Henk Majoor(teamleider TEO Ten Post) : 'Een wedstrijd zonder publiek is als een elftal zonder keeper"

Henk Majoor was dit seizoen, samen met Gerben van der Hoek, dit seizoen bij de sv TEO verantwoordelijk voor het technisch gebeuren rond het eerste elftal. Richting het komende seizoen doet hij echter weer een stapje terug en kan hij zich weer meer richten op iets wat, naast het voetbal, zijn passie is en waar hij in de vijftien vragen over vertelt.Ik ben geboren in Groningen op 22 maart 1964.”Ik heb tot aan de senioren gevoetbald in de hoogste jeugdelftallen van Oranje Nassau. Helaas moest ik i.v.m. knieblessures al op jonge leeftijd stoppen als voetballerdus van een carrière is weinig sprake.Daarom ben ik toen maar verder gegaan met trainingen geven en ben nog een aantal jaren jeugdscout voor de KNVB geweest.‘Oeps dat is een moeilijke vraag aangezien ik slecht ben in namen. Ik heb even aan een oud teamgenoot gevraagd welke trainer altijd met consumptie praatte en bloedje fanatiek was. Dat bleek Alfred Laaning te zijn. Vond dat toen best irritant, maar heb er wel veel van geleerd.”‘‘In het dagelijks leven ben ik leerlingbegeleider van BBL leerlingen bij IWNO&F een opleidingsbedrijf in Installatietechniek.”‘ Een grote hobby is het fotograferen van vogels en eigenlijk alles wat in de natuur voor komt. En natuurlijk foto's maken bij sv TEO tijdens de wedstrijden van zowel jeugd als senioren.”: ‘Ja dat is wel een grote domper, veel mensen hadden zich er voor ingezet om er een fantastisch feest van te maken. Er was een driedaags programma georganiseerd met de bekende Meul'nloop, een receptie, voetbalclinic, zeskamp, buffet, Hans Nijland als spreker en als afsluiting een groot feest. Het is nu verschoven naar volgend jaar mei waarbij we hopen dat we dit vreselijke virus onder controle hebben.”Tja ik snap dat je je wilt versterken met spelers, maar of dat op dit moment de juiste keuze is betwijfel ik.Hoe leg je dat uit aan je achterban als je net 11 man ontslagen hebt.Ze moeten al gebruik maken van overheidsregelingen en elke wedstrijd zonder publiek is een verliespost van 400.000 euro.Persoonlijk zou ik het nu zo laten en maar accepteren en met steun van de sponsors en supporters proberen te over leven met het materiaal wat je nu hebt.”Is wel terecht er vanuit gaande dat ze waren gepromoveerd naar de eredivisie.Ze lopen nu veel geld mis die ze al min of meer geïnvesteerd hebben.Misschien dat de clubs elkaar een beetje kunnen ondersteunen en volgens mij zit er geld genoeg bij de KNVB voor ondersteuning hierin.Mocht er dan nog een financieel gat zijn dan misschien een overheidssteun krijgen.En misschien wat meer in jeugdige talenten investeren.”‘Het vervelendste vind ik het missen van de sociale contacten en dat het je dagelijkse leven beheerst. Het spontane is ervan af op het moment. Niet spontaan uit eten of naar vrienden en familie gaan.”‘Met Ronald Koeman zou ik wel een dag mee willen ruilen. In de jeugd wel tegen hem gespeeld en ben wel nieuwsgierig hoe zijn dag als trainer er uit ziet.”Eens. Gaat vaak ten koste van eigen jeugdspelers en als de geldkraan dicht gedraaid word stort alles in en degraderen ze net zo snel als dat ze promoveerden.‘Is niet logisch. Tenzij hij al weet wie het word en deze akkoord gaat met het beleidsplan. Anders moet je dat toch samen opstellen en ik zie dat zelfs meer als een taak voor de technisch directeur.”Een elftal zonder keeper.”Eens. Dat idee heb ik ook een beetje.”