Voor Hans Drenth( SV Bedum Oldstars) even geen voetbal is oorlog anders maak ik oorlog '

Hans Drenth is door een vervelende rugblessure al een groot aantal maanden niet meer als voetballer binnen de SV Bedum Oldstars actief. De man van de kreet ‘voetbal is oorlog en anders maak ik oorlog’ is daardoor, samen met Jan Smit, een van de mannen die als scheidsrechter, tot het uitbreken van het coronavirus, de wekelijkse partijtjes in goede banen probeerde te leiden en wat door iedereen als prettig wordt ervaren ,Ik ben geboren op 22 oktober 1948 te Veendam. Hier heb ik tot mijn 25e gewoond.”Heb de eerste jaren niet aan i.v.m. anderen interesses niet gevoetbald. Wel veel straatvoetbal gedaan waar je werd gevormd als voetballer. Na mijn trouwen ben ik lid geworden van de stad Groninger vereniging Lycurgus waar ik een drietal jaren met heel veel plezier heb gevoetbald. Na verhuisd te zijn naar Bedum ben ik lid geworden van CVVB. Bij CVVB heb ik een aantal jaren gevoetbald en ben later naar de vv Bedum gegaan.”Na de middelbare school heb ik steeds korte periodes bij kleine werkgevers gewerkt om uiteindelijk naar een Zwitsers bedrijf te gaan die gespecialiseerd is in meet en weegapparatuur. Bij deze firma heb ik als technicus in de buitendienst in verschillende disciplines gewerkt. Bij deze firma heb ik bijna 40 jaar volgemaakt.”: ‘De beste trainer weet ik niet maar bij CVVB heb ik Geert Noeken en Tjerk Bolhuis meegemaakt. Wat ik me van Geert Noeken kan herinneren is dat hij altijd erg enthousiast was. Bolhuis was wat introverter maar legde de nadruk op techniek en positiespel.”Op zich gaat het met mijn rug goed. Heb niet teveel pijn. Zelf denk ik dat ik nooit weer aan voetballen toekom.”Voetbal is oorlog komt een beetje voort dat ik uit de veenkoloniën kom, waar hard werken op de eerste plaats komt en verliezen een woord is die een Oost-Groninger niet kent of wil kennen.”Mijn grote passie is het houden en verzorgen van siervogels. Ik doe regelmatig mee aan tentoonstellingen waar mijn vogels goede resultaten behalen. Ben inmiddels al weer jaren keurmeester in het keuren van kromsnavels.(Parkietachtigen ).”Mijn drie favoriete vogels zijn: standaardgrasparkieten, neophema's en agaporniden.”Mijn voorkeur gaat uit naar het wat zwaardere werk te weten: The Rolling Stones (drie concerten bijgewoond), AC/DC, Led zeppelin en The Pretty Things. De reden hiervan is dat mijn voorkeur uitgaat naar goed gitaar spel en ook nog eens bands die live hun mannetje staan.”Ik vind dat onze regering de coronacrisis prima oppakt. Er zullen best mensen zijn die het te streng vinden maar ook hier geldt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”Zou met niemand willen ruilen. Ik ben heel erg tevreden wat het leven mij tot nu toe gebracht heeft.”Ik ben zeker geen Ajax fan maar vond Cruyff een hele technische en sierlijke voetballer.”Dit vind ik een moeilijke vraag, maar als door de crisis veel mensen hun baan verliezen gaat mijn voorkeur in eerste instantie uit naar de vele werklozen en moeten de dik betaalde voetballers maar een stap terug doen.”Het vervelendste van de coronacrisis vind ik in de eerste plaats dat je belemmerd wordt in je dagelijkse bezigheden.(Hier heb ik als gepensioneerde minder last van, al zie ik onze kleinkinderen te weinig). Ook wat hier achterweg komt kan voor velen nog wel eens voor nare gevolgen zorgen.”Ik vind dat wij een hele fijne groep mensen bij het Walking Football hebben, waar met veel enthousiasme wordt getraind en partijtjes worden gehouden onder de bezielende leiding van Nanno.”