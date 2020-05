Klaas Kruizenga (speler SV Bedum Oldstars): van keeper naar spits.,

Dat Klaas Kruizenga op een training van de SV Bedum Oldstars niet scoort is van dezelfde zeldzaamheid dan de dagen dat ‘gekkie’ Donald Trump niet op de sociale media actief is. Klaas scoort namelijk altijd al zijn sommige goals soms op het randje. Maar daar hebben we gelukkig scheidsrechters voor om daar over te beslissen. En anders is er altijd nog Nanno die graag bereidt is om uit te leggen waarom een goal van Klaas, die in zijn jonge jaren keeper is geweest, soms wel maar ook weleens niet goed gekeurd kan worden.Op 18 november 1953 in Baflo, als zoon van een kapper. Ik ben de middelste van drie jongens.”: ‘Tot mijn 11had ik niets met voetbal, ook al voetbalde mijn oudere broer wel. In de (toen) 5en 6klas van de lagere school voor het eerst gevoetbald met het schoolelftal, eerst als voetballer, later als keeper. Ik ben toen lid geworden van CSB, als keeper de jeugd doorlopen met als hoogtepunt mijn laatste jaar als A-junior. We speelden in de “selectieklasse” o.a. tegen CVVB (1x winst, 1x gelijk). Dat was achteraf gezien één van mijn mooiste voetbal jaren. In de senioren begonnen in het 3elftal en later in het 1elftal beland. In 1980 getrouwd, gaan wonen in Bedum en gaan keepen bij CVVB. Begonnen in het 2, later ook het 1elftal (o.a. de beslissingswedstrijden in 1986 tegen the Knickerbockers en vv Noordwolde gespeeld). Uiteindelijk in het 3elftal kampioen geworden met o.a. Tiemen Vriezema als teamgenoot. Op mijn 36een stapje terug gedaan naar het 4(1 jaar) en nog een aantal jaren in het 5gespeeld. Kampioen geworden met o.a. Wolter Siccema. Daarna gestopt wegens fysieke ongemakken. Na een paar jaar een poging gedaan om weer te gaan keepen in de veteranen, maar na anderhalve wedstrijd bleek dat het toch niet ging. Verder ben een aantal jaren leider geweest van het 4elftal, leider van C1, waar mijn zoon in speelde en verder een aantal jaren keeperstraining gegeven bij de jeugd en 13 jaar deel uitgemaakt van de jeugdcommissie.”Gezien de huidige omstandigheden het niet duidelijk is over hoe alles zal gaan zullen wij, denk ik niet op vakantie gaan. Wij zijn overigens geen echte vakantiegangers, vliegen is helemaal niet aan mij besteed, mijn vrouw heeft een paar vriendinnen waar zij af en toe mee weg gaat voor een korte vliegvakantie.”Die is ontstaan begin jaren zeventig (o.a. Status Quo, Pink Floyd, the Who, CCR enz), maar mijn favoriete band is KAYAK met de geniale Ton Scherpenzeel als voorman. Op 2 augustus 1973 naar een concert van Kayak op Ameland geweest, waar ik met een paar vrienden op vakantie was. Ik was meteen verkocht. Sindsdien alle muziek van Kayak gekocht, kort geleden nog een dubbel CD (live2019) aangeschaft en een vinyl plaat besteld die eind mei uitkomt. Na het uiteenvallen van Kayak zijn ze in 1999 door toedoen van Syb van de Ploeg (ook Kayak fan), na een reünie, weer begonnen. Tot eind vorig jaar traden ze in verschillende samenstellingen op.”Dat geloof ik wel, al liggen de werkelijke sterftecijfers hoger denk ik, omdat niet iedere overledene getest is.Ik heb op 1 maand na 46 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. Binnen die organisatie op verschillende afdelingen en locaties gewerkt, nieuwe dingen opgestart, andere kantoren ondersteunt enz. Ik ben drie jaar (2017) voor mijn AOW-datum gestopt. Inmiddels ben ik officieel AOW’er.”Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb zoveel trainers gehad, ik kan mij geen trainer herinneren die er voor mij uitsprong. Wat ik wel weet is dat ik nooit keeperstraining heb gehad van een “echte” keeperstrainer. Als ik zie hoe het daarna is gegaan heb ik dat, met alle respect voor degenen waar ik training van heb gehad, wel gemist en was ik denk ik een betere keeper geweest. Overigens heb ik zelf wel een aantal jaren keeperstraining gegeven bij de jeugd en een keeperstrainingscursus gevolgd.”Een goed gelegenheid om in beweging te blijven en ondanks mijn fysieke ongemakken lukt dat aardig. Na mijn actieve periode toch te weinig aan beweging gedaan en het WF kwam voor mij als geroepen.. Lekker voetballen op ons niveau. Het leuke daaraan is ook dat je weer oude ploeggenoten tegenkomt, waar je in diverse teams mee hebt gespeeld. En natuurlijk zijn de sociale contacten belangrijk.”Klussen doe ik zoveel mogelijk zelf, zowel thuis als bij de kinderen. Ik wandel momenteel veel en als het weer mooi genoeg is stap ik op de fiets. Daarnaast pas ik 1x per week op mijn kleinzoon, normaal gesproken fitness ik 2x per week. Verder gaan we af en toe naar het theater en begin dit jaar sinds lange tijd weer naar een concert geweest. Vanwege mijn gehoor problemen lang niet gedurfd, maar met goede geluiddempers in de oren prima te doen. En niet te vergeten is het drummen een grote hobby van mij.”: ‘Vervelend niet, er zijn er wel een paar die het mij lastig proberen te maken en dat lukt soms ook nog. Maar vaak ben ik ze te snel af en scoor regelmatig.”Zonder twijfel Johan Cruijff. Gewoon een geniale voetballer die zijn tijd ver vooruit was.”Dit nieuws had ik nog niet meegekregen. Hij doet alles om aandacht te krijgen vanwege de gemiste promotie. Ik denk niet dat het helpt en hij staat inderdaad voor gek.”Voor de meeste clubs is het een kwestie van overleven. Eerst zelf de broek ophouden, geen geld uitgeven aan transfers. Mocht overheidssteun nodig zijn dan moeten er strenge voorwaarden worden gesteld.”Dat je niet kunt doen en laten zoals je dat normaal zou doen, al moet ik zeggen dat ik er nog niet zoveel moeite mee heb. Ik ben niet iemand die overal op af gaat, ik kan mij goed bedaren en vermaken. Ik heb alleen contact met mijn vrouw, kinderen en kleinzoon en voor de rest niet, het is even niet anders. Ik hoop wel dat we in september weer los kunnen met WF.”Ik hoop dat alle versoepelingen geen negatief effect hebben op het aantal besmettingen en dat we binnen afzienbare tijd weer enigszins normaal kunnen leven en dat we in september hopelijk weer los kunnen met WF.”