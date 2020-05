Klaas van der Ploeg (voetbaltrainer): het ronselen van spelers is voor mij een “not-done”

Klaas van der Ploeg is een groot fan van de Amerikaanse Rockgroep The Eagles. Dit vertelt de trainer van Eenrum in de rubriek de vijftien vragen aan waarin hij het verder over de toekomst van Eenrum, wat hij van Onana vind en wat tot nu toe zijn hoogtepunt als voetbaltrainer is.Geboren in Uithuizermeeden op 10-juli-1962 maar opgegroeid in UithuizenVan zevende tot mijn 22gespeeld bij Noordpool-UFC. Van E-pupil t/m het 1elftal en altijd keeper geweest. In 1984 naar Hunsingo in Winsum gegaan en 8 jaar in het 1elftal gekeept en op 30-jarige leeftijdbewust gestopt om trainer te worden. “‘Achteraf heb ik van iedere trainer geleerd. Zo is de ene sterk in oefenstof, de andere in creëren van sfeer en weer een andere die duidelijk in wedstrijd bespreking kon zijn over de speelwijze. Maar ook hoe je omgaat in conflict situaties en waarom bepaalde keuzes in je opstelling worden gemaakt. En ik had wekelijks keepertraining bij Noordpool en Hunsingo waardoor één training altijd puur keepen was. Als je later dan zelf trainer bent ga je situaties herkennen die je zelf als actief speler hebt mee gemaakt en probeer je met die ervaring je voordeel te doen.Dit is voor mij geen specifiek moment maar de periode bij Corenos van 1994 tm 1999. Als beginnend trainer heb daar ik de kans gekregen om mijn als trainer te ontwikkelen in een periode waarin veel jonge spelers zich aandienden en dat zich beetje bij beetje ontwikkelde tot een goed voetballend geheel en wat een grote positieve invloed had op de gehele vereniging en supporters. Dit is voor mij veel meer van waarde dan een promotie of kampioenschap.”Ik ben werkzaam bij Philips in Drachten als “Shipping manager”, Ik ben teamleider en ons team is verantwoordelijk voor wereldwijde goederen transporten zowel weg-, zee- en luchttransporten, facturering van goederen, douane formaliteiten en warehousing in Drachten. In Juni hoop ik mij 40-jarig jubileum te vieren. In 1980 begonnen in Groningen aan deEuropaweg en sinds 1989 werkzaam in Drachten.”Muziek, ik heb een brede smaak van klassiek tot punk, Ik heb zelf trompet en schuiftrombone gespeeld maar door het voetbal heb ik dat opzij moeten leggen, Maar de trombone staat thuis en enkele keer blaas ik er op en het blijft wel kriebelen. Verder zijn wandelen , fietsen en vakantie vieren hobby’s.”.Ik was bijna 13 jaar( mei-1975) toen ik The Eagles voor de 1keer op de radio hoorde.Op Hilversum 3 was het Frits Spits op de VARA-dinsdag die “One of these Nights” draaide. Zijn aankondiging was dat The Eagles een beginnend bandje was wat beetje succes had in USA waar ze waren begonnen als begeleidingsband van Linda Rondstadt. En Spits voorspelde ze een grote toekomst….We hadden thuis een “Lowie Opta” radio waaruit een prachtige klank kwam en toen de gitaar intro van “One of these Nights” uit de radio kwam wat ik fan. Hun muziek is country -rock met mooie meerstemmige zang- en prachtige gitaar partijen. We hebben het geluk gehad dat we The Eagles in de afgelopen 25 jaar vele malen live hebben zien optreden in oa. Amsterdam, Hamburg en Londen.Wij hebben geen FOX dus zie geen Bundeliga live maar kijk meestal op zaterdagavond naar ZDF sportstudio. Ik kijk vooral naar het geboden spel maar entourage bepaald natuurlijk de sfeer. Dat er gevoetbald wordt heeft alles met geld te maken om de resterende honderden miljoenen binnen te krijgen.”Wat deze crisis duidelijk heeft gemaakt is dat veel bedrijven geen enkele vet op de botten hebben. Dit geldt ook voor de BVO’s die al jarenlang moeite hebben om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Kapitaal van de clubs staat op het veld. Lijkt me dan logisch dat je bij grote financiële problemen spelers gaat verkopen en je gehele personeelsbestand moet afbouwen om het omvallen te voorkomen. Denk dat alle BVO’s hiermee te maken gaan krijgen als er in Oktober nog niet wordt gevoetbald.”Het overstappen naar andere clubs hoort bij het voetbal. Het is goed om je ambities na te kunnen jagen als dat bij een andere club mogelijk is. Maar het ronselen van spelers is voor mij een “not-done”. “: ‘Dat is iets wat je als club cq trainer in beleid afspreekt. Veel spelers zijn soms hooguit 2 jaar in Nederland , kan me wel voorstellen dat spelers dan geen energie in studie gaan steken. Als ze wel NL-les gaan volgen is het ook nog de vraag hoe snel ze de taal oppakken.”Nee , de functie van BOA is toezicht houden en je hoort je handen thuis te houden als die je ergens op aanspreken. Er moet harder gestraft worden als Boa’s, politie, brandweer enz belaagd worden .”Ja, die mening deel ik, Ik vind Onana een ”spring in het veld”, een onrustige keeper die ook fouten maakt. “: ‘Persoonlijk heb ik er niet zoveel last van . Ik ga iedere dag naar het werk in Drachten, omdat het werk daarom vraagt, maar natuurlijk wel met de Corona richtlijnen. Vervelend is natuurlijk wel dat het voetbal helemaal tot stilstand is gekomen. Je zit midden in de competitie en van de ene op het andere moment is het seizoen afgelopen wat ik overigens een goede beslissing vind. In het noorden hebben we gelukkig relatief weinig met het virus van doen (gehad) maar als ik met collega’s in Eindhoven spreek hoor ik soms schrijnende gevallen waarbij het virus hard heeft toegeslagen in families en ook in het verenigingsleven. Daarom berust ik mij in de maatregelen en beperkingen die zijn opgelegd.”Om het seizoen te kunnen starten zal de 1,5 meter beperking eraf moeten zijn. Ik hoop dat in september teamsporten los kunnen maar of dat mogelijk zal zijn durf ik niet te zeggenVoor Eenrum zal het een overgang seizoen worden. We hebben bij de KNVB het verzoek gedaan om vrijwillig te degraderen naar de 5klasse. Nadat afgelopen seizoen al 5 spelers waren gestopt stoppen nu nog eens 7 spelers . Nieuwe spelers lijken er niet te gaan komen waardoor we een krappe selectie gaan krijgen bestaande uit jonge spelers. Met deze spelers aan een nieuwe toekomst gaan bouwen is een mooie uitdaging op een volledig gerenoveerd sportpark wat prachtig is geworden. Alle leden en de vele vrijwilligers staan klaar om weer los te kunnen gaan en gezamenlijk de schouders er onder te kunnen zetten en genieten van dat mooie spelletje voetbal.”