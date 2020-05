Geert Raven (speler SV Bedum Oldstars): 'Jeugd moet leren omgaan met winst en verlies.""

Geert Raven is mijn ‘buurman’ in de kleedkamer. Want zoals in iedere kleedkamer heeft iedereen een vaste stek en wat bij ons niet anders is. Zo weet ik ook dat Geert nog steeds een fanatiek schaatser is en wat op de woensdagochtend, waar hij conditioneel duidelijk een van de beteren is, hem prima van pas komt: ‘Ik ben geboren op 25 januari 1949 in Leek en in 1957 verhuisd naar Winsum.Op 10 jarige leeftijd begonnen met voetballen in de pupillen bij Hunsingo. Na de junioren naar het tweede elftal, vanaf 1969 tot eind 1970 weinig gevoetbald i.v.m. diensttijd in Hohne Bergen Belsen. Na mijn diensttijd weer in het 2elftal gaan voetballen. Eind 1972 verhuisd naar Bedum en gaan spelen bij CVVB in het 2e elftal en lagere elftallen. In mijn junioren tijd als rechtsbuiten begonnen en daarna naar het middenveld en later als rechtsachter op 56 jarige leeftijd gestopt.”: Ben begonnen als leerling tekenaar bij het Gasbedrijf Hunsingo en daar tot mijn diensttijd betrokken geweest bij de aanleg van het gas in vele dorpen in noord Groningen. Na mijn diensttijd zeven jaar als bedrijfsgasfitter, daarna tot mijn pensioen als uitvoerder onderhoud en storingen gas bij ENEXIS.”Moeilijk te zeggen, ik heb diverse trainers gehad waarvan Bolhuis en Koorenhof mij het meest zijn bijgebleven.”: ‘Klussen in en om het huis en bij de kinderen, fietsen en wandelen met Janny door het mooie Groninger land. Schaatsen als recreant iedere dinsdagavond bij YVG in Kardinge.”Zeker , maar dat maakte ik ook al eerder mee. Zo heb ik jarenlang iedere woensdagavond in het stadspark zomertraining gedaan met de schaatsclub en zelf rond Bedum gelopen.In 2010 heb ik na knie klachten een kijk operatie gehad waar mij is geadviseerd niet meer hard te lopen.Dat was voor mij een grote teleurstelling en ben daardoor op de racefiets gegaan en met veel plezier ook toertochten gereden. En gelukkig kan dat nu nog wel want echt zonder sport kan ik nog niet.”‘Ze mogen mij wakker maken voor stamppotboerenkool met spekjes.”: ‘Niet echt een idool maar ik hou wel van jaren zestig en zeventig muziek.Is moeilijk te zeggen, maar ik denk van wel.: ‘Als alles zich zo blijft ontwikkelen dan acht ik de kans wel aanwezig dat het nog langer gaat duren.”‘Joop Zoetemelk als groot renner en vooral een bescheiden man. Johan Cruijff was een geweldige voetballer en Sven Kramer al jaren de alleskunner op de allround afstanden. “: ‘Het plezier in het voetbal moet bij de jeugd voorop staan, maar daarbij hoort wel het omgaan met winst en verlies.: ‘Moeilijk om een oordeel over te geven, maar dat er iets moest gebeuren lijkt mij duidelijk.: ‘Het niet kunnen ontmoeten van de kinderen , kleinzoon en verdere familie en vrienden. En daarnaast mis ik het Walking Football.”: ‘Vindt het een goed idee om op deze wijze elkaar nog beter te leren kennen. Het Walking Football zoals wij spelen vind ik geweldig en daarnaast zijn de trainingen onder leiding van een strenge maar rechtvaardige Nanno Kranenborg zeer plezierig.”