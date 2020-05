Henk Buikema (voetbaltrainer): 'Ik heb die 'kwekprogramma's niet nodig om mij een mening te vormen." ."

Henk Buikema is gestopt als trainer in het seniorenvoetbal. Dat vertelt de sympathieke Lopster in de vijftien vragen aan waar verder Amerika, de actie van AZ, het spelen zonder publiek en zijn mooiste als trainer bij ‘zijn’ Loppersum voorbij komen.‘Ik ben in EENUM geboren op 18-05-1962.”Als jeugdspeler ben ik begonnen bij vv de Fivel. Op mijn 15heb ik daar mijn debuut gemaakt in het eerste team wat toen in de derde klasse uit kwam . Op 17 jarige leeftijd heb ik de overstap gemaakt naar Appingedam en heb daar zowel hoofdklasse (7 jaar) als eerste klasse gespeeld (3 jaar). Mooi detail is dat ik precies in dat overgangsjaar ook in het Nederlands team O17 speelde, samen met de beide jongens van Koeman. (Die hebben het daarna toch iets beter gedaan dan ik). Mijn laatste jaren als voetballer heb ik gespeeld bij sc Loppersum. In 1997 ben ik gestopt als voetballer en doorgegaan als senioren trainer.”Zonder twijfel Henk Bodewes. Deze bezeten trainer kon je echt beter maken, het was zelden saai op de training en was een WINNER. Heb veel van deze trainer geleerd, zowel op voetbalgebied, als daar buiten.”Dat waren er veel. Steeds bovenin eindigen in de competitie is mooi, maar het dan net niet reden is………..Maar ik moet 1 noemen. Heb het laatste jaar ook de JO7 getraind, daar kom je nog taferelen tegen wat puur is. Dat is wel heel mooi.”Ik werk in het UMCG al Digital Technician op de afdeling Pathologie.”‘Het ook eens thuis zijn met mijn vrouw is een grote hobby van mij. Verder moet ik nog hobby’s zoeken. Daar was gewoon geen tijd voor als je 6 dagen in de week op het voetbalveld staat.”‘Ik heb bij veel grote clubs in de keuken gekeken, zowel in binnen als buitenland, maar zou nog wel eens bij Barcelona willen kijken.Ja die is wel groot. Ga er nu 10 jaar elke zomer heen en alles was al weer geregeld en dan kan het gewoon niet. Daarnaast zijn we vorig jaar met Ajax in zee gegaan qua voetbalkampen in Amerika en dat kan nu ook niet doorgaan. Jammer.”‘Nee dat denk ik niet. Ik denk dat er wel weer genoeg redding acties komen en gemeenten borg gaan staan. En anders moet de KNVB (UEFA, FIFA) maar bij springen. Die hebben geld genoeg.”‘Ben er wel blij mee, het heeft lang genoeg geduurd en hier in het Noorden valt het gelukkig nog mee. Dat wil niet zeggen dat we hier de regels aan onze laars kunnen lappen, maar we hadden misschien wel wat eerder uit de Lock Down gekund. Alleen dan hadden we provinciegrenzen dicht gemoeten haha.”: Ja blijf nog wel wat doen in het voetbal. Ik ben nog werkzaam als talentcoach en docent bij de KNVB, blijf de jongste jongens nog trainen bij Loppersum en Amerika blijft. En wie weet………….”‘Geen van 2 omdat ik naast mijn eigen voetbal ook nog heel veel wedstrijden kijk op tv en dan mijn eigen mening vorm, Dus heb de ‘kwekprogramma’s’ niet nodig.”:’ Niet, heb nu een paar wedstrijden in Duitsland gekeken en vindt er zonder publiek niets aan. Ik mis wat. Voetbal moet je met publiek spelen, het draait niet alleen om geld.”Hadden ze niet moeten doen. Vindt het een beetje kinderachtig. Het is trouwens wel een leuke club en dan met name de jeugdopleiding.”Haha Johan misschien een nieuwtje voor jou, maar er komt geen nieuwe vereniging. Ik ben volledig gestopt als senioren trainer. Je zult mij nog wel op de velden zien, maar dan als toeschouwer. En de verwachtingen voor het amateurvoetbal ligt in handen (tentakels) van het virus, maar denk op dit moment dat we eind september gewoon weer beginnen met de competitie.”