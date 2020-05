Oud-profvoetballer Marnix Kolder, ik zie mijn huidige werk en studie als hobby ."

Marnix Kolder speelde samen met voetballers als Keisuke Honda, Luis Suarez en Quincy Promes. Verder scoorde hij vanaf het seizoen 2016-2017 tot nu 103 keer voor Veendam 1894. En of daar nog een aantal aan worden toegevoegd vertelt de oud-prof die verder nog iets vertelt over het boek Hoi Papa en wat volgens Marnix, en wat ik alleen maar kan bevestigen, een aanrader is om te lezen. Dit omdat het gaat over het leven van Michel Boerebach, de oud-voetballer die bij een verkeersongeluk zijn zoontjes verloor, die dankzij zijn vrienden en idolen uit een heel diep dal klauterde.: ‘Ik ben op 31 januari 1981 geboren in Winschoten.”‘Ik ben begonnen bij de F-jeugd van Bato en ik heb vanaf de E-jeugd tot en met de C-jeugd bij WVV gespeeld. Ik heb toen twee jaar in de jeugd van BV Veendam gespeeld en op mijn 16debuteerde ik in het eerste team Van BV Veendam.”‘Erik ten Hag was de beste trainer waar ik onder gewerkt heb. Hij maakte mij aanvoerder bij Go Ahead Eagles en gaf mij een bepaalde drive om maximaal te presteren. Hij was dag en nacht met voetbal bezig en liet mij inzien wat er voor nodig was om het uiterste uit jezelf te halen. Achter alle trainingen van Ten Hag zat een idee waar je in de wedstrijd weer iets mee kon. Hij liet niets aan het toeval over.”‘Na mijn carrière ben ik aan de slag gegaan als ambulant begeleider in de jeugdzorg. Ik begeleid jongeren in de leeftijd van 14 t/m 25 jaar die op bepaalde vlakken zijn vastgelopen in het leven. Ik ben tevens bezig met een thuisstudie: de HBO-opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening. Ik zit aan het eind van het 2jaar.”‘Leuke dingen doen met mijn vrouw en mijn dochter. Ik hou van legpuzzels maken, maar daar heb ik te weinig tijd voor op dit moment. Ik tennis regelmatig. Af en toe ben ik aan het hardlopen en mountainbiken. En eerlijk gezegd zie ik mijn huidige werk en mijn studie ook als hobby.”: ‘Keisuke Honda, hij had praktisch nooit balverlies, had een prachtig afstandsschot en hij had een groot aandeel in het kampioenschap bij VVV-Venlo. Luis Suarez, was niet de beste voetballer maar had een geweldige drive en mentaliteit om de top te halen. Quincy Promes, was nog jong toen ik met hem speelde bij Go Ahead Eagles, maar je kon toen al zien dat hij heel goed kon voetballen. Maakte mooie goals en had mooie individuele acties.”‘Ik vond het altijd mooi om Ruud van Nistelrooy te zien spelen.”: ‘Omdat Michel in de tijd dat ik bij Go Ahead Eagles speelde een goede vriend van mij is geworden. We kunnen lezen en schrijven met elkaar en hebben dezelfde humor. Een aanrader om het boek te lezen.”‘Ik weet nog niet of ik volgend seizoen nog bij Veendam 1894 speel. Ik ben nog steeds fit, maar word ook een dagje ouder. Vooral nu met de onzekerheid tijdens deze corona-periode ben ik aan het nadenken of ik me nog kan opladen voor nog een seizoen. Ik vind voetbal leuk om te doen, maar ik wil er wel plezier in hebben. Aan het eind van het vorige seizoen merkte ik dat de motivatie om te trainen wel eens ontbrak. Wedstrijden spelen is nog steeds het leukste wat er is.”: ‘VVV-Venlo is een hele leuke, beschaafde club waar goede mensen werken. Over het algemeen verdienen voetballers meer dan de mensen die op kantoor zitten dus vind ik dit wel terecht en ook passen bij VVV- Venlo. Een club kan namelijk niet zonder de mensen op kantoor. Je kunt dit niet bij alle clubs verwachten omdat er in de Keukenkampioendivisie aan spelers ook niet extreem salaris wordt betaald.”‘Aan de ene kant zou ik als voetballer zeggen dat het een goed idee is omdat de spelers dan weer kunnen voetballen, aan de andere kant is er niks aan omdat er geen publiek bij is en je bent ver van huis.”: ‘Ik denk dat hier ook nog wel wat vragen over zijn, bijvoorbeeld waar de ouders van die kinderen dan zijn of wat zijn de aanvangstijden van de wedstrijden? In de avond moeten deze kinderen toch op bed. Het lijkt me geen goed idee.”‘Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Iedereen zal hier zijn redenen voor hebben om van club te wisselen. In het hoge amateurvoetbal en misschien ook wel in de lagere klassen heb je te maken dat jongens ergens anders een paar centen meer kunnen krijgen en dan gaan ze. Ik stoor me er verder niet aan.”‘ Ik heb niet de ambitie om trainer te worden. Ten eerste heb ik daar geen papieren voor en ten tweede wil ik niet de verplichting hebben om 3x per week op een voetbalveld te staan om leiding te hebben over een team.”