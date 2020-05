Harry Zwiers (voetbaltrainer): 'Er gaat niets boven een mooie vlakke grasmat' ."

Harry Zwiers is op dit moment nog hoofdtrainer van Roden. Na de zomer stapt de oud-zaalinternational over naar zaterdag eersteklasser PKC . Daar en over nog meer vertelt de nog steeds in een vriendenteam van Helpman voetballende Harry in de vijftien vragen aan ..Ik ben geboren in Paddepoel, Groningen op 31 mei 1968.”: ‘Ik ben op mijn negende begonnen met voetballen bij Astrea. Daar heb ik gevoetbald tot mijn twintigste. Ik heb toen een seizoen bij Helpman gespeeld, waarna ik toch weer ben teruggekeerd naar Astrea voor een jaar. Dit kwam omdat we met Leekster Eagles waren gepromoveerd naar de Eredivisie en ik dacht het niet aan te kunnen om hoog te presteren met zaal- én veldvoetbal. Daarna ben ik altijd veldvoetbal blijven spelen bij Helpman. Tot mijn 36e speelde ik in het eerste van zondag en tot heden in een lager vriendenteam. Zaalvoetbal heb ik voor Leekster Eagles bij verschillende clubs gespeeld o.a. Internationals en HG Groningen. Vanaf mijn 21e tot mijn 37e speelde ik bij Leekster Eagles. Van 1996-1997 heb ik verschillende interlands gevoetbald voor het Nederlands zaalteam.”Marcel Groninger. Hij is begonnen als trainer bij Helpman. De reden hiervoor is dat hij goede en leuke trainingen verzorgde waar je echt met plezier naar toe ging.”1. Jan Bats. Met Jan heb ik ongeveer 12 jaar in de zaal gevoetbald bij Leek. Hij had een fantastisch schot en was zeer technisch. Hij passeerde je vrij makkelijk.2. Edwin Grünholz. Met Edwin speelde ik samen in het Nederlands zaalteam. Hij was tweebenig, veel scorend en een had een fantastische techniek.3. John de Bever. Met John speelde ik ook samen in het Nederlands zaalteam. Hij was heel eigenzinnig, had een prima linkerpoot en scoorde veel.”Op dit moment ben ik nog hoofdtrainer bij Roden en werk ik als leidinggevende bij distributiecentrum Coop.”Ik hoop goed te kunnen samenwerken met Bennie de Jong om samen PKC naar een hoger niveau te brengen.Ik kijk graag films en series in mijn vrije tijd. Amateurvoetbal kijken vind ik ook leuk.”Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het wel raar dat je na 1 seizoen nog een half seizoen ergens aan gaat bouwen. Ik zou alleen voor hele jaren/seizoenen gaan.”Belachelijk. Veel mensen moeten nog steeds leren om het coronavirus serieus te nemen.”Nee, tot aan de laatste dag kan alles nog veranderen. Dus ik vind het raar dat er een beslissing over genomen is.”: ‘Dat hoort erbij. Veel clubs zitten achter spelers aan en als zij dat willen, dan moeten ze dat doen. “Dat het voetbal stil ligt waardoor je de sociale contacten mist.”Ik begrijp best dat er veel clubs op kunstgras trainen of spelen want de velden zijn meestal na een tijd zo slecht dat het bijna niet te bespelen is. Maar het lekkerste is een mooie en vlakke grasmat.”Omdat hij de laatste jaren zoveel gewonnen heeft dat hij er een feestje aan vastplakt en de zondag erna gewoon niet fit genoeg is.”Eens met het stoppen en niet eerder beginnen. Zolang het voor het gezondheid een gevaar is, moeten we daar naar luisteren. Gezondheid staat voorop.”Ik hoop natuurlijk dat we in september/oktober weer wedstrijden mogen spelen, dan kunnen we weer lekker voetballen.”