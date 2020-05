Jan van Woudenberg (speler/coördinator SV Bedum Oldstars) ziet 7:7 voor zestigplussers wel zitten

Jan van Woudenberg mag/moet de credits krijgen van het ontstaan van de SV Bedum Oldstars. Het was namelijk Jan die oud-voetballers, en later ook de dames persoonlijk benaderde om op latere leeftijd weer te gaan voetballen. Een inspanning die er voor gezorgd heeft dat er op de woensdagochtend vaak meer dan 25 mannen en op de donderdagmiddag 14 vrouwen aan het voetballen zijn.Ik ben op 8 september 1946 in de Oosterstraat te Groningen geboren en op 5 jarige leeftijd verhuisd naar de Bedumerstraat in Groningen. Henk van Oosten woonde een portiek verder.”In mijn jeugd heb ik het voetballen in de straat geleerd. Dagelijks waren we met een aantal jongens aan het voetballen bij een 40 meter lange blinde muur waarop we een paar doeltjes hadden geschilderd.Verder heb ik tal van sporten beoefend, zoals turnen, judo, voetbal, volleybal, tennis en atletiek.Vanaf mijn 12de tot mijn 17de heb ik bij Lycurgus gevoetbald, samen met Jan Gast.Na mijn politieopleiding in Arnhem verhuisde ik naar Leek en vervolgens naar Zuidhorn, waar ik een aantal jaren in het eerste zaterdagelftal voetbalde en bestuurslid werd.Na mijn verhuizing naar Bedum in 1977 heb ik de voetbalsport een paar jaar vaarwel gezegd. Wij waren de gelukkige ouders van een sportieve tweeling die ook de nodige aandacht opeiste. Toen ze zich goed konden redden, ben ik lid geworden van CVVB. Ik speelde daar enkele malen in het tweede en lange tijd in het vierde elftal met Hans Spier, Wim Keizer en diverse andere politiemensen.Bij de politie heb ik veel aan sport gedaan. Er kwam een moment dat ik gevraagd werd om sportinstructeur te worden. Gelukkig ben ik daar niet op ingegaan, de sport bij de politie liep in de navolgende jaren jammer genoeg ook zienderogen terug.Na mijn 60ste ben ik trainer geworden van mijn beide kleinzoons, die voetbalden bij Actief in Eelde en ONR in Roden.In het team van ONR speelden 5 jongens die van het ene op het andere jaar werden geselecteerd voor de jeugd van FC Groningen. Hierna ben ik daar gestopt als trainer/vrijwilliger. Ik vond/vind dat er te snel aan de jeugd getrokken wordt door de profclubs. Gelukkig is de opzet nu iets veranderd en worden ze op diverse locaties extra opgeleid.”Na mijn politieopleiding heb ik een jaar gewerkt in Leek/Zevenhuizen en 10 jaar lang in Zuidhorn. Toen er een meldkamer van de politie werd opgericht, heb ik daar gesolliciteerd en ben ik in de loop van jaren Chef Meldkamer Regionale Politie Groningen geworden. De laatste jaren heb ik nog gefunctioneerd als Projectleider C2000, het communicatie systeem voor de Politie, Ambulance en Brandweer.Op mijn 60ste ben ik met pensioen gegaan. Samen met mijn vrouw heb ik daar weinig van kunnen genieten. Ze kreeg kort daarna de ziekte Alzheimer en is vier jaar later overleden.”De trainer die bij mij de meester indruk heeft gemaakt was Jan Jeltema bij Lycurgus. Jan was de vader van Peter Jeltema (FC Groningen).Bij Jan moest je de bal het werk laten doen en werd veel aandacht besteed aan het positie kiezen en passen.”Ik ben een liefhebber van wandelen, wielrennen/fietsen, dansen en reizen.”Ik snap de regels van het WF wel. In beginsel vond ik de opzet ook wel goed. Het was de bedoeling om ouderen weer in beweging te krijgen. Ik denk dat men de fitheid van de huidige 60 plussers echter heeft onderschat. De meesten willen nog graag “iets” sneller lopen. Vandaar dat we bij de SV Bedum ook sneller mogen lopen als men niet in het bezit is van de bal. Wij doen het dus openlijk, andere WF verenigingen hopen dat de scheidsrechter een oogje dichtknijpt.Onze loopwijze is ontspannen en bevordert de conditie.Het zal misschien wel een idee zijn om het 7 tegen 7 spelletje uit te breiden naar de leeftijdsgroep van 60+. Ik denk dat daar belangstelling genoeg voor is. Binnen WF van de SV Bedum zijn er zeker 20 personen die daarvoor zeker in aanmerking komen. Als we in het najaar hopelijk weer van start gaan, kunnen we het wel eens uitproberen.”Een paar jaar geleden zijn we bij de SV Bedum gestart met een 50+ dames WF afdeling. Je wilt niet weten hoeveel plezier zij in het voetballen hebben. Sommigen hadden nog nooit een voetbal aangeraakt. De 14 vrouwen komen niet alleen uit Bedum, zo hebben zich ook vrouwen aangesloten uit Sauwerd, Groningen, Onderdendam, Overschild en Baflo. Uitbreiding zal natuurlijk prachtig zijn. Ik begrijp wel dat het voor de meeste vrouwen een hele stap is, maar eenmaal zien is de volgende keer meedoen. Raar eigenlijk dat geen enkele partner van onze eigen WF spelers meedoet.”Vroeger was ik een enorme fan van Pele, een soort Johan Cruijff. Hij was een Braziliaan die altijd op witte voetbalschoenen speelde. Ik was de eerste Lycurgiaan op witte voetbalschoenen.”‘De regering heeft de problematiek rond het coronavirus wel goed aangepakt. Het blijft een moeilijkje afweging tussen gezondheid en economie. Die beide aspecten hebben enorm veel met elkaar te maken. Achterna zal blijken wat een juiste keuze zou zijn geweest.”‘Ik denk dat we in september nog niet voluit kunnen trainen, het zal een aangepaste vorm moeten worden. Zolang het juiste vaccin er nog niet is blijft het problematisch, vooral voor hen die onderliggende mankementen hebben. De komende maanden zullen beslissend gaan worden of we straks de wei weer in kunnen.”‘Cruyff vond ik de beste. Hij was meer een totaal voetballer en Messi is er eentje voor de laatste 16 meter. Alle drie waren/zijn het natuurlijk goede spelers.”Toen ik de jeugd bij Actief en ONR trainde heb ik ze al tijd voorgehouden dat winnen en verliezen bij het voetballen en de opvoeding horen.Je wilt natuurlijk graag winnen, maar dat kan alleen als een ander verliest. Het gaat erom dat je plezier in het spel gehad hebt en dat je de nodige inzet hebt getoond.”Ik ben van mening dat de beroepsgroep in eerste instantie het zelf moet regelen. Mocht blijken dat ze echt in problemen komen, dan moet naar een oplossing gekeken worden.”Het gemis van vrijheid en contact met vrienden/familie.Leuk dat deze vorm van interviews is opgezet en dat Henk Diepenbroek een sportquizis gestart .”