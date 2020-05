Scheidsrechter Olaf Smit, dat er Ajacieden zijn die geen loonoffer willen brengen is een schande."

Olaf Smit is een scheidsrechter die ik helaas te weinig zie fluiten. Zijn wijze van fluiten, mannelijk voetbal begeleidt met de nodige humor, is namelijk iets wat mij heel erg aanspreekt. Maar ook buiten de lijnen is Olaf iemand die mij met zijn interesse in alles wat er in de wereld ‘te koop’ is heel erg aanspreekt en waarbij het vertellen van een fraaie anekdote dan nooit achterwege. En vandaar dat ik hem vroeg voor de rubriek de vijftien vragen aan en wat mooie en uitgebreide antwoorden opleverde.: ‘Ik ben geboren in een prachtige villa schuin tegenover het hoofdstation in Groningen aan de singels, eigenlijk pal naast het Groninger Museum. Hier was destijds Huize Tavenier gevestigd, een kraamkliniek. Net zoals vele andere Groningers zag ik daar op 20 maart 1967 het levenslicht. Ik ben dus een geboren en getogen Groninger. De kliniek bestaat niet meer, thans zit daar een kantoor in gevestigd net zoals vele mooie prachtige panden aan de singels in Groningen. Ik kijk nog steeds naar het pand wanneer ik er langs fiets of met de auto voorbij rijd. Mocht ik ooit het juiste lot hebben zou ik het kopen en laten verbouwen voor bewoning om er zelf in te trekken. “:’Ik ben begonnen op 6 jarige leeftijd gaan voetballen bij Hellas VC in de wijk Paddepoel in Groningen. Mooie arbeidersvereniging met een fantastisch clubtenue, hetzelfde als Inter Milaan. Korenblauwe kousen met zwarte boord, zwart broekje en een korenblauw shirt met een wit groene ster op het hart. Later werd dit shirt zwart blauw gestreept zoals het kennelijk altijd hoorde. Het shirt van het eerste elftal heb ik tot op heden altijd bewaard. Ik ben in de jeugd naar GRC gegaan na eerst tot de C junioren bij Hellas te hebben gespeeld. Hellas had altijd een prima jeugd afdeling waar heel wat goede voetballers vandaan zijn gekomen. Bert Edens, Henk Bont onder andere hebben er gespeeld waarna zij naar andere verenigingen zijn gegaan om daar hoger te gaan spelen. Dat waren prima voetballers. Ik dacht dat van mij ook maar bij GRC aangekomen werd ik met de neus op de feiten gedrukt want daar liepen een heleboel prima voetballers. Destijds was GRC de grootste club van de 3 noordelijke provincies en alle goede voetballers van kleinere verenigingen trokken daar naar toe en zo goed was ik dus niet. Daar kreeg ik te maken met betaalde trainers en dat was wat anders dan de goedwillende opa’s of vaders die ons een partijtje op de training lieten spelen bij Hellas. Ik kon aanhaken bij het niveau maar daar hield het wel bij op. Na twee jaar in de B-junioren bij GRC te hebben gespeeld kreeg ik problemen met mijn rechterknie en wat eerst leek op groeistuipen bleek het een gat in mijn kraakbeen. Hierdoor moest ik een jaar overslaan om de boel weer tot rust te laten komen en ben op aanraden van mijn vader aan atletiek gaan doen. Mijn vader was daar in zijn jonge jaren erg bedreven in en het leek me wel wat, sportminded als ik ben. Het was een leuke periode en zelfs nog Nederlandse kampioenschappen gelopen in Amsterdam. Wat me bij een individuele sport tegen staat is dat er geen teamconnectie is en dat het erg op jezelf is. Dat deed me besluiten om na een jaar weer terug te keren naar het voetbal. De humor, de geur van het gras en de kleedkamer, het teamverband en de gezelligheid speelden daarbij een grote rol. Na nog een jaar bij Gruno te hebben gespeeld ben ik via mijn broer ( goede voetballer ! ) bij VVK op de Hoogte gaan spelen wat een fantastische tijd werd. Heb daar van alles meegemaakt en kan er wel een boek over schrijven promoties, voetbalkameraadschap, goed voetbal, hard voetbal, degradaties. Ik ben daar als broekie goed opgevangen door spelers en trainers. Men schrijft en denkt vaak verkeerd over de club VVK maar ze moeten zich eens verdiepen in de cultuur die daar heerste ( in mijn periode ) als je dat berijpt dan is het de mooiste club die je je kon voorstellen. Doe maar normaal en doe niet uit de hoogte was het motto. Nu is het erg veranderd maar zie je nog steeds flarden terug van wat weleer de norm was. Pure kameraadschap op het veld. Nu kom ik er niet meer zo vaak maar als ik er ben is het gewoon weer zoals het was en de hartelijkheid spat er weer van af. Bij oud-spelers is dat precies hetzelfde. Ik ben tussentijds door mijn opleiding op het CIOS nog even in Heerenveen beland. De aanwezige leraar van keuzevak voetbal was Henk Heising. Prachtkerel die me ook vroeg bij de plaatselijke club te komen spelen. Machtig mooi. Ene De Haan was, samen met Heising, mijn trainer tot ik mijn enkelbanden scheurde en het voor mij voorbij was. In die korte periode veel geleerd van vooral Henk Heising die volgens mij de grote man achter Foppe de Haan was. Henk is ondertussen overleden maar had prachtige oefenstof. Alles met de bal en er mee sjouwen zodat je echt stuk ging. In die tijd ging het ook weer wat minder met mijn knie die de belasting, CIOS en voetbal, eigenlijk niet aan kon. Ben teruggegaan naar VVK maar daar twee keer weggegaan om elders te spelen maar altijd weer op het oude nest, VVK, teruggekeerd. In mijn laatste jaar ben ik zelfs twee keer kampioen geworden. Een keer met de veteranen en met het eerste zondag elftal. Hier speelde ik de laatste maanden van het seizoen mee wegens blessures. Machtig mooie tijd. Heb vreselijk veel blessures gehad maar altijd weer terug gekomen op het veld. Maar dit deed je ook voor de trainers die ik ben tegen gekomen bij VVK. Jan Rozema, Jacob Bosman, Willem Ooms. Mooie trainers waar je voor door een muur liep als het moest.”De keuze voor het fluiten heb ik genomen doordat mijn lijf op maandagmorgen weleens liet merken dat ik het toch echt een beetje rustiger aan moest gaan doen. Waarbij ik de woordkeuze merken beter kan vervangen door smeken. Henk Steenhuis is degene die mij uiteindelijk heeft over gehaald om scheidsrechter te worden. Zijn stijl is eigenlijk ook mijn stijl om te fluiten. Veel praten in het veld, corrigerend en motiverend, maar als het moet dan niet twijfelen. Wij houden allebei van mannelijk voetbal en fluiten niet voor elk wissewasje. Henk ligt momenteel in het Beatrixoord, te revalideren en ik schrok echt toen ik hoorde dat hij daar was. Ik wens hem alle kracht en sterkte voor de komende periode. Pracht kerel, dit terzijde. Ik heb veel van hem geleerd door veel te praten met hem en zijn wedstrijden te bezoeken. “Dat de regels in het voetbal steeds worden veranderd is inderdaad verwarrend. Hands, geen hands, rode kaart, geen rode kaart maar geel, bij corners vasthouden van spitsen, keeper te vroeg bewegen, penalty en geen penalty. Als kijker en voetballer word je er erg moe van. Het leuke is dat scheidsrechters dat niet zijn. Althans, zo zou het moeten zijn. Wij worden ieder jaar bijgespijkerd met betrekking tot de nieuwe regels en de veranderingen van andere regels. Eigenlijk zijn wij de brengers van het slechte nieuws want de spelers zelf, toeschouwers en vooral verslaggevers maken zich schuldig aan het niet inlezen van de veranderingen. In een vreselijk conservatief wereldje als het voetbal moet de wereld voetbalbond eens bij zichzelf te rade gaan waarom spelregelveranderingen wel bij andere sporten o.a. hockey alles wordt geaccepteerd en bij het voetbal niet. Eerlijk gezegd vond ik het hockey vroeger geen klap aan, loop je als een hond in het veld met een stok rond. Maar nu is alles veel spectaculairder dan ooit tevoren. Het spel is veel sneller en niet meer het statische van weleer. Nederland is ver in het proces van de video ref. Prachtig en mooi. Maar de Nederlander houdt van discussiëren en heeft bovenal een eigen mening. In sommige gevallen is dat goed. In sommige gevallen niet. Vlak daarbij het haantjes gedrag ook niet uit. Dit zorgt ook voor verwarring. Scheidrechters die regelmatig naast de pot piesen even apart nemen en even weer bijspijkeren in de regels. Wat ik persoonlijk wel gek blijf vinden is het grote verschil van het hanteren van de regels in verschillende landen. Als ik de tackles in Engeland bekijk is dat in Nederland een enkele reis naar de kleedkamer en een paar week tribune maar daar niet. In het buitenland wordt er veel meer geïntimideerd en wat alom geaccepteerd wordt. Ook dat is in Nederland niet zo. We hebben jaarlijks karrevrachten aan talentvolle voetballers die op het punt van doorbreken staan maar eigenlijk zo groen als gras zijn en daardoor niet doorbreken. Ook dit is een gevolg van wat ik net hiervoor beschreven heb. Ook de Nederlandse scheidsrechters zie ik anders fluiten internationaal dan hier in hun eigen competities.”In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Martinizorg bij de tak Jonge Moeders die op jonge leeftijd zwanger zijn geraakt en door allerlei omstandigheden niet de juiste zorg aan hun kinderen (baby’s) kunnen geven. Dit is boeiend werk wat erg leuk is te doen. Ik ben zelf vader van 2 heerlijke kinderen en al het goede kun je doorgeven met tal van tips. Dit wil uiteraard niet zeggen dat ik de perfecte vader cq opvoeder ben. Het is dankbaar werk met soms hele leuke resultaten maar ook wel eens met mislukkingen. Ik ga altijd uit van het goede van de mens en probeer dat in mijn werk ook te benadrukken. Rust, Reinheid en Regelmaat is datgene wat er in het vaandel staat en sommigen pikken dit goed op. Het lijkt wel een beetje op scheidsrechteren, Respect, Regels en Begeleiden. Soms knalt het maar het is altijd na afloop “no hard feelings”. Ik werk samen met een ontzettend goed team, leuke en aardige collega’s die elkaar corrigeren indien nodig. Ik ben een van de oudste werknemers daar maar dit wil niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Laatst heb ik nog wat geleerd van een jonge moeder. Dat vind ik prachtig. “: ‘ Naast het voetbal en werk heb ik diverse hobby’s. Ik ben altijd erg breed georiënteerd geweest. Ik ben erg sportminded. Mijn twee zoons voetballen waarbij de jongste meestal door zijn moeder vergezeld wordt en ik met de oudste mee ga naar wedstrijden. Als het even uitkomt dan ga ik uiteraard ook kijken bij de jongste. Verder klus ik veel thuis en houd er van dingen te maken of op te knappen d.w.z. schilderen van het huis en alle dingen die daar bij komen kijken. Ik ga ook vaak even kijken bij mijn vriendin die een paard heeft en probeer daar dingen van te snappen tijdens wedstrijden wat me overigens nog steeds niet is gelukt. Eigenlijk is alles een hobby …. het heeft allemaal mijn interesse. Staat er iemand aan mijn kachel te sleutelen of aan de auto dan sta ik er met mijn neus bovenop. Staat er iemand training te geven in wat voor sport dan ook vind ik dat machtig mooi om dat te volgen. Ik heb vaak bij de trainingen van Glenn Pinas gekeken en daar vreselijk veel van opgestoken. Hoe mensen te instrueren, hoe een team te bouwen en oefeningen te gebruiken en te vertalen naar het voetbal. Cruyff zei jaren geleden al dit te doen en als je het goed beschouwd was hij zijn tijd ver vooruit. Verdedigen doe je op je voorvoet doe je dat niet ben je een boomstam. In de eredivisie zie ik het mensen doen en die gasten krijgen tonnen. Doe je dat bij het basketbal dan ben je geslacht. Dat soort dingen. Verder kijk en observeer ik graag mensen. Bezoek veel jeugdwedstrijden, geweldig! Bankhangen kan ook een lekkere hobby zijn. Ach …. Ik heb er veel en doe het graag. “Ik zou wel eens een wedstrijd of dag mee willen lopen met Siemen Mulder. Siemen ken ik van de scheidsrechtervereniging in Groningen en is een uiterst aimabele kerel en bovendien een nuchtere Groninger. Hij krijgt vaak op zijn sodemieter in voetbalprogramma’s maar dat is niet terecht. Als hij een of twee seizoenen verder is dan is hij nog meer gegroeid en heeft hij meer routine en durven de spelers hem niet meer zo te benaderen als dat ze nu doen. Wat die John van den Brom allemaal tegen hem uitkraamde was belachelijk. Ik bewonder dan een Siemen die op dat moment de nuchtere Groninger was en het even liet voor wat het dat op dat moment was. Uiteraard heeft hij er melding van gemaakt want ik liet me ook niet voor de camera’s publiekelijk voor lul zetten. Van de Brom kon toen ‘brommen’ op de tribune. Het erge vind ik nog dat datgene wat een coach of trainer langs de lijn doet over wordt genomen door zijn spelers in het veld los van het feit dat als je dat respect niet kunt opbrengen je gewoon niet op het veld en laat staan in een dug out thuis hoort.”Ik heb vele idolen, in het voetbal maar ook daar buiten. Voetballers om hun kunnen, voetballers om hoe ze als mens zijn. Mensen die je wat bij probeerden te brengen, leraren bijvoorbeeld, mijn moeder. Dijk van een ‘wijf’, lief, empathisch, verstandig. Mis haar nog iedere dag. Sporters die tijdens of na hun carrière veel maatschappelijk verstandige dingen doen. Maar puur in het voetbal ? Clarence Seedorf, de beste man heeft de meeste bekers gewonnen, tot op hoge leeftijd op hoog niveau gespeeld en daarnaast altijd de gewone man gebleven zeker maatschappelijk gezien. Een ambassadeur voor de sport.Ik vergeet helemaal om oud president van Amerika, Obama te noemen. Geweldige man. Erg onbegrijpelijk dat hij is opgevolgd door Trump. Deze laatste staat haaks op Obama en is een grote charlatan.”: ‘Ik zou niet weten of door de coronacrisis clubs zullen omvallen zoals Gudde beweerd. Ze zullen het wel moeilijk krijgen maar aangezien een heleboel BVO’s een maatschappelijke functie vertolken in de samenleving en vaak het uithangbord van een provincie of gemeente zijn zullen deze laatsten wel weer bijspringen wanneer de nood aan de man is. Vreemd eigenlijk want dat we de broekriem zullen moeten aantrekken is wel duidelijk geworden en dat geld zeker voor het overheidsgeld wat hiermee gemoeid is. Misschien is dit het signaal dat de absurde bedragen die in het voetbal omgaan met deze crisis eens genormaliseerd worden. Ik word misselijk als ik hoor dat de Ajax spelers geen loonoffer wensen te brengen. Het geeft aan hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Als ik eerlijk ben zou ik zo een belachelijk salaris ook niet weigeren als men mij dat zou bieden, maar ben wel bereid in te leveren als mijn werkgever daardoor in de knel komt te zitten. Het zou mooi zijn als al die dik betaalde spelers gewoon garant gaan staan voor een x aantal seizoenkaarten, ze zouden het waarschijnlijk niet eens merken in hun portemonnee. Het zou een goed gebaar zijn omdat in deze tijd ook veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt en niet meer een seizoenkaart kunnen kopen. “: ‘Het vervelendste aan het coronavirus is dat het zoveel menselijk leed veroorzaakt. Naast het virus en de ziekteverschijnselen zelf, zijn er door de maatregelen die er genomen zijn om het virus in te dammen zitten veel mensen in een isolement of zijn werkloos of in een faillissement geraakt. En tot overmaat van ramp bij een heleboel mensen de dood van hun geliefden. Ik ben gelukkig verstoken gebleven van deze ziekte in mijn familie, vriendenkring (op Henk Steenhuis na) of collega’s. Dat de sport hieronder te lijden heeft interesseert me niet zo. Ik denk dat de gezondheid van mensen voorop staat. Het is dan ook volledig terecht dat de competities wereldwijd even op hun kont liggen. Heb dan ook weer moeite met de Wereldvoetbalbond die moeilijk gaat lopen doen over het stilleggen van voetbalcompetities alsof er niets in de wereld gaande is. Het is een mondiaal probleem met weet ik veel hoeveel doden. Laten we even normaal doen op deze aardkloot.”‘Het is zeer vervelend dat een half miljoen mensen in Nederland geen vakantiegeld krijgt. Je hebt er immers hard voor gewerkt en wilt het besteden aan een welverdiende vakantie waar je naar toe hebt geleefd het hele jaar of willen het besteden aan het huis, inrichting of totaal iets anders. Maar als het bedrijf waarvoor je werkt in de problemen is geraakt door de maatregelen rondom de coronacrisis en dreigt om te vallen, dan zou ik stevig balen en mijn vakantiegeld laten zitten daar waar het is. Kies dan liever voor mijn eigen hachje en dat is werk. Misschien is er een afspraak te maken dat het later uit wordt betaald wanneer dat mogelijk is in de vorm van een twaalfde maand of zoiets dergelijks. In goed overleg is er veel mogelijk en zo niet ….dan is het maar even slikken en eieren voor je geld kiezen. “Dat de mannen van Veronica Inside mensen te hard aanpakken vind ik erg meevallen. Het programma is gebaseerd op kantinepraat of in de kroeg en de heren weten dat prima te benaderen. Ikzelf heb een hekel aan schijnheiligheid en vind de manier waarop zij dingen naar buiten brengen wel oké. Wat ik wel vind is dat ze dingen tot in den treure blijven herhalen. Dan is het op de man spelen wat ik niet oké vind. Anderzijds kijk ik ook wel eens naar ‘the Roast of” waar iemand helemaal met de grond gelijk gemaakt wordt en waar ik Sylvana Simons eens te grazen zag worden genomen. Dan is het plotseling wel allemaal prima wat er over haar gezegd wordt en moet men erom lachen. Daar werd met ziektes, seksuele voorkeuren en dergelijke gesmeten. Dat is wel zo vreselijk hypocriet. Dan zijn de heren van Veronica Inside nog vreselijk mild en zeker Derksen. Als je het goed beschouwd is televisie eigenlijk een zeer gevaarlijk medium en kunnen dingen ontstaan die echt niet goed te noemen zijn. Maar laten we het op “smaken verschillen” houden. Als je ervan gruwt zap dan verder en kijk ergens anders naar maar ga niet balken en een hetze opvoeren om ze van de televisie te krijgen. Dit doet me dan direct aan de Verenigde Staten denken. Daar vinden schietpartijen plaats terwijl men drommels goed weten waar de pijn zit en het verdommen om het aan te pakken. De grootste porno industrie is daar gevestigd maar als er een blote borst op tv is te zien zijn ze in rep en roer wat is gebeurd met Janet Jackson. Ik moet daar zo vreselijk om lachen maar het is o zo hypocriet. Als ik dan naar Rene van der Gijp kijk heeft hij groot gelijk “laat lekker zitten joh” en maak je niet druk. “Aleksander Ceferin wil voorrondes laten spelen om clubs zich zo te laten plaatsen voor Europese competities. Dit is zo een op geld beluste gedachte van deze man. Hoe kan het zijn dat het voetbal wat eigenlijk bestaat bij en uit belangstelling van de wereldbevolking, geschoffeerd wordt door deze man en organisatie. Het draait dus om geld waarbij een mensenleven eigenlijk niet telt. Om nog maar niet te spreken over de gewone man of vrouw die door de crisis geen seizoenkaart kan kopen en geen geld heeft voor betaal tv (FOX). De hele voetbalkalender zit overvol met internationale competities, nationale (beker)competities en voorrondes voor een Europees/wereldkampioenschap door nationale elftallen. Als ik de beste man was dan zou ik me niet druk maken om en het aan de Nationale voetbalorganisaties overlaten. Men loopt ook een kans overvoerd te worden met voetbal. “Mijn verwachtingen voor het komende amateurvoetbal seizoen zijn is dat ik de beslissingen van de bond op me af laat komen. Heb namelijk zelf sterk het idee dat deze hele corona toestand nog een staartje heeft met een tweede golf die ook zeker mondiaal weer rond zal gaan. Ik hoop dan ook dat er op korte termijn een vaccin wordt gevonden voor deze smerige ziekte die al heel wat leed heeft veroorzaakt. Naast het leed wat deze ziekte heeft veroorzaakt heeft het economisch ook veel gedaan. De middenstand, de horeca maar ook b de fysiotherapeut die erg veel klappen krijgen en laat nu deze hele arbeidsbevolking de amateurs vertegenwoordigen die (mede) ik komend seizoen moet gaan fluiten. Daar kan bij sommige heel wat leed achter zitten. Nogmaals, ik hoop dat we van start kunnen. Maar landen als Spanje en Italië hebben voorzichtig alweer hun grenzen opengedaan voor het toerisme. Ben er huiverig voor.Verderwens ik iedereen dat ze verstoken blijven van het coronavirus en zij, die wel zijn getroffen, dit goed doorstaan en dat het allemaal prima met iedereen gaat. Help elkaar en anderen en denk aan elkaar!!”