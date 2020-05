Tiemen Vriezema (speler SV Bedum Oldstars ) Veronica Inside is wat mij betreft boulevardpers.”

Tiemen Vriezema is een van de ‘buitenlanders’ die bij de SV Bedum Oldstars voetbalt. Sinds enkele maanden woont hij namelijk in Delfzijl. Maar dat was voor de oud-speler van het eerste elftal van CVVB geen reden om zijn lidmaatschap op te zeggen en waardoor hij met grote regelmaat op de woensdagochtend zijn nog steeds aanwezige kwaliteiten kan laten zien.‘Ik ben geboren in Bedum op 22-2-1951.”Mijn voetbalcarrière is als 8 jarige begonnen bij CVVB, daarna alle elftallen doorgelopen tot het 1e elftal, waarin ik een aantal jaren heb gespeeld, zelfs nog een tijdje met mijn broer Menno. Hij stond bekend als Nootje, oud Bedumers kennen hem wel. Helaas leeft hij niet meer. Met het 1e elftal zijn we ook nog kampioen geworden, net als met het 3e elftal waar ik ook nog een tijdje in heb gespeeld. Al met al heb ik een fantastische tijd gehad bij CVVB.”Begonnen bij loonbedrijf Smedinga, daar 4 jaar gewerkt. Daarna kwam ik bij het gasbedrijf Hunsingo eerst als grondwerker en kraanmachinist. Nadat Hunsingo werd overgenomen door Edon, wat later Essent werd heb ik me opgewerkt tot monteur. De laatste 10 jaar bij Enexis zat ik bij preventie graafschade en daar heb ik een heerlijke tijd gehad. Veel vrijheid, veel contacten met aannemers, boeren etc.”Kan zo niet de beste trainer noemen, maar wel de leukste en dat is Geert Noeken. Wat hebben we veel gelachen!!”Het gevoel moet nog wel wat komen. Maar...... eigenlijk wonen we in Farmsum!!. Er is altijd genoeg te beleven, we wonen nl. aan het water, waar veel bootjes liggen.”Studio Voetbal: dit is interessanter en serieuzer. Het gaat altijd over voetbal en dat is bij V.I. anders, dat is wat mij betreft boulevardpers.”Voor de beweging fiets en wandel ik veel. Sport op tv kijken doe ik ook graag, vooral wielrennen. En natuurlijk ook voetbal!!”Niet terecht, ze hadden moeten promoveren.”Op dit moment Donny v.d. Beek, hij heeft goed spelinzicht, en als mens een goed karakter.”Deze intelligente lockdown vind ik goed aangepakt, we hebben voor mijn gevoel nog genoeg bewegingsvrijheid. Maar het knuffelen met en het aanraken van onze dochters en kleinkinderen mis ik wel heel erg.”: ‘Ik wil met niemand ruilen, ik ben zeer tevreden met mezelf.”‘Cruyff; ik vind hem een totaal speler, dat ligt me wel. Maradonna en Messi zijn ook prima voetballers, maar zij moeten het echt van momenten hebben.”: ‘Geen regeringssteun, misschien kort door de bocht, maar ze moeten leren zichzelf te bedruipen.”Tot nog toe nog geen grote problemen. Wel hoop ik dat we er weer gauw met de camper op uit kunnen om ons mooi Nederland verder te ontdekken!!”Dat ik iedereen binnen het WF mis!!”