebleven. Gezien zijn technische vaardigheden had ik dat niet verwacht maar dat kan in vooral zijn periode in Oost-Groningen ook aan de ploegen daar hebben gelegen.Ik ben op 11 maart 1954 geboren in Groningen. In Huize Tavenier, aan de Ubbo Emmiussingel, waar ongeveer 27.000 mensen uit stad en ommeland het levenslicht aanschouwden. Op twee jarige leeftijd verhuisd naar Bedum. Eerst aan de prof. Mekelstraat en later aan de Karel Doormanstraat, recht achter het hoofdveld. Eerste rang dus.In mijn jeugd nam voetbal een grote plaats in. Voetbal onder de snelbinders van de fiets en op zoek naar voetbalvriendjes. Elke dag. Voetballen bij de Goede Herderkerk op de kruising Emmalaan – Schultingastraat met twee bomen als doelpalen, “steentjen” in de Eerste Dwarsstraat met de muren als extra teamgenoot en voetballen op ons eigen voetbalveldje op de hoek Mekelstraat - Boermastraat waar Nieboer Hout ons sponsorde met doelpalen. Legendarisch voor mij zijn de veldslagen daar tussen “de openbaren” met het blauwe hart en wij met het rode hart. Een beetje Spakenburg. Met de gebroeders van der Veen als “angstgegners” bij de blauwen. Met dank aan de verzuiling. Ook altijd bij de wedstrijden van het eerste elftal van CVVB kijken met lokale idolen, het meest trots was ik op Onno Lanenga, de beste keeper van het Noorden ooit. Op zondagmiddag kon ik vanuit mijn bovenraam de verrichtingen van de VV Bedum nog aanschouwen als welkome onderbreking van de zondagsrust. In de jeugd altijd bij CVVB gevoetbald met als hoogtepunt de periode in de A junioren. In het bijzonder de wedstrijden tegen Oranje Nassau A1 en Lycurgus A1. Met o.a. Jurrie Bouwkamp, Pieter Tamminga, Tjarko Houwing, Renzo Huizinga, Paul Wymenga, Jacob Wolthuis enz. Met inderdaad jeugdleider Job Kuiper in de gesloten bestelbus op aardappelkistjes met gitaar en Louis Koorenhof als trainer. Een betere motivatie was er niet om “dei wiese stadjers” de stuipen op het lijf te jagen. Na de A junioren kwam ik in het tweede elftal van CVVB en vervolgens naar Lycurgus, CSV’28 in Zwolle tijdens de studietijd, CVSB (Scheemda) en VVS. Ik ben een eeuwige tweede elftal speler gebleven. Daarnaast veel gevoetbald in de zaal bij diverse verenigingen. Jeugdleider geweest bij BNC Finsterwolde en VVS. Na een adembenemende actie van de keeper van Muntendam 2, altijd lastig, heb ik op 35 jarige leeftijd, op het hoofdveld van VVS, mijn voetbalschoenen definitief uitgedaan, totdat Bram Bakker mij vroeg om in Bedum te komen voetballen.”: ‘Ik ben een enorme fan van Italië. We gaan daar jaarlijks naar toe. Ondanks het feit dat het lijkt dat de grenzen weer open gaan, blijven we dit jaar in Nederland. Volgens mij moeten we in ieder geval nu niet met miljoenen mensen door Europa trekken om vakantie te houden. Het is een beetje het virus op het spek binden lijkt me. Ik ga het in ieder geval niet doen. Ook voor mijn eigen veiligheid.”Ik heb op Spotify inmiddels een playlist ontwikkeld met allerlei muziek/nummers die in mijn leventje enige betekenis hebben gehad. Van Nederlandstalig, Stones, Coldplay tot klassiek. Die playlist beluister ik veel. Ik luister ook graag naar klassieke muziek. Ik luister graag naar Bach cantates.”Ik denk niet dat het virus op zijn retour is. Er zijn wel minder besmettingen door de genomen maatregelen, minder ziekenhuisopnames en minder geregistreerde doden. Onduidelijk is nog hoeveel doden er daadwerkelijk zijn ten gevolge van het virus. Zolang er geen medicijn of vaccin is blijft het volgens mij een potentieel dodelijk virus en daarom/ daardoor bedreigend voor iedereen. Cijfers zeggen mij niet zoveel. Duiding van cijfers des te meer.‘Ik ben na de Sociale Academie begonnen als jongerenwerker in dienst van de PKN (Protestantse Kerken Nederland) in het altijd onrustige Oost Groningen en met name in Finsterwolde, Beerta, Nieuweschans en de Pekela’s. Vanuit het jongerenwerk heb ik allerlei projecten mogen ontwikkelen voor jongeren in achterstandsituaties. Gericht op hulpverlening, wonen, financiën, justitie, middelengebruik, talentontwikkeling enz. Ik mocht leiding geven aan een team van 7 zeer enthousiaste jongerenwerkers. Ik heb mijn hele werkzame periode in Oost Groningen doorgebracht maar mij geen moment verveeld. In 2018 is ons jongerenwerk onder druk van de gemeente Oldambt overgenomen door de grote welzijnsorganisatie Tinten. Waar niet in de provincie. Vanaf 2017 ben ik druk met de ontwikkeling van het project SchuldHulpMaatje Oldambt. Een project waar goed opgeleide vrijwilligers hulpvragers met (dreigende) schulden coachen om weer los te komen van de soms ziekmakende financiële druk. Doe dat nu als vrijwilliger voor 20 uur in de week.Voor mij is de beste trainer diegene die mij iets heeft bijgebracht in de ontwikkeling als bescheiden amateur voetballer. Bij de A junioren was dat Louis Koorenhof. Naast de leuke trainingen die hij gaf, ging je voor deze man door het vuur. Bij CSV’28 in Zwolle, destijds tweede klasser, mocht ik meetrainen met een brede selectie o.l.v. Jan Gaasbeek, oud speler van PEC Zwolle. Voor mij de beste trainer die ik heb gehad. Een man met gezag. Iedereen sprak hem na 10 jaar nog aan met meneer Gaasbeek en U. Leuke trainingen. Daar keek je naar uit. Veel spelpatronen over het hele veld, positiewisselingen, alles met de bal en altijd alles afwerken op de goal. Dat vind ik ook leuk aan de trainingen van Nanno, de speloefeningen. Soms lukken ze wanner we een beetje opletten. Goede trainer.‘Voetbal vind ik nog steeds erg leuk om te doen blijkt nu. Ik had niet gedacht dat ooit nog te kunnen. Walking Football geeft mij deze mogelijkheid met een leuke groep mannen. Dan is het leuk om te zien dat er nog voldoende vaardigheid is om mee te kunnen doen. Ik had gehoopt meer bekenden tegen te komen als oud Bednummer. Het blijkt dat ik de meeste mensen toch niet ken. Daarom is deze rubriek erg leuk. Heb nog weinig gevoetbald omdat ik weer gedurende een jaar aan het werk moest en ik ben vrij veel geblesseerd. Vnl. spontane spierverrekkingen. Baal ik van.Ik mag graag fietsen, zingen in koren, muziek luisteren, veel kranten lezen, af en toe klussen, vrijwilliger SchuldHulpMaatje. Sinds kort heb ik Technisch Lego ontdekt. Duur en verslavend, zoals de meeste vormen van afhankelijkheid."Heb ik eigenlijk niet. Ben wel een beetje op mijn hoede voor sommige spelers. Mag geen naam hebben.Ik kies voor Cruyff. Nederlandse voetballer. Dragende speler in een weergaloos Ajax destijds en Oranje. Hij heeft het Nederlands voetbal een geweldige impuls gegeven.Ik vind Henk de Jonge altijd een authentieke trainer. Dat vind ik wel leuk. Vind je niet zoveel meer. Zijn eerste reactie op de situatie bij Cambuur schat ik dan ook als zodanig in. Hij leek te ontsporen maar het lijkt erop dat hij weer oog heeft voor alle redelijkheid en billijkheid. Dat siert hem.Ik denk dat de positie van veel betaalde clubs nu niet florissant is en de toekomst uiterst onzeker. Financiële steun is wat mij betreft pas mogelijk wanneer het helder is hoe de situatie per club is, hoe de sector erbij staat, hoe groot de financiële solidariteit onder clubs is en steun vanuit de KNVB mogelijk is.Ik heb geen idee hoe vermogend onze voetbalbond is. Daarna moet blijken hoe groot de overheidssteun moet zijn in relatie tot andere sectoren in onze samenleving. Niet janken op voorhand.k mis het gewone contact met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. ik merk dat ik de hele dag AAN sta. Dat vind ik heel erg vervelend. Kost veel energie. Ik ben ook veel vroeger wakker. Kan mij minder goed ontspannen. Op straat en in de winkels heb ik het gevoel met een soort van apenkooi bezig te zijn, zoals we vroeger bij dhr. Waterman ( wie kent hem niet) bij DIO deden. Vond ik toen al een vervelende activiteit.Ik hoop toch dat we in de toekomst weer veilig met elkaar kunnen voetballen. Het moet voor mij veilig omdat ik mezelf reken tot de risicogroep volgens ingewijden. Mannen met kale koppen en een baardje alsmede mensen met veel buikvet blijken gevoelig te zijn voor het C virus Ik behoor duidelijktot de laatste groep. Wat betreft onze leeftijd behoren we allen tot de risicogroep. Ik benieuwd hoe we dat gaan doen en op welke termijn.