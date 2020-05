Auke Birza (voetbaltrainer): 'Ik wil wel een dag met Adrie Koster meelopen

Auke Birza sprak ik als trainer van zondag derdeklasser Siddeburen regelmatig voor een bijdrage in detot het coronavirus daar een punt achter deed zettenAan Auke vroeg ik ook of hij wilde meewerken aan de rubriek de vijftien vragen en die een mooi beeld van deze sympathieke ‘stadjer’ geven.Ik ben geboren en getogen in de stad Groningen op 7 mei 1971, met andere woorden een echte “Stadjer”.”Vanaf de jongste jeugd tot en met de C-jeugd heb ik gevoetbald bij VV de Vogels, in de B- en A jeugd bij Velocitas en vervolgens op 17 jarige leeftijd weer bij de Vogels als selectiespeler.De Vogels (het huidige Sc Stadspark) was mijn club. De periode bij Velo (waar ik zeker een mooie tijd heb gehad) lag meer ten grondslag aan het feit dat het niveau op dat moment bij de Vogels niet bijster was. Ik was altijd verdediger, meestal centraal achterin en een degelijke voetballer die wist wat hij kon en nog beter nog, wat niet. Het frappante was dat ik opviel als ik door een schorsing of blessure niet meedeed. Dat heb ik altijd als compliment beschouwd.”Van alle trainers steek je uiteindelijk wel iets op.Zelf was ik geen speler die gemotiveerd hoefde te worden, daar was ik de trainer dus niet voor nodig. Als ik er twee trainers moet benoemen waar ik mee gewerkt heb zijn dat Joop Gall en Bennie de Jong. Joop omdat hij in staat is een eenheid te smeden en spelers te raken en Bennie omdat hij oog heeft voor details.Onder Joop Gall heb ik overigens niet gespeeld maar was ik assistent trainer.”Ik heb het geluk gehad met alle clubs waar ik werkzaam was een prijs wist te behalen middels promotie of het winnen van periode titels.Meedoen aan de nacompetitie is trouwens alleen maar leuk als je deze ook daadwerkelijk wint.Als je vraag naar het mooiste moment moet ik er drie uithalen.Het eerste moment is de promotie met het tweede elftal van de Vogels, na een spannend seizoen en een nek aan nek race met Hunsingo eindigen we gelijk in de competitie en werd de beslissing afgedwongen met een beslissingswedstrijd op neutraal terrein in Bedum.Dit was mijn allerlaatste wedstrijd bij de Vogels en nam dus afscheid van een mooie periode met promotie.Het tweede moment is mijn eerste (en voorlopig laatste) kampioenschap als hoofdtrainer van VV Siddeburen. Hier ben ik in mijn eerste jaar in de nacompetitie na verlenging en strafschoppen gedegradeerd, dus was het fijn om ook hier met promotie afscheid te nemen. Het derde moment is het winnen van de nacompetitie twee jaar geleden om lijfsbehoud met VV Siddeburen waar ik dat jaar aan mijn tweede periode begon. Het hele jaar knokken tegen klasse behoud en deze middels een bloedstollende finale tegen Titan veiligstellen Heerlijk!!!”In het dagelijks leven ben ik werkzaam als vestigingsmanager bij Rexel, een elektrotechnische groothandel. Hier geef ik leiding aan een team van 7 personen en samen zijn we verantwoordelijk voor de handel in Friesland van uit de vestiging Heerenveen.”In deze voetballoze periode vermaak ik mij met het lezen van een goed boek. Verder neem ik me altijd voor iets vaker te gaan vissen.”Het is makkelijk om hier over de gevestigde orde te beginnen, maar ik kies in dit geval voor een trainer als Adri Koster. Hij heeft op diverse niveaus gewerkt en overal iets toegevoegd en spelers beter gemaakt. Ook in tijden van nood schijnt hij in staat te zijn de rust te bewaren en blijft hij zijn plan volgen.Wat hij nu weer bij Willem II neer heeft gezet, en met bescheiden middelen, daar heb ik toch wel respect voor.”Ik heb het zelf niet gezien maar voetbal speel je natuurlijk voor het publiek. Lege tribunes brengen niets. Dat het allemaal ten koste van alles door moet gaan heeft uiteraard alleen maar met geld te maken, iets wat in het algemeen in deze crisis steeds duidelijker naar voren komt. Mijns inziens worden er verkeerde prioriteiten gesteld en zou de gezondheid te allen tijde boven geld gesteld dienen te worden.”Dat sluit ik zeker niet uit hoewel de meeste clubs ook een sterke regionale functie heb. Ik kan mij bijvoorbeeld niet voorstellen dat de gemeente Groningen onze lokale FC om laat vallen. Zie ook maar wat er recent bij FC Twente is gebeurd toen de nood echt aan de man kwam.Daar waar de clubs wat dichter bij elkaar in de regio zitten kan het wel eens hachelijk worden.”Dat de normale dingen in het leven in eens niet meer vanzelfsprekend zijn. We kunnen niet meer op visite bij familie en vrienden, een verjaardag kan niet normaal gevierd worden, even uit eten, het is er allemaal niet meer bij.Wanneer het over voetbal gaat, de onduidelijkheid over hoe het nu verder in de aanloop op het nieuwe seizoen zal gaan.”Ik denk dat een speler die er voor kiest in het buitenland te gaan spelen zich de taal van dat land dient eigen te maken. Aan de andere kant is Nederlands geen eenvoudige taal en is een dienstverband tegenwoordig relatief wellicht te kort om je de taal eigen te maken Voor beiden valt dus iets te zeggen.”Ik snap dat mensen de behoefte voelen om er op uit te gaan. Deze behoefte voel ik zelf ook na vele weken verplicht thuis.Wat ik echter niet begrijp is dat mensen erg snel voorbijgaan aan de maatregelen om het coronavirus in toom te houden.”Qua loyaliteit is het een mooi gebaar maar heeft het enkel een symbolische waarde. Wanneer we naar de financiële waarde ervan kijken stelt het natuurlijk niets voor.We kunnen los van de absurde bedragen die de heren voetballers verdienen echter ook niet verlangen dat zij de club wel even gaan redden.”Aangezien we nog niet weten wanneer we weer starten en het feit dat er weer een EK op komst is gaat het er op lijken dat de competitie in een rap tempo afgedraaid dien te worden. Ben benieuwd hoe dit zal gaan.Voor wat betreft Siddeburen is de ambitie om de ingezette lijn van het afgelopen jaar door te zetten en uit te groeien tot een volwaardige derde klasser. Ik verwacht met de aanwezige kwaliteiten dat dit realistisch indien er zich geen onvoorzien zaken gaan voordoen.Het valt toch wel weer op dat een aantal verenigingen van de zondag naar de zaterdag gaan. Dit gaat uiteindelijk wel een probleem worden.