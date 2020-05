Wessel Hoekzema (speler SV Bedum Oldstars): 'de tijd is gekomen om de salarissen, premies etc. van de spelers en bestuurders eens grondig onder de loep te nemen."

Wessel Hoekzema wordt door veel van zijn teamgenoten van de SV Bedum Oldstars een ‘vervelende ‘ tegenstander genoemd. Iets wat ik ergens wel begrijp want op Wessel zou ,door een prima fanatisme, een bijnaam als ‘de terriër’ of ‘de ‘bijter’ ook van toepassing kunnen zijn. Maar ik heb de vrijheid om hem een andere bijnaam te geven en dat is …. ‘een sympathieke, soms veel scorende, voetbalmaat.Geboren in Stroobos ( gemeente Grootegast) op 28 februari 1951. Op 3 jarige leeftijd verhuisd naar Middelstum.”: ‘Na schoolvoetbal en blokjesvoetbal op straat ben ik lid geworden van v.v. Middelstum ( in die tijd kon dat niet eerder dan op je 12). Ben eigenlijk per toeval keeper geworden. Bij een wedstrijd van de B-junioren stonden we in de rust met 12-0 achter. De keeper zag het niet meer zitten om de 2helft in de goal te staan. Heb mij aangeboden om de 2helft te keepen. Zo is dus mijn carrière als keeper ontstaan. Bij de senioren in Middelstum was ik keeper van het 2elftal en soms van het 1. In 1973 ben ik getrouwd en verhuisd naar Bedum en lid geworden van C.V.V.B. Bij C.V.V.B. werd ik keeper van het 2en één seizoen heb ik in het 1het doel mogen verdedigen. Hierna volgde het 3en 4elftal. Hoogtepunt voor mij was in 1978 de wedstrijd C.V.V.B 1 – Spakenburg 1 ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van C.V.V.B. Het feest daarna was grandioos. Na een meniscusoperatie moest ik noodgedwongen op 36 jarige leeftijd stoppen als actief voetballer.”‘Na wat kantoorbaantjes kwam ik in 1972 te werken bij de belastingdienst aan de Hofstede de Grootkade te Groningen. Dit was van korte duur omdat ambtenaar zijn niets voor mij was. ( voor ambtenaar moet je zijn geboren!). Vanaf 1973 tot mijn pensioen ben ik werkzaam geweest bij een belastingadvies- en accountantskantoor in Groningen. Een geweldige tijd met vele sociale contacten.”: ‘Zoltan Mraz, om zijn oefenstof op de trainingen.”Massoud is zeker niet mijn vervelendste tegenstander. Je kunt namelijk beter tegen dan met hem spelen. Hij is in zijn spel nogal “druk” en heeft daardoor niet altijd overzicht. Wat ik nog wel kwijt wil over Massoud is dat hij een voorbeeld is wat betreft integratie! Mijn complimenten.”‘Verdedigen is je denk ik beter aan te leren dan aanvallen. Verdedigers worden vaak ondergewaardeerd.”‘Klaverjassen, in de maanden september/april. Meestal één keer per week. Verder mag ik graag wandelen. Dit doe ik ook om wat fit te blijven. Binnenlands politiek heeft ook mijn interesse. Wat ook een hobby van mij is al klinkt het misschien raar dat ik mijn dochter regelmatig kan helpen met jaarrekeningen en belastingaangiften te maken. ( mijn dochter heeft een administratiekantoor in Bedum).”: ‘ F.C. Groningen heeft maar weinig reserves en dan moet er wat gebeuren”‘Wel, Elim was gedegradeerd en ik denk dat SV Bedum de nacompetitie niet had overleefd.”Wel, met Rutte als een uitstekende leider van het kabinet.”Of het wel of geen schande is weet ik niet. Wel heb ik mijn twijfels over de manier hoe de KNVBtot dit besluit is gekomen.”‘Messi, een voetballer zonder kapsones.”‘Niet, door het coronavirus is nu de tijd gekomen om de salarissen, premies etc. van de spelers en bestuurders eens grondig onder de loep te nemen!”: ‘Dat men haar of zijn vader, moeder ,broer, zus of kind niet kan bezoeken omdat deze in een verpleeghuis of instelling verblijft. Verder dat vele ondernemers het niet gaan redden. Persoonlijk mis ik de sociale contacten, het voetbalgebeuren op zaterdag en uiteraard het voetballen op woensdagmorgen. Ook jammer is dat wij dit jaar onze familie in Canada niet kunnen bezoeken.”Jij dank voor dit mooi initiatief. Wat ook wel vermeld mag worden is dat Jan van Woudenberg zijn inzet 5 jaar geleden rijkelijk is beloond. Jan die nog altijd als teammanager fungeert en dit op een voortreffelijke manier doet! Ten slotte: Jongens als het in een partijtje voetbal niet lekker loopt geef dan niet af op de scheids of je medespelers!”