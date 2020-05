Irene Bernsen(oud-international Ned dameselftal): 'door het coronavirus worden de vluchtelingen in de tentenkampen vergeten."

Irene Bernsen speelde als voetbalster ongeveer 30 interlands waarin ze samenspeelde met o.a. Vera Pauw en deze week op 49-jarige leeftijd overleden Liesbeth Migchelsen. Daar vertelt Irene over maar ook over het weinig tot geen nieuws over de vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden in de tentenkampen moeten leven. Maar ook gaat ze in de deze keer zestien vragen in hoe het na het coronavirus verder moet/gaat met het vrouwen/meisjesvoetbal in Nederland.‘Ik ben geboren op 3 juni 1968 te Weiteveen, gemeente Schoonebeek, onze NAM-gemeente van vroeger. Toen vond ik de "ja"-knikkers intrigerend, maar inmiddels, nu ik mij echt een Stadjer ben gaan voelen, sta ik er wel wat anders in......de magie is voorbij.”: ‘Vanaf mijn derde jaar sliep ik al onder een Ajax-dekbed met de voetbalschoenen aan. Op mijn 5e ging ik voetballen bij de meisjes junioren van VV Weiteveense girls en op mijn 12e werd ik geselecteerd voor de Drentse Selectie. Op mijn 16e verkaste ik naar Sc Angelslo. Ondertussen speelde ik in de Noordelijke Selectie en in de Drentse en Noordelijke Selectie in de zaal. In 1990 werd ik geselecteerd voor het Nederlands Vrouwenelftal en. Daar heb ik samen met Vera Pauw in mogen spelen. Om het voetbal naar een hoger niveau te tillen zijn we met een grote groep vrouwen uit de Drentse Selectie bij Sc Erica gaan voetballen. Daar haalden we de net opgerichte Landelijke Competitie waar we 2e werden, net achter Ter Leede. In Zeist was iedereen verbaasd: in het Noorden werd er dus ook op niveau gevoetbald. Ik heb jaren gescout voor de KNVB (jongens en meiden) en heb nog lang op hoog niveau in de zaal gevoetbald bij Fit Boys en Heerenveense Boys. Bij Diva '83 in de stad Groningen heb ik uiteindelijk afgebouwd en ontdekte ik dat voetbal ook voor het plezier en zonder druk gespeeld kan worden. Dat was een fijne periode. Ondertussen had ik mijn TC-3 diploma gehaald en werd ik trainer/coach bij vv Helpman en daarna bij Sc Lycurgus dames 1. Mijn hele carrière heb ik geprobeerd het meiden-en vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Ik heb een aantal bestuurlijke functies vervuld, beleidsplannen geschreven en in Technische Commissies gezeten, wetende dat ik mijn nek uitstak en met weerstand te maken zou krijgen, omdat het professioneel denken en handelen nog erg weinig was ontwikkeld, de goede intenties daargelaten. Nog steeds moeten we er hard voor werken en is het niet vanzelfsprekend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld na de coronacrisis? Gaat dit het net opgebouwde vrouwenvoetbal raken? Ik hoop het echt niet.”‘Bert van Lingen, trainer Nederlands Elftal, omdat ik tactisch heb leren denken, en van hem heb geleerd hoe je een doel kunt halen en dit met een zekere zakelijkheid kunt doen. En Jack Soumeru, trainer van de zaalselecties, omdat hij voelde wat ik nodig had. Hij liet mij vrij spelen en gaf mij enorm veel zelfvertrouwen. Legde nooit druk op mij en daardoor ging ik vliegen. Daarnaast heb ik als coach twee fantastische trainers naast mij gehad. Marco Pesiwarissa bij vv Helpman, een tacticus eerste klas. En bij Sc Lycurgus Sven Jager die met een enorme drive en vasthoudendheid zijn trainingen verzorgde en ons gezamenlijke doel probeerde te halen. Mooie samenwerkingen waar ik trots op ben. “‘Ik ben manager zorg bij Vanboeijen, een prachtige organisatie.”: ‘Lezen, o.a. historische en Duitse romans, voetbal en sport kijken en volgen.: ‘Is een tweeledig gevoel. Aan de ene kant enorme verbazing, omdat het een booming business is. Aan de andere kant niet, omdat ik, zoals ik net al schreef, weet dat de acceptatie en emancipatie van het vrouwenvoetbal nog lang niet is voltooid. Dit zou niet moeten, maar is wel de realiteit. Hier zou de KNVB iets in kunnen betekenen wellicht?”‘Ik vind dat je moet blijven investeren, omdat je na de coronacrisis verder moet. Ik geloof altijd in vooruit kijken en anticiperen en ik denk dat Fc Groningen dat nu doet. Ik vind het eigenlijk wel moedig en ook verstandig. “:’ Ik vind dat terecht. Je zal maar in hun schoenen staan. En als ex-voetbalster zou ik vreselijk balen als ik nu bij Sc Cambuur zou spelen. Ik snap het bestuur ook. Ook zij durfden te investeren en te bouwen en dan word je hiermee geconfronteerd. Zuur hoor. Even los van de beslissing van de KNVB, want het lijkt mij ook voor hun een erg moeilijk gebeuren.: ‘Ik vind dat er vreselijk veel geld in het voetbal omgaat en ben erg ambivalent hierin. Voetbal is volksvermaak nummer 1 en dat voorkomt ook op andere vlakken weer zaken die geld kosten. En als we het vrouwenvoetbal willen beschermen, dan moet er iets, dus ja, ik vind dat de clubs staatssteun moeten krijgen, met als voorwaarde dat ze een betaald vrouwentak gaan opzetten. “‘Ik vind niet zoveel vervelend en pas mij erg goed aan en ook aan deze situatie. Maar wat mij wel zorgen baart is de toekomst en de zorgvuldige opbouw van het vrouwenvoetbal van de afgelopen 40 jaar (40 jaar....!). Staan BVO's er na de crisis nog wel voor open om een betaald vrouwenvoetbaltak op te zetten? Hoe gaat het bij de amateurs? En wat ik ook verschrikkelijk vind is dat we het niet meer over de vluchtelingen hebben die in erbarmelijke omstandigheden leven in de tentenkampen, bovenop elkaar. Dat raakt mij. “: ‘Ieder mens heeft recht op haar/zijn eigen keuzes hierin. Ik denk ook dat dat beter bij hem past. Ikzelf ga altijd voor het hoogst haalbare als het over voetbal gaat. Ik wil altijd winnen en zal altijd blijven gaan voor het meiden-en damesvoetbal.”‘Het een goed uitgebalanceerd team is en ze een fantastische coach hebben. Sarina zorgt er ook voor dat ze goede trainers naast zich heeft, zodat zij zich kan richten op het groepsproces en de tactiek. Dit is belangrijk. Een vrouw als coach die zelf op hoog niveau heeft gevoetbald en als vrouw snap je vrouwen en groepsprocessen die hierbij gepaard gaan beter. De wereldkampioen heeft een vrouw als coach, Frankrijk, Duitsland, Japan: allemaal toplanden met vrouwelijke coaches en een goede technische staf met mannelijke en vrouwelijke trainsters en trainers. Top!”‘Ik ook. Zonder publiek is er totaal geen sfeer.”‘Een voetbalster/voetballer zonder bal.”‘Oneens. Wat een gezeur. Je gelooft toch zeker zelf niet dat Eric Gudde geen hart heeft voor de clubs in Nederland? Hij heeft fantastisch werk gedaan bij zowel Feyenoord als de KNVB. Ja, hij ligt nu onder vuur, maar doe het zelf maar eens. En neem van mij aan dat hij echt niet alleen de beslissingen neemt. Deze man heeft zichzelf allang bewezen en verdient wat credits. Ik vind het een wat ongenuanceerde uitspraak van Van Hanegem. Makkelijk scoren.”‘Jazeker heb met haar samengespeeld in Oranje met Vera als libero en Liesbeth als tank ervoor. Ik wist niet dat ze ziek was dus schrik ik wel. Bij het Nederlands elftal sliep ik soms met haar op 1 kamer tijdens trainingskampen. Ze ving mij goed op en gaf mij een warm welkom. In het veld kon je op haar bouwen. Krachtig, sterk, tactisch goed, fanatiek en positief opbouwend. En zeer actief om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten en die dus erg gemist gaat worden.”