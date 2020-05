Henk van Oosten(speler SV Bedum Oldstars): ;een dag zonder mop is een dag niet geleefd.

Henk van Oosten is niet alleen als voetballer belangrijk binnen de SV Bedum Oldstars maar is ook de man die na iedere training even een mop uit zijn moppentrommel. Soms zijn ze schuiner dan de bekende toren van Pisa maar dat zorgt alleen maar voor meer gelach onder de aanwezigen.Ik ben op 4 juli 1947 geboren in Haren ( Harenermolen )Daarna verhuisd naar station De Punt en in 1948 zijn we verhuisd naar Groningen naar de koolstraat.In 1954 zijn we naar de Bedumerstraat gegaan waar ook Jan van Woudenberg woonde. ( zolang ken ik hem al )Ik heb bijna 40 jaar bij Hellas VC gevoetbald. ( Ook nog met Johan Kuiters, zoals hij al eerder heeft vermeld )In militaire dienst heb ik ook een leuke tijd gehad, wat sport betreft, ik zat daar in het bataljons elftal als enige amateur naast de semiprofs.Ik kon daar goed samenspelen met Sietze Veen, bekend van WVV, GVAV, De Graafschap en PEC.Wij hadden een trainer van VVOG uit Harderwijk en deze had veel connecties met trainers van het betaald voetbal, waardoor wij regelmatig oefenwedstrijden tegen betaalde clubs speelden.Zo speelden wij ook tegen Vitesse, waarbij ik een goede partij speelde en twee proefwedstrijden kon spelen en een contract kreeg aangeboden.Wat financieel aangeboden werd stelde toen niets voor.Ik was net afgestudeerd voor ik in militaire dienst kwam en kon in het bedrijfsleven veel meer verdienenIk ga wel op vakantie met de caravan naar De Kiel ( bij Schoonoord )ij hebben daar voor het eerst een jaarplaats en ik hoop dat we daar in juli terecht kunnen.Vroeger gingen we vaak naar het buitenland, maar door mijn spierreuma kan ik niet ver meer rijden.Ik heb een heel ruime voorkeur: Oude jazz muziek Dutch Swing college Band, Count Basie , Chris Barber’’s Jazz Bandmaar ook klassiek : op de middelbare school ging ik vaak naar de Harmonie in Groningen en luisterde graag naar symfonieën ( De Harmonie had een geweldige akoestiek, het is jammer genoeg afgebroken ) en verder de jaren 50, 60 en 70 muziek, o.a. Elvis Presley , Cliff Richard, The Shadows , Creedence , The Kinks, The Beatles, The Rolling Stones en niet te vergeten onze Groninger band The Javelins.Wij gingen vroeger vaak naar Dadle Doofie aan de Hereweg in Groningen, waar veel Haagse bands optraden: ‘Twee kortePetrus, ik heb mijn hele levenniet gerookt, niet gedronken enben nooit met een vrouw naar bedgeweestGoh, wat fijn. Mag ik dan als engel rondvliegen ?Nee, maar wel als een domme gans.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een prachtige blondine rent het politiebureau binnen en gilt. Help me alstublieft, ik ben in het park door een idioot aangerand !Omdat ik zelfs nog moest uitleggen, hoe hij het moest doen.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik heb voor vier verschillende ingenieurs bureaus gewerkt.Het laatst bij Tebodin ( consultancy &Engineers )Ik was daar Senior Project Ingenieur en had de taak: Manager Instrumentation and control Engineering / Electrical Engineering Department.Tebodin is een internationaal bedrijf met 54 vestigingen.Ik had drie afdelingen met totaal 57 mensen, waarvoor ik ook de acquisitie deed en was namens Tebodin lid van de commerciële club van Groningen.Van 1974 tot 1984 heb ik lesgegeven ( op een avondschool, Sibrandus Strating MTS ) aan werktuigbouwkundigen en gaf daar Meet- en Regeltechniek en Elektrotechniek.Als opnieuw moest kiezen, zou ik weer het zelfde beroep gaan uitoefenen,We werkten in de chemie, petrochemie ( gas en olie ) zuivel, aardappelmeel, waterzuivering, ontwerpen van een kunstnierenfabriek in Roden,haalbaarheid studies ( economisch en technisch )Ik vind, dat ik interessant werk heb gedaan met veel variatie.Roelfsema, hij kwam van GRC, gaf leuke oefenstof en was tactisch goed.En natuurlijk Nanno, ik geniet iedere keer van zijn oefenstof en de partijvormen.”Geweldig. Iedere week verlang ik er weer naar. Ik vind SV Bedum een gezellige en sociale club ik voel me er helemaal thuis. Via Jan van Woudenberg ben ik lid geworden, het leek me eerst helemaal niets voor mij, maar ik was meteen verkocht toen we zonder bal we mochten rennen. ( Ik heb eerst de demonstratie van de OLD STARS van FC Groningen gezien, dat trage gedoe vond ik niet bij mij passen).”‘Fietsen, wandelen, Zwemmen, Kamperen, computerles geven ( meer dan 10 jaar bij Seniorweb ) nu nog bij ons in het dorpshuis De Schakel op woensdagmiddag en op dinsdagmorgen in Ons Belang in het Oosterpark. Ik ben bestuurslid van de WOU ( wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg ) Mensen begeleiden bij het afstuderen. Milieufederatie , Energietransitie met Provinciaalbestuur en de Hanze Hogeschool.Ik heb geen vervelende tegenstanders, iedereen heeft zijn kwaliteitenCruyff vond ik het meest compleet en hij is mijn generatiegenoot.”: ‘Ik vind het niet logisch, we moeten he Coronavirus niet verder verspreiden.”Nu snijden ze eerst in eigen vlees om een voorbeeld te stellenHet is niet te verkopen, dat er van die hoge transfersommen worden betaald terwijl er financiële nood is, ze moeten de tering naar de nering zetten.”Ik mis de persoonlijke kontakten en dan vooral bij het Walking Football.”‘Ik vind het bijzonder leuk de andere kanten van mijn teamgenoten ook eens te horen.”