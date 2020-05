Ger Bolhuis, de bijna 'Heintje Davids van de SV Bedum Oldstars

Ger waar en wanneer ben je geboren: ‘ In Winsum Schaphalsterzijl op 12- 08 -1951.” ‘ In Winsum Schaphalsterzijl op 12- 08 -1951.”

Kun je wat vertellen over je carrière als voetballer: ‘Op 12 jarige leeftijd bij KRC begonnen in de B daarna de A-junioren. Op Curaçao in een elftal van de Marine luchtvaartdienst gespeeld om vervolgens weer bij KRC te gaan voetballen. Daarna overgestapt naar LVC waar ik vooral in het tweede elftal en de veteranen heb gespeeld.”

Jij gaat wel/niet op vakantie omdat: ‘ Dit jaar niet omdat het coronavirus reizen nog niet toe laat.”

Wat is jouw muzikale voorkeur: ‘ Country muziek”

Totale sterftecijfer laat zien coronavirus op retour is. Daar geloof jij wel of niets van: Daar geloof ik nog niet in want afstand houden heeft volgen mij de grootste invloed en daar mankeert nog wel wat aan.”.

Wat waren je werkzaamheden voordat je met pensioen ging: ‘Vanaf mijn zestiende jaar zes jaar bij de Marine gediend. Daarna een aantal jaren in de bouw en 33 jaar, tot mijn pensioen, bij Smit Prefab Beton waar ik na mijn hartaanval 12 jaar als calculator heb gewerkt .”

Wie was de beste trainer waar je onder gespeeld hebt en waarom: ‘Ik heb niet veel trainers gehad ik ga voor Nanno die ons elke week weer duidelijk maakt hoe we de oefening moeten doen.”

Het Walking Football is voor mij: ‘De P van plezier en de sociale contacten.”

Wat zijn naast het Walking Football jouw :verdere hobby’s : ‘Wandelen met de hond, lezen en klaverjassen.”

Wie van je teamgenoten binnen de SV Bedum Oldstars is jouw ‘vervelendste’ tegenstander: ‘ Ik heb geen ‘vervelende’ teamgenoot.”.

Cruyff, Maradonna of Messi. Wie en waarom is in jouw ogen de beste: ‘Cruyff was meer totaal voetballer dan de andere twee.”.

Henk de Jong beklom een paar weken geleden de Oldehove in Leeuwarden. Boven hees de Cambuur-trainer een vlag van vijf bij drie meter. De Jong moet wel/niet uitkijken dat hij niet het ‘gekkie’ van Nederland wordt: ‘Ik ga voor wel . Hij moet inderdaad uitkijken dat hij niet ‘gekke Henkie’ wordt omdat hij toen begon met een kansloze missie.”

Betaalde clubs ‘janken’ om extra steun maar toch wordt er rond transfers met miljoenen gesmeten. Vreemd of ergens wel logisch: ‘ Wel logisch anders kunnen zich zelf wel opheffen . Maar ze zullen wel moeten inleveren en niet denken dat ze de enige zijn die het moeilijk heeft.

Wat vind jij persoonlijk het vervelendste aan alles rond het coronavirus: ‘Geen kinderen en kleinkinderen zien. Geen normale sociale contacten.”

Wat wil je verder nog in deze rubriek kwijt: ‘Voetbal zonder publiek lijkt mij zinloos en verder hoop ik dat we in september weer Walking Football kunnen spellen maar heb er nog niet veel vertrouwen in. “