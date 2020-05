Zwanny van den Berg (voetbalster/vrijwilligster Walking Football SV Bedum) hoopt dat vakantie vierend Nederland niet naar Groningen komt ' ."

Zwanny van den Berg is voor de mannen van de SV Bedum Oldstars, samen met Dineke Venhuizen, een van de twee gastvrouwen op de woensdagochtend. Daarnaast is ze zelf actief bij de damestak van de SV Bedum Oldstars, was ze vroeger fan van ‘Ard en Keessie’ en hoopt ze dat vakantievierend Nederland onze provincie links laat liggen.Ik benop28 december 1950 in Stedum geboren als jongste telg van een gezin van 5 kinderen, drie broers en een zus. In 1975 zijn we verhuisd naar Bedum.”‘Carrière zou ik het zeker niet noemen, in mijn jeugd altijd op gymnastiek gezeten, en later in Bedum jaren gezwommen en aan aqua jogging gedaan met mijn beste vriendin Lotty van der Horn. Maak nu deel uit van het Dames Walking football team van SV Bedum.”Ik heb twintig jaar bij de Sperwer “groothandel in levensmiddelen” op kantoor gewerkt aan de Noordwolderweg in Bedum. Heb er een fantastische tijd gehad en ook daar mijn huidige man daar ontmoet. Toen de Sperwer uit Bedum naar Haaksbergen vertrok heb ik nog 15 jaar bij het UWV In Groningen gewerkt als receptioniste/telefoniste.”‘Erg jammer hoewel ik het voetbal met de paplepel binnen kreeg, mijn oudste broer Luit zat in het eerste elftal van Stedum en ook mijn vader was een grote fan van voetbal. Dus er werd thuis veel over voetbal gesproken en ook Henk speelde in het eerste elftal van CVVB. Samen zijn we in de jaren 80 bij CVVB nog 4 jaar jeugdleider geweest. Het voetbal heeft altijd een rol in mijn leven gespeeld.”‘Een feestje iedere week weer. De donderdagmiddag is heilig voor mij. We hebben een fantastische groep meiden die er allemaal net zo veel plezier aan beleven als ik. Ze komen niet alleen uit Bedum maar uit de hele provincie. Ik had nooit verwacht dat zelf voetballen zo leuk zou zijn ondanks dat ik in het begin mijn arm er mee heb gebroken . Maar zelfs dat kon mij er niet van weerhouden. Ook is het een sociaal gebeuren en we leven allemaal met elkaar mee. Onze derde helft speelt zich af in de bestuurskamer. “Wil je ze echt allemaal weten, wandelen, fietsen, handwerken, lezen, koken, tijd doorbrengen met mijn kinderen/ kleinkinderen. Kom dikwijls tijd te kort.”‘Nederlands talig en ik hou ontzettend van mannenkoren.”niet echt in de muziek, wel van het schaatsen, Ard Schenk en Kees Verkerk daar had ik plakboeken vol van.‘Dat hebben ze zeker goed aangepakt al hou in mij hart vast hoe het nu verder gaat nu er wat meer mag.”: ‘Een sociaal gebeuren met allemaal mensen die net zo van het WF genieten als dat ik het doe. “‘Een speler die er 100% voor gaat en dat kan iedere week iemand anders zijn. Dus niet echt een favoriete speler wel hoop ik altijd dat Groningen wint, dus laten we het op een favoriete elftal houden. “‘Nee dat snap ik niet, we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Gewoon wandelen of fietsen geen probleem naar ga niet naar de stad om te winkelen. Gelukkig valt het hier op het platte land nog wel mee en ik hoop dat dit zo blijft. Als ze maar niet in grote getale hun vakantie hier komen doorbrengen.”: ‘De man van het eerste uur wat betreft het WF gebeuren. Zo ben ik op woensdagmorgen achter de bar terecht gekomen en ook heeft hij mij overgehaald om bij het WF dames team te starten. Daar wil ik Jan dan ook graag voor bedanken want het heeft mijn wereld nog mooier gemaakt dan het al was. Jan is wat WF betreft zowel voor het dames als heren team erg gedreven en betekent veel voor de WF teams van sv Bedum. Ook traint hij ons op donderdagmiddag en volgens mij voelt hij (en ook wij) zich daar prima bij. Want bij ons staat de P van Plezier voorop..”‘Dat ik mijn zwager en schoonzus ,die alle twee alzheimer hebben , niet kan bezoeken. We beeldbellen wel iedere week maar ze snappen niet waarom we niet mogen komen. Dat is erg verdrietig. En ik knuffel graag met mijn kleinkinderen en ook dat mag niet. “: ‘Ik hoop dat we allemaal gezond mogen blijven en dat we elkaar in augustus/september weer op/in het sportveld/kantine mogen begroeten en met plezier het prachtige spel mogen beoefenen. Ik kijk er in ieder geval naar uit!!”