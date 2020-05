Christaan Buntjer(bestuurslid Corenos) wil met Corenos de stijgende lijn voortzetten

Christaan Buntjer is sinds het seizoen 2018-2019 voetballer/keeper af maar is verder gegaan als bestuurslid bij de v.v. Corenos. Over wat hij van die ‘move’ en ook andere zaken komt aan bod in de vijftien vragen aan ….: ‘Ik ben op 16 november 1990 te Delfzijl.”Door meerdere malen dezelfde blessure te hebben gehad ben ik gestopt als actief speler.”Ik heb best veel trainers zien komen en gaan, ik heb niet echt een voorkeur. Als ik toch moet kiezen ga ik voor Marco Pesiwarissa. Hij is gedreven in het vak als trainer, met prima oefenstof.”Van der SarNeuer, Oblak. Deze keepers heb ik gekozen omdat ze hebben bewezen dat ze op het hoogste niveau kunnen presteren. “Ik werk als logistiek medewerker bij Vermaat. Vermaat is gespecialiseerd in horeca op locaties zoals bedrijven of restaurant, feest en partijen.”Luister graag muziek, of ik zet Netflix even aan voor een goede serie.”: ‘Nee dat had ik zeker niet verwacht. Maar vind het wel leuk om te doen. Het was allemaal nieuw voor mij maar stapje bij stapje leer je steeds meer.”Patatje oorlog gaat er zelfs in de vroege morgen wel in.”Ja begrijp ik wel. Het is natuurlijk sneu voor de graafschap en Cambuur, die 1e en 2e stonden. Er zijn ergere dingen in de wereld gaande.”Ik vind dit zelf altijd een rare periode. Trainers of teamleiders die pogingen wagen om spelers van andere clubs weg te trekken vind ik niet fair. Maar als een speler s zelf weg wil om het echt hogerop te proberen , moet je als club juist niet moeilijk doen en ze laten gaan.”: ‘Het dingen kunnen ondernemen zoals vakantie of uit het niets naar de dierentuin. Je kunt nu echt niet zomaar ergens heen en denken ik ga dat doen. Nu moet je je aan allerlei regels houden. “Dat weet ik niet, we hebben veel meer mogelijkheden als club. Je kunt altijd trainen, wedstrijden worden niet afgelast. Redding wil ik niet zeggen maar het maakt het voor de club wel makkelijker.”‘Nederlandstalig.: ‘Oneens. Wat moest de KNVB anders doen? Ik vind wel dat er altijd een winnaar moet komen omtrent het kampioenschap/bekerfinale. Die kun je in een later stadium wel inplannen. Zoals het nu gaat on Duitsland, prima toch?”Dat we met Corenos de stijgende lijn blijven voortzetten. Week na week bekijken of we stapjes kunnen maken als club. Ik wil er nog aan toevoegen dat een bedankje naar alle vrijwilligers van de vv Corenos wel op z’n plaats is. Mannen zoals Joep Schlukebir en Frits Meeuwis, en dan ben ik nog veel namen vergeten , zijn mensen die zich al jaren inzetten voor Corenos en de vereniging nog mooier maken dan dat het al was. Bedankt daarvoor!”