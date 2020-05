Piet Tamminga, het 'kanon' van de SV Bedum Oldstars

Enkele weken voor het uitbreken van het coronavirus raakte Piet Tamminga geblesseerd. Het ‘kanon’ van de SV Bedum Oldstars raakte geblesseerd aan een van zijn knieën zodat het voetballen even over was. Maar in de antwoorden in de rubriek de vijftien valt te lezen dat we de man met denk ik het hardste schot van ons allemaal snel weer terug op het veld mogen verwachten.Ik ben op 3-9-1953 te Bedum geboren.Met 8 jaar lid geworden van CVVB.Door mijn postuur ben ik verdediger geworden, rechtsback en later laatste man. Later in het 1elftal van CVVB samen met Cor Smid, Tiemen Vriezema en Aalderik Venhuizen ook nog kampioen geworden. Daarna getrouwd met Marja Dekker en naar Ten Boer verhuist en daar gaan voetballen bij Omlandia. Samen gespeeld met oa. Jan Bijma, Koos Ritsema en Wim v/d Heide (GVAV). De mooiste goals zijn altijd in eigen doel, daardoor omgevormd tot spits. Mijn mooiste tijd was toch wel bij de veteranen samen met Romke Streurman, Aaldrik Venhuizen, Hans Spier en later ook Bram Bakker. Mooie tijd gehad, de reizen naar Polen en kampioenschap en natuurlijk heel veel gescoord.”Na 5 jaar Ten Boer door mijn werk als conciërge van de Mavo te Bedum, weer verhuist naar Bedum.Van 1994 tot aan mijn pensioen conciërge geweest bij het Werkmancollege, het latere Stadslyceum.Beste trainer was voor mijn gevoel Jan Smid uit Rolde bij Omlandia en Jan Bats bij CVVB.”Mijn knieën zijn versleten maar nog niet af dus keer ik zeker weer terug als Walking Footballer.”Ik heb heel veel doelpunten gemaakt, niet nadenken maar schieten, links of rechts, maakt mij niet uit. Ga maar eens alleen op de keeper af, 9 van de 10x gaat het mis wanneer je te veel tijd hebt om na te denken.”Mag graag fietsen en dan genieten van de natuur en natuurlijk met de camper verre reizen maken. Helaas moet dat nu zonder mijn vrouw Marja die op 26-11-2019 is overleden zodat ik nu maar even moet kijken hoe dat zal gaan.”.‘Ik was meer van het direct doorspelen hoewel je als spits ook wel op jezelf was aangewezen.”Ik denk het wel, de toekomst zal het uitwijzen.”Ik zou met niemand willen ruilen, ik kan nu zelf mijn dag invullen en doen en laten wat ik zelf wil.”Dan ga ik toch voor Cruyff want als Nederlander heeft hij ons als voetballand op de kaart gezet.”‘ Als men vindt dat een bedrijf, een voetbalbedrijf in dit geval, in het buitenland een werknemer €35000,00 per DAG laat verdienen, en dan ook nog subsidie aanvraagt??? Dan kun je je afvragen of dat nodig is, van de andere kant, geen voetbal dan ook geen plezier.”Ik mis de sociale contacten en het voetbal enorm, maar ik ben ook wel blij dat Marja, deze coronatijd niet meer hoeft mee te maken.Mijn tante is kort geleden aan het coronavirus overleden, maar haar man mocht niet mee om haar te begraven, en dan ben je 63j getouwd. Niet te bevatten! Verschrikkelijk.”Mijn respect gaat toch ook uit naar de scheidsrechters, ik ben het altijd met ze eens behalve wanneer ik er anders over denk, maar dat gebeurd bijna…Met respect denk ik ook aan Jan van Dijk. Jan heeft nooit gevoetbald en gaat dan spelen met een stel oudjes die denken dat ze nog kunnen voetballen. Jan, eerste assistent van onze trainer, wordt steeds beter, nu alleen nog wat meer scoren.”